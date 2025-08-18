フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）が18日、生放送され、MC「ハライチ」の澤部佑（39）の代打に大物芸能人が登場した。

この日は澤部が夏休みのため欠席。MCのフリーアナウンサー・神田愛花は「本日は澤部さんが夏休みということで、坂上忍さんが来てくださいました」と紹介した。

坂上は「毎度ありがとうございます。いやもう年に1回都合よく使われる男としてですね」とあいさつすると、「ハライチ」岩井勇気は「でも来てくれるからね」、神田は「心強いです。ありがとうございます」と歓迎した。

さらに「本日は坂上忍さんが上田竜也さんと大澄賢也さんの今の本音に全部切り込むスペシャル」と宣言。坂上は「ちょっと、いいんですか？本当に切り込んで」と前のめりに話すと、岩井は「本当にヤバいやつが出るやつになってるじゃないですか」と心配した。

坂上は「なんか噂を聞いたんですけど、大澄賢也さんの事務所さんが、非常に警戒をしていると」とぶっちゃけ。神田が「いろいろご存知なんですね」と期待した。

坂上は「僕は上田くんの事務所（STARTO ENTERTAINMENT）なら分かるんですけど、賢也さんの事務所に警戒されると思ってなかったんで、今どっち方向でいこうか悩んでる」と話して笑わせた。

岩井は「言っていいですけど、加減だけお願いしますよ」とくぎを刺した。