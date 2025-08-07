·èÃå¤Ï¸á¸å10»þÈ¾¡ÖÌ²¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡ËÉ¬»à¤ËÂÑ¤¨¤¿¡×¡¡°ËÆ£ÈþÀ¿¤¬´ÑµÒµ¤¸¯¤¦¡ÖÌÀÆü¤ª»Å»ö¤¢¤ë¿Í¤â¡Ä¡×¡ÚWTT¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º²£ÉÍ¡Û
WTT¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º²£ÉÍ¤¬³«Ëë
¡¡Âîµå¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥¹No.1¤ò·è¤á¤ë¹ñºÝÂç²ñ¡ÖWTT¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º²£ÉÍ¡×¤¬7Æü¡¢²£ÉÍBUNTAI¤Ç³«Ëë¡£½÷»Ò¤ÇÀ¤³¦¥é¥ó¥¯8°Ì¤Î°ËÆ£ÈþÀ¿¡Ê¥¹¥¿¡¼¥Ä¡Ë¤Ï¡¢1²óÀï¤ÇÆ±35°Ì¤Î41ºÐ¡¦²«×Þ³ò¡ÊÂæÏÑ¡Ë¤ò3-0¤Ç²¼¤·¤¿¡£Í½Äê¤Î»î¹ç³«»Ï»þ´Ö¤«¤éÂçÉý¤ËÃÙ¤ì¤Æ»î¹ç¤¬³«»Ï¤µ¤ì¡¢¡Ö¹©É×¤¬¾¯¤·Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢»î¹ç¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È»î¹ç¸å¤Î¼èºà¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°ËÆ£¤¬ÌöÆ°¤·¤Æ41ºÐ¤ÎÂç¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ò·âÇË¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÂç¥È¥ê¤ÇÅÐ¾ì¡£Á°¤Î»î¹ç¤¬Ä¹°ú¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Í½Äê¤Î¸á¸å9»þ¤«¤éÂçÉý¤Ë³«»Ï¤¬ÃÙ¤ì¡¢»î¹ç¤¬½ªÎ»¤·¤¿¤Î¤Ï¸á¸å10»þ30Ê¬¤ò²á¤®¤Æ¤¤¤¿¡£¥³¡¼¥È¾å¤Ç¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢3-0¤Î´°¾¡·à¤ò²ñ¾ì¤Ç¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤òµ¤¸¯¤¤¡¢´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡ÖÌÀÆü¤â¤ª»Å»ö¤¢¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¡Ê±þ±ç¤Ï¡Ë¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£ÂÎÄ´¤À¤±µ¤¤òÉÕ¤±¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¡»î¹ç¸å¤Î¼èºà¤Ç°ËÆ£¤Ï¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌ²¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÀµÄ¾Ì²¤¯¤Æ¡¢´èÄ¥¤Ã¤ÆÉ¬»à¤ËÂÑ¤¨¤¿¡×¤ÈËÜ²»¤â¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¿©»ö¤â¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤äÎÌ¤ò¹©É×¡£Îý½¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤ê¡¢Èè¤ì¤Ê¤¤ÄøÅÙ¤ËµÙ·Æ¤ò¤Ï¤µ¤ß¤Ê¤¬¤é¡£»î¹çÁ°¤ËÈè¤ì¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÃÙ¤¤»þ´Ö¤Þ¤Ç»Ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÀµÄ¾¡Ê»î¹çÁ°¤Ï¡Ë¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤À¤±ÃÙ¤¯¤Æ¤â¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡£¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤¦¤·¤ÆÆüËÜ¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿À¼¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤ÏÀ¨¤¯¿·Á¯¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡2²óÀï¤ÏÀ¤³¦¥é¥ó¥¯15°Ì¤ÎÀÐÞàö¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¡Öº£²ó¤Ï¡ÊÁê¼ê¤¬¡ËÂÐ±þ¤Ð¤Ã¤Á¤·¤À¤È»×¤¦¤±¤Éµ¤¤Ë¤»¤º¡¢Ä¶¤¨¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢»×¤¤ÀÚ¤ê¤ÎÎÉ¤µ¤ÏÂç»ö¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë