¡Ú¥¹¥Ýー¥Ä·ë²Ì¡Û²Æ¤Î¹Ã»Ò±à ÆüÂç»³·Á¤Ï¸©Î©´ôÉì¾¦¶È¤Ë3ÂÐ6¤ÇÇÔ¤ì¤ë¡¡¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á¤Ï¿å¸Í¤Ë1ÂÐ2¤ÇÇÔ¤ì¤ë¡¡
¥¹¥Ýー¥Ä¤Î·ë²Ì¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú¥¹¥Ýー¥Ä·ë²Ì¡Û²Æ¤Î¹Ã»Ò±à ÆüÂç»³·Á¤Ï¸©Î©´ôÉì¾¦¶È¤Ë3ÂÐ6¤ÇÇÔ¤ì¤ë¡¡¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á¤Ï¿å¸Í¤Ë1ÂÐ2¤ÇÇÔ¤ì¤ë¡¡
²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¡¢¸©ÂåÉ½¤ÎÆüÂç»³·Á¤Ï¤¤ç¤¦¤ÎÂè°ì»î¹ç¤Ç¸©Î©´ôÉì¾¦¶È¤ÈÂÐÀï¡£
ÆüÂç»³·Á¤Ï½é²ó¤ËÀèÀ©¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢£µ²ó¤ËµÕÅ¾¤µ¤ì¤ë¤È¡¢£·²ó¤Ë¤â£´ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¶ì¤·¤¤Å¸³«¡£
ºÇ½ª²ó¤Ë£²ÅÀ¤òÊÖ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢´ôÉì¾¦¶È¤Ë£³ÂÐ£¶¤ÇÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£²¥êー¥°¡¢¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á¤Ï¤¤Î¤¦¥Ûー¥à¤Ç¥êー¥°¼ó°Ì¤Î¿å¸Í¤ÈÂÐÀï¡£
Á°È¾¤Ë£²ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¶ì¤·¤¤Å¸³«¤È¤Ê¤ê¡¢»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë£±ÅÀÊÖ¤·¤Þ¤¹¤¬£±ÂÐ£²¤ÇÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª¤Ï¾¡¤ÁÅÀ¤ò¿¤Ð¤»¤º¡¢½ç°Ì¤Ï£±£¶°Ì¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£