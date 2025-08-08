ミルクティーで一躍有名となったゴンチャから、夏の限定ドリンク「Gong cha FRESH マンゴー&オレンジ」シリーズが登場！ 2025年8月7日（木）発売の新作を、最近夏バテ気味なESSEonline編集部員が余すところなくレポートします。フレッシュな飲み心地とのことですが、その味やいかに？

飲み心地すっきり！甘さひかえめの新作

ゴンチャで注文したのは「FRESH マンゴー＆オレンジ ミルクティー（130kcal・税込690円）」。暑い日にぴったりの期間限定ドリンクです。甘さ（シロップ）や氷の量のカスタマイズもできますが、今回はそのまま注文してみました。

【写真】マンゴーとオレンジの果肉がたっぷり！

飲んでみると、ミルクのまろやかな口あたりに、阿里山（ありさん）ウーロンティーのさわやかな風味が広がります。以前ゴンチャの王道商品「黒糖 烏龍ミルクティー」も飲んだことがありますが、そちらと比べると新作はひかえめな甘さ。その分、夏らしいすっきりとした飲み心地が印象的です。濃厚な王道商品とはまた違った魅力を感じました。

ジューシーな果肉はゴロゴロ＆プチプチ食感

あとから追い上げてくるのは、底面にギュッとつまった2種類のフルーツ！

生のマンゴー果肉はゴロゴロとした食感。噛（か）んだ瞬間にほろりととろけ、フルーツ本来の自然な甘さが広がります。一方、小さな粒状のオレンジ果肉はプチプチと弾けて、これまた絶品。ほのかな酸味もクセになります。

この2種類の果肉を一緒に食べると、甘酸っぱさと独特の食感が合わさって至高です。夏バテ気味で食欲が落ちていたのですが、あっという間に飲み干していました。

フルーツ好きには「ティーエード」がおすすめ

おいしかったので、同シリーズの別商品「FRESH マンゴー＆オレンジ ティーエード（102kcal・税込690円）」も飲んでみることに！ こちらはよりさっぱりとしたあと味で、ウーロンティーのシンプルさがみずみずしい果肉の甘みを際立たせています。フルーツそのものを味わいたい方におすすめしたいドリンクです。

●アレンジ次第で何度も楽しめる

「FRESH マンゴー＆オレンジ ミルクティー」と「FRESH マンゴー＆オレンジ ティーエード」は果物が好きな甘党の方はもちろん、甘いものが得意でない方も楽しめるドリンクだと思います。あくまで一意見ですが、暑い中持ち運んだらすぐに氷が溶けて薄まってしまったので、次は氷少なめで頼んでみようかと考えています。カスタマイズ次第で味の幅ももっと広がりそうですね！

このシリーズは上記2商品のほか、炭酸入りの「FRESH マンゴー＆オレンジ スパークリングティー（※Lサイズでの発売・税込780円）」も同時発売中。さらに限定スイーツの「マンゴー＆オレンジ タルト」も販売されているようです。この夏に何度でも飲みたくなるゴンチャの新作、ぜひ味わってみてはいかがでしょうか？

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください

※ カロリー情報はゴンチャの公式サイトを参照しています