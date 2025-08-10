大谷の顔面にボール襲来も…T・ヘルナンデスがキャッチ

【MLB】ドジャース 5ー1 Bジェイズ（日本時間9日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手を“神捕球”で救った。8日（日本時間9日）、本拠地で行われたブルージェイズ戦。テオスカー・ヘルナンデス外野手がベンチで“好プレー”を披露。「お姫様を守る笑顔のステキな騎士（笑）」「テオの笑顔まじで素敵だし、大谷の変顔がまじでヤバい笑」とコメントが寄せられた。

この日、大谷は「1番・指名打者」で出場、T・ヘルナンデスは「6番・右翼」で先発出場。それぞれ3安打2得点、1安打1打点で勝利に貢献した。該当の場面は試合終了間際だった。ベンチで見ていた大谷とT・ヘルナンデスはファウルボールを受け取ろうと手を差し伸べたが、そのボールが大谷の顔付近へはねた。

咄嗟に避けようとしたが、T・ヘルナンデスが好キャッチで救った。大谷は驚い表情を見せた後、ハイタッチで感謝していた。

SNSでは、大谷の表情とT・ヘルナンデスに感謝する声が続出。「テオが大谷選手守ってくれたー」「テオスカーが横にいて良かったー」とコメントが寄せられた。（Full-Count編集部）