気象庁は、熊本県と大分県で線状降水帯が発生するおそれがあると発表しました。線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性のある地域と期間は、山口県、福岡県、佐賀県、長崎県は１１日朝にかけて、大分県、熊本県は１０日夜のはじめ頃から１１日朝にかけてです。

前線が黄海から対馬海峡、東日本を通って日本の東へのびています。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となり、雷を伴い非常に激しい雨の降っている所があります。

西日本と北日本では、これまでの大雨で地盤が緩んでいる所があり、少ない雨量でも土砂災害の危険度が高まるおそれがあります。前線は次第に北上し、１０日は西日本から東日本の日本海側を通り東北地方へのびて、１２日にかけて停滞する見込みです。

［雨の予想］（多い所）

１１日６時までの予想２４時間降水量

東北地方 １００ミリ

関東甲信 ２００ミリ

北陸地方 １００ミリ

東海地方 ２５０ミリ

近畿地方 ２００ミリ

中国地方 １２０ミリ

四国地方 ２５０ミリ

九州北部 ３００ミリ

九州南部 １８０ミリ

１１日６時までの予想２４時間降水量

福岡県 ３００ミリ

山口県 ２５０ミリ

佐賀県 ２００ミリ

長崎県 ２５０ミリ

大分県 ２００ミリ

熊本県 ２００ミリ

宮崎県 １５０ミリ

鹿児島 １８０ミリ

１２日６時までの予想２４時間降水量

関東甲信 ２００ミリ

北陸地方 １００ミリ

東海地方 ２００ミリ

近畿地方 ２００ミリ

中国地方 ８０ミリ

四国地方 ３００ミリ

九州北部 １５０ミリ

九州南部 １００ミリ

１３日６時までの予想２４時間降水量

東北地方 ８０ミリ

関東甲信 ８０ミリ

北陸地方 １００ミリ

東海地方 ８０ミリ

線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。

［防災事項］

九州北部地方では１１日にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒し、西日本から北日本の広い範囲で１２日にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒・注意してください。また、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど安全確保に努めてください。降ひょうのおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。