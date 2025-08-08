タレントのYOU（60）が7日深夜放送のテレビ朝日「あざとくて何が悪いの？」(木曜深夜0・45）にゲスト出演。恋人に対する態度について語った。

恋愛においては「わがままな方」だというYOU。「自分のペースに合わせてくれる人じゃないと成立しないのかな」と語ると、MCのお笑いコンビ「南海キャンディーズ」山里亮太から「ナチュラルあざといみたいなところ、YOUさんあるじゃないですか」という声が上がった。

この“あざとさ”について、YOUは「恋愛でいうと、入口はそういう感じで好感が持てる感じがあると思う」と認めつつ、「3カ月ぐらい経過した時、バケモノ出てきちゃうみたいな…」と苦笑。「セックスした途端に壁みたいなものがなくなってしまって、リスペクトを怠る傾向があって」と語った。

また、恋人への接し方が変わってしまうことから、交際から3〜4カ月が経つと相手に説明する機会を設けるという。「“私は本来、こうやって毎回お食事を作ったりすることはあまり好きではないんです”とか言い出す。すいません…みたいなことを急に言い出したりする」と打ち明けていた。