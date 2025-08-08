暑い日でも涼しく履けるユニクロの「クレープジャージーストレートパンツ」（2990円）をご紹介します。アラフォーでプチプラブランドに詳しいmakiさんは、「さらっとしていてシワにならないので上品に見える」と大絶賛。夏のお仕事や旅行、帰省服にもぴったりな、1週間分のコーデを見せてくれました。

リブ素材ですっきりキマる「クレープジャージーストレートパンツ」

ユニクロの「クレープジャージーストレートパンツ」は、ドライ機能つきのさらっとした生地のフルレングスのパンツ。ストレートシルエットで足をきれいにみせてくれます。

【写真】美容院に行く日はおしゃれなカラーコーデに

丈が標準丈、丈短め、丈長めの3種類から選べて、カラーバリエーションはブラック、ナチュラル、ダークブラウン、ブルーの4色展開で価格は2990円でした。

ウエストは総ゴムですが、ゴムは内側に入っているので表からは見えなくなっています。そのため、インスタイルもすっきりとキマります。

今回はこのパンツを7日間着まわして、コーデをご紹介します！

1日目：ブラウス合わせでお仕事コーデ

171cmの筆者はダークブラウンのMサイズ（オンラインストア限定の丈長め）を着用しています。サイズは普段Lサイズを選ぶことが多いのですが、Mサイズでもキツすぎず、すっきりと履けたのでMにしてみました。

まずはホワイトのブラウスを合わせてきれいめコーデに。上品に見えるのでお仕事コーデにもぴったりです。

2日目：女子会コーデはかわいいカラーで

次はミントグリーンのチュニック丈のブラウスと合わせて、チョコミントのような配色のカラーコーデに。パンツがすっきりときれいなラインなので、丈の長いブラウスと合わせてもうまくまとまりました。

3日目：ジレ合わせでお出かけコーデ

次はロング丈のジレとTシャツでお出かけコーデにしてみました。体型をすっきりカバーできるのでおすすめです。

4日目：美容デーはブラウンで秋先取り

美容院へ行く日にはちょっと秋の先取り感を出すべくブラウンでまとめて、大人かわいいコーデにしてみました。まだ暑い日でもカラーを秋っぽくするだけでおしゃれに見えるのでおすすめです。

5日目：リラックスしたい日はメンズTと

次はオーバーサイズのTシャツと合わせてカジュアルコーデにしてみました。オーバーサイズのTシャツは太って見えがちですが、こちらのパンツとならすっきりとして見えるので、インしなくてもかわいく着られます。

6日目：親戚との集まりは上品だけど動きやすく

親戚など人と集る日はブラックのパフスリーブTシャツと合わせて上品に。きれいめですが、パンツの足さばきがいいので動きやすいのもうれしいコーデです。

7日目：旅行はワンピースとレイヤードしてラクちん

最後はワンピースとレイヤードしてラクちんな旅行コーデにしてみました。パンツはたたんで小さくなるのに、シワにもなりにくいので旅行や帰省にもぴったりなコーデです。バッグと靴はホワイト系にして少し明るさもプラスしました。

ラクなのにオンオフ使えて上品に見えるユニクロの「クレープジャージーストレートパンツ」。形がとにかくきれいなのでぜひチェックしてみてくださいね。

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください