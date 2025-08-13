夫婦の共有カレンダー、珍しく夫が入力した予定に2.7万いいね「ほのぼのしてる」「最高」【ママリ】

「メロン食べごろ」カレンダーにほっこり予定

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、どんこ𝕏 2y🍩🦖☺︎(@kopikopikopico)さんの投稿です。皆さんはカレンダー共有 アプリ を使ったことがありますか？ 家族 の予定が把握できるので 便利 ですよね。どんこさんは、最近は個人の予定を入れることがほとんど無くなった夫から、ある日珍しくカレンダー登録の通知があったそう。 家族 のほっこりエピソードです。

皆さんはカレンダー共有アプリを使ったことがありますか？それぞれの予定が把握できるので便利。空いている日に家族の予定を入れられたり、食事の時間を調節できたりして助かりますね。





夫とはカレンダー共有アプリでお互いの予定を管理してるのね🗓️



子どもが産まれて個人の予定を入れることがほとんど無くなった夫から、さきほど珍しくカレンダー登録の通知が入りました

「メロン食べごろ」なんて平和でかわいい予定なのでしょうか！家族みんなで、この日まで楽しみに過ごすと想像するに微笑ましいですね。そして共有カレンダーの便利な使い方なのではないでしょうか。



この投稿には「予定内容が実に良い(笑)」「なんと実用的な使い方！」といったコメントが寄せられていました。食べごろもいいですし、逆に賞味期限などを入れても家族にとって便利かもしれませんね！カレンダー共有アプリの意外な、しかし便利でかわいい使い方に思わず笑みがこぼれる投稿でした。

記事作成: minaduki23

（配信元: ママリ）