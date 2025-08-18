月曜夜9時に放送中のヒューマンドラマ『明日はもっと、いい日になる』。主演の福原遥さんは、突然児童相談所へ出向した元刑事・夏井翼を演じます。ここでは、ご自身が演じる翼の性格や、思わず胸が熱くなるドラマの見どころまで、たっぷりお聞きしました。

子どもの心をちゃんと助けられる翼をブレずに演じたい

海辺の児童相談所を舞台に、そこで働く個性的な人々が子どもたちの純粋な思いに胸を打たれ、その親たちまでをも救っていく…。そんなハートフルなヒューマンドラマ『明日はもっと、いい日になる』が、日本じゅうを温かい涙であふれさせています。完全オリジナルストーリーで描かれる本作で、神奈川県警強行犯係の刑事から、ある日突然、児童相談所へ出向した主人公・夏井 翼を福原 遥さんが演じます。

「児童相談所という存在はもちろん知っていましたが、具体的には知らないことだらけでした。演じるにあたり、児童相談所に見学に行かせていただき、職員の方々に子どもや保護者の方との向き合い方、どうやって心の距離を縮めていくのかなどを教えていただきました。おかげで本作への思いがより強くなりました」（福原さん、以下同）

正義感の強い性格が、思わぬ波紋を起こすことに…

「刑事になってたくさんの人を助けたい」という子どもの頃からの夢をかなえるため、捜査一課で働くことを目指していた翼。初めは児童相談所への異動を受け入れられませんでしたが、人一倍正義感が強く、目の前で悩み苦しんでいる子どもがいると、とことん寄り添おうとします。ところが、その性格が思わぬ波紋を起こすことになり…。

「翼は1人でも多くの人を助けたいという思いで、ひたすらがむしゃらにがんばっている女性なので、そこはブレることなく大事に演じたいと思っています。その反面、助けたいと思ったら、それしか見えなくて突き進んでしまう、ちょっと危なっかしいところもあります。でもすごくエネルギッシュで、すてきな女性だなと、私は思っています」

子どもや親への向き合い方などを学んで成長

そんな翼が、指導係のベテラン児童福祉司の蔵田総介（林 遣都）をはじめ、児童心理司の蒔田向日葵（まきたひまわり）（生田絵梨花）、児童福祉司で班のリーダーの蜂村太一（風間俊介）、一時保護所で課長兼保育士をしている南野 丞（じょう）（柳葉敏郎）、所長の桜木里治郎（さとじろう）（勝村政信）たちに見守られ、ときに厳しく指導されながら成長していきます。

「翼は児童相談所のメンバーたちから子どもや親への向き合い方などを学び、成長していきます。見学に行かせていただいた際、児童相談所の方から、親や子どもに対して、いきなり近づくのではなくて、その子、その親に合わせた近づき方で寄り添っていくことを大事にしているとお聞きしました。翼もその子の心をちゃんと助けられるような寄り添い方をしていくと思うので、そこをしっかり演じたいと思います」

さまざまな問題にまっすぐ向き合う児童相談所のメンバーたちに胸が熱くなり、見終わったあとに少し人に優しくなれる、そんな感動の物語です。

「それぞれの家庭で、さまざまな家族の形があって、ひとつひとつ違うけれど、そこには変わらない愛があると思います。このドラマから、子どもに対する親の愛の大きさを感じています」