間食やお弁当にも便利な「ゆで卵」。ローフードやスーパーフードの資格をもち、ナチュラルなライフスタイルが人気なモデルのAYUMIさんは、「とくに夏は『卵のみそ漬け』がおすすめです」と話します。そんなAYUMIさんに、「卵のみそ漬け」のレシピを教えていただきました。

夏におすすめ！袋に入れておくだけの「みそ卵」

最近、タンパク質も意識してとるようにしているので、「ゆで卵」をたまに食べています。

つくっておくと小腹がすいたときや、お弁当、つけ合わせにも便利な「ゆで卵」。私は、みそにつけた「みそ卵」が好きでよくつくります。

毎日暑い日が続いているので、塩味のある発酵食である「みそ」はとくにおすすめです。

なので、夏でもみそ汁をつくるようにしていますし、味つけ卵をつくるときにも「みそ」がいいんです。

「卵のみそ漬け」は、発酵しているみそと甘酒、しょうゆ麹につけておくだけでつくれます。発酵パワーでしっとりコクのある味つけ卵に。半熟卵でつくるのが私のお気に入りです。

●卵のみそ漬け

【材料（つくりやすい分量）】

卵 6個

みそ 大さじ3

甘酒 大さじ2

しょうゆ麹 小さじ2



【つくり方】

（1） 沸騰したお湯に、冷蔵庫から出したばかりの卵を入れて8分半ゆでる。水にさらして殻をむく。

（2） みそ、甘酒、しょうゆ麹をあわせ、ゆで卵と一緒に保存袋に入れ冷蔵庫で保管する。

（3） 半日ほどおいたら、から味がしみておいしく食べられます。

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう