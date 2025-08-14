ÂçÃ«¤Ë¡Ö¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤«¤è¡ª¡×¡¡¥È¥é¥¦¥È¤Î¿´¶¤òÂåÊÛ¡Ä¥É·³¼Â¶·¤¬Âª¤¨¤¿°ì½Ö¤ÎÉ½¾ð
ÂçÃ«¤Ï¥È¥é¥¦¥È¤È¤Î½é²óÂÐ·è¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿
¡ÚMLB¡Û¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹ 6¡¼5 ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡¦¥¢¥Ê¥Ï¥¤¥à¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Î¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê¡×¤ÇÅêÂÇÆ±»þ½Ð¾ì¤·¡¢½é²ó¤ÎÅêµå¤Ç¤ÏÌÁÍ§¤Î¥Þ¥¤¥¯¡¦¥È¥é¥¦¥È³°Ìî¼ê¤ò¸«Æ¨¤·»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£2023Ç¯3·î21Æü¡ÊÆ±22Æü¡Ë¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë·è¾¡°ÊÍè876Æü¤Ö¤ê¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÊüÁ÷¶É¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Í¥Ã¥È¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤âÎ¾Íº¤ÎÂÐ·è¤ËÇ®¤¤»ëÀþ¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡½é²ó2»à¤ÎÃíÌÜ¤ÎÂÐ·è¡£ÂçÃ«¤Ï½éµå¤«¤é160¥¥í¤ËÇ÷¤ë¹äÂ®µå¤òÏ¢È¯¡£5µåÏ¢Â³¤Ç¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¤Î6µåÌÜ¤ËÁªÂò¤·¤¿¤Î¤Ï¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¡£¥È¥é¥¦¥È¤Î¥Ð¥Ã¥È¤ÏÆ°¤«¤º¡¢¸«Æ¨¤·»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£
¡¡¼Â¶·¤Î¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥Í¥ë¥½¥ó»á¤Ï¥È¥é¥¦¥È¤ÎÂÇÀÊÃæ¤Ë¡Ö¥È¥é¥¦¥È¤ÏWBC¤ÇÂÐÀï¤¹¤ëÁ°¤Þ¤Ç¡¢¥é¥¤¥ÖBP¤Ç¤âÂÐÀï¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ò²ð¡£¥È¥é¥¦¥È¤¬¸«Æ¨¤·»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤¿¸å¤Ë¤Ï¡Ö¥È¥é¥¦¥È¤¬¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Ê¤¼»°¿¶¤·¤¿¥È¥é¥¦¥È¤¬¾Ð¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¥Í¥ë¥½¥ó»á¤Ï¡Ö¥Ï¥Ï¥Ï¡ª¡¡¥È¥é¥¦¥È¤Ï»°¿¶¤ò¤·¤¿¸å¡¢²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È²òÀâ¤Î¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¥ã¥í¥¹»á¤ËÌä¤¤¤«¤±¤ë¤È¡¢¸½Ìò»þÂå¤ËÄÌ»»284ËÜÎÝÂÇ¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¤À¤Ã¤¿57ºÐ¤Ï¥È¥é¥¦¥È¤Î¶»Ãæ¤òÂåÊÛ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¿¤Ö¤ó¡Ø100¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó160.9¥¥í¡Ë¤òÅê¤²¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ï¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤«¤è¡ª¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡ª¡×¥¥ã¥í¥¹»á¤¬ÂåÊÛ¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢¥È¥é¥¦¥È¤ÎÆ¬¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿ÇÛµå¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë