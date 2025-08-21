ロッキーズ4連戦は1勝2敗に、大谷は8回に代打を送られ交代

【MLB】ロッキーズ 8ー3 ドジャース（日本時間21日・デンバー）

ドジャースの大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、敵地デンバーで行われたロッキーズ戦に「1番・投手兼指名打者」で出場。今季10度目のマウンドは、4回で66球を投げて9安打3奪三振5失点で降板。打撃成績は2打数1安打1四球で打率.285にした。チームは3-8で敗れ、4連戦カードの成績は1勝2敗となった。

今季10度目のマウンドにあがった大谷は、初回は3者凡退の立ち上がりも、2回にはベックにカットボール、モニアックにフォーシームをそれぞれ中前に弾き返され、1死一、二塁からドイルに左翼への適時二塁打を許して失点。アルシアの犠飛で2点目を奪われた。

3回は3者凡退に抑えたが、4回に崩れた。ベック、バーナベルに連打を浴び、守備が乱れる間に3点目を失うと、続くモニアック、ドイルにも連打。続くアルシアの痛烈な打球は大谷の右脚を直撃して内野安打となり、大谷は痛そうな様子で足を引きずり場内は騒然となった。

急いでトレーナーらが駆け付けたが、大谷は投球練習で状態を確認して続投。しかし、フリーマンに右前適時打を許して5点目を許すと、マウンドでは膝に手をついてガックリとうなだれた。4回は投げ切ったが、5回のマウンドには上がらず降板となった。被安打9本は2021年9月10日（同11日）のアストロズ戦に並び、自己ワーストタイ。この日の最速は99.1マイル（約159.5キロ）だった。

打っては初回に二塁打。3回1死一塁の第2打席では中飛に倒れ、5回の第3打席では四球だった。8回には代打にコールが送られ、試合を退いた。メジャー通算1000試合目となった試合は、悔しい結果に終わった。21日（同22日）のカード最終戦は休養日になるとロバーツ監督が説明している。（Full-Count編集部）