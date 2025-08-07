KAT−TUNの元メンバー赤西仁（41）が7日、X（旧ツイッター）を更新。11月8日に開催されるKAT−TUNの解散ライブへの出演は現時点で予定していないことを明かした。

STARTO ENTERTAINMENTはこの日、公式サイトなどで3月31日に解散したKAT−TUNのライブを行うと発表した。ライブのタイトルは「Break the KAT−TUN」で、11月8日に千葉・ZOZOマリンスタジアムで開催される。中丸雄一と上田竜也、退所した亀梨和也の3人が出演する。

ライブ開催日の「11月8日」は、亀梨と中丸、そして赤西が旧ジャニーズ事務所に入所した日とされ、ファンからは「11月8日って……亀ちゃんと仁くんと中丸の入所日じゃん……」「やばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばい これほんとに赤西くんくる説ない？？？？？？」「赤西仁くんのツアー日程はこちら 11／8までに終わってるよ 行く？来る？教えて？？？」といった声があがっていた。

そうした状況を受け、赤西は「Jipsへ KAT−TUNのラストライブに出る予定はありません！！」とキッパリ。ファンからは「だよねー！違う形でコラボお願いします！！」「まじか！！サプライズに期待」「あくまでも“予定“ってことで…」「仁くん報告ありがとう いつか3人と共演してくれる事願ってます」などといったコメントが寄せられた。