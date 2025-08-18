【Key『anemoi』新情報解禁スペシャル】 8月18日19時～ 放送

ビジュアルアーツのKeyは、2026年1月30日に発売を予定しているPC用アドベンチャー「anemoi（アネモイ）」に関する情報を公開した。

配信番組「Key『anemoi』新情報解禁スペシャル」にて発売日をはじめとした様々な情報が公開された。この中の質問コーナーにて魁氏および佐雪隼氏が作品のアッパーバージョンに関する内容についての内容に触れた。

Keyの直近のフルプライスゲーム「Summer Pockets」は、発売後にシナリオを追加した「Summer Pockets REFLECTION BLUE」が発売されたが、今回の「anemoi」についてはアッパーバージョンのリリースを想定していないとした。理由として佐雪氏は、今作では最初からサブキャラクターにルートが存在するため、建付け的に制作が難しく現状は考えていないとコメント。魁氏は2026年1月30日の発売に向けて「やり切る気まんまんで作っている」ともコメントした。

【【生放送】Key『anemoi』新情報解禁スペシャル【Key Channel】】

(C) VISUAL ARTS/Key

