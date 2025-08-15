相次ぐ悲劇に揺れるボクシング界。“水抜き”の危険性、疑問視される安全管理…「廃止論」で問題は解決するのか
◆ボクシング界で相次ぐ悲劇
ボクシング界が大きく揺れています。
今年5月24日の世界戦で判定結果の途中に意識を失った重岡銀次朗選手が搬送され、開頭手術を受け、現在も入院中。それに続いて、8月2日開催の大会で浦川大将選手、神足茂利選手が亡くなる悲劇が発生してしまったのです。
昨年2月に亡くなった穴口一輝選手も含め、4人のボクサーに共通する病名は急性硬膜下血腫。頭部への強い衝撃から脳出血を起こし、硬膜の間に血がたまることで発生します。
つまり、頭部への攻撃が集中するボクシングでは、そのリスクが大きくなるのです。
深刻な事態を受け、8月10日に日本ボクシングコミッション（JBC)は緊急会見を開きました。事故との因果関係が指摘される「水抜き」と呼ばれる減量方法についての協議を行うほか、ボクサーから逐一体調報告ができるアプリ「ボックスメッド」の導入、さらにはセコンドや試合進行を管理するインスペクターへの教育の充実など、あらゆる角度からの再検討が必要であるとの認識を示しました。
あわせてタイトルマッチのラウンド数を短縮することも早々に発表し、改めて衝撃の大きさを印象付けることとなりました。
◆指摘される「水抜き」の危険性
今回の事故には、様々な意見が飛び交っています。まずJBCも懸念を示した「水抜き」について。なぜ「水抜き」の危険性が指摘されているのでしょうか？
今のボクシングは、試合で少しでも有利に立つために計量の当日まで身体を大きくすることがトレンドです。しかし、身体が大きくなれば当然体重も増えます。そこで、リミットの体重まで大幅に落とせるように体内に水を多くためこんでおいて、一気に抜く。そうすると身体の大きなフレームと筋肉量は残ったまま、契約体重は守れる。そして計量後に水を飲むなり食事を摂るなりして体重を戻せば、よりよいコンディションで戦える。「水抜き」とは、そういう発想から生まれた減量方法です。
けれども、この「水抜き」が脳に深刻なダメージを与え得るのではないか、との指摘もあります。「水抜き」をして脱水状態になった脳は、その後に水分を摂取したからといって、すぐに元通りになるわけではない。ということは、本来脳のまわりを保護すべき水分を失ったまま、頭を殴り合うことになりかねません。
だから、「水抜き」は頻発するリング禍との関連が指摘されているのです。もちろん、「水抜き」が今回の死亡事故の直接的な原因であったと結論づけるのは早計に過ぎるでしょう。しかしながら、医学的にはそのようなリスクが存在するという事実も押さえておく必要があるのだと思います。
◆疑問視される安全管理体制と“ボクシング廃止論”
この「水抜き」問題を抜きにしても、昨今のボクシングは厳しい目にさらされています。総合格闘家の青木真也選手は、かねてよりボクシングの安全管理体制に疑問を投げかけていました。
穴口一輝選手が亡くなった試合が年間最高試合に選ばれた際に、井上尚弥選手がこの授賞が＜穴口選手へのエールでもあった＞と述べたのに対して、＜格闘競技全体で安全管理の徹底と競技自体（ルール）を疑うことが安全と競技存続に大事。お気持ち表明と美談で済ませてはいけない話です。人が死んでますからね。＞と応じ、公然と反論したのです。
危機感を抱いているのは、青木選手だけではありません。一般のSNSユーザーからは、“人の顔を殴り合って観客が喜ぶようなボクシングという野蛮なスポーツはなくすべきではないか”との声も聞こえてきます。こうした意見は決して極論ではなく、海外でも同様の“ボクシング廃止論”はたびたび起こっています。
ボクシング界が大きく揺れています。
今年5月24日の世界戦で判定結果の途中に意識を失った重岡銀次朗選手が搬送され、開頭手術を受け、現在も入院中。それに続いて、8月2日開催の大会で浦川大将選手、神足茂利選手が亡くなる悲劇が発生してしまったのです。
昨年2月に亡くなった穴口一輝選手も含め、4人のボクサーに共通する病名は急性硬膜下血腫。頭部への強い衝撃から脳出血を起こし、硬膜の間に血がたまることで発生します。
深刻な事態を受け、8月10日に日本ボクシングコミッション（JBC)は緊急会見を開きました。事故との因果関係が指摘される「水抜き」と呼ばれる減量方法についての協議を行うほか、ボクサーから逐一体調報告ができるアプリ「ボックスメッド」の導入、さらにはセコンドや試合進行を管理するインスペクターへの教育の充実など、あらゆる角度からの再検討が必要であるとの認識を示しました。
あわせてタイトルマッチのラウンド数を短縮することも早々に発表し、改めて衝撃の大きさを印象付けることとなりました。
◆指摘される「水抜き」の危険性
今回の事故には、様々な意見が飛び交っています。まずJBCも懸念を示した「水抜き」について。なぜ「水抜き」の危険性が指摘されているのでしょうか？
今のボクシングは、試合で少しでも有利に立つために計量の当日まで身体を大きくすることがトレンドです。しかし、身体が大きくなれば当然体重も増えます。そこで、リミットの体重まで大幅に落とせるように体内に水を多くためこんでおいて、一気に抜く。そうすると身体の大きなフレームと筋肉量は残ったまま、契約体重は守れる。そして計量後に水を飲むなり食事を摂るなりして体重を戻せば、よりよいコンディションで戦える。「水抜き」とは、そういう発想から生まれた減量方法です。
けれども、この「水抜き」が脳に深刻なダメージを与え得るのではないか、との指摘もあります。「水抜き」をして脱水状態になった脳は、その後に水分を摂取したからといって、すぐに元通りになるわけではない。ということは、本来脳のまわりを保護すべき水分を失ったまま、頭を殴り合うことになりかねません。
だから、「水抜き」は頻発するリング禍との関連が指摘されているのです。もちろん、「水抜き」が今回の死亡事故の直接的な原因であったと結論づけるのは早計に過ぎるでしょう。しかしながら、医学的にはそのようなリスクが存在するという事実も押さえておく必要があるのだと思います。
◆疑問視される安全管理体制と“ボクシング廃止論”
この「水抜き」問題を抜きにしても、昨今のボクシングは厳しい目にさらされています。総合格闘家の青木真也選手は、かねてよりボクシングの安全管理体制に疑問を投げかけていました。
穴口一輝選手が亡くなった試合が年間最高試合に選ばれた際に、井上尚弥選手がこの授賞が＜穴口選手へのエールでもあった＞と述べたのに対して、＜格闘競技全体で安全管理の徹底と競技自体（ルール）を疑うことが安全と競技存続に大事。お気持ち表明と美談で済ませてはいけない話です。人が死んでますからね。＞と応じ、公然と反論したのです。
危機感を抱いているのは、青木選手だけではありません。一般のSNSユーザーからは、“人の顔を殴り合って観客が喜ぶようなボクシングという野蛮なスポーツはなくすべきではないか”との声も聞こえてきます。こうした意見は決して極論ではなく、海外でも同様の“ボクシング廃止論”はたびたび起こっています。