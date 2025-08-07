韓国江原道束草市（カンウォンド・ソクチョシ）の代表的な屋台村「オジンオ乱塵（ナンジョン）」に位置するある飲食店が、一人で訪れた女性客に対して不適切な対応をした様子が収められた動画が拡散され、遅まき論争を呼んでいる。

６月２６日、女性ユーチューバーのＡさんが自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに「日帰りで束草オジンオ乱塵ひとり酒、でもちょっと残念です」というタイトルの動画を投稿した。

動画には、Ａさんが海の見える店の外の席に一人で座り、２はい分のイカのさしみとイカ姿蒸し１ぱい、焼酎１本を注文する場面が映っている。

イカのさしみが提供されてから約１０分後、店員はＡさんに「ねぇあなた、ここ（外）じゃなくて中で食べてくれないかな」と言い残してその場を去った。

当時、店内には空席が多かったことから、Ａさんはその対応に戸惑ったという。

さらに、イカ姿蒸し料理が出てから約２分後、店員は「あなた、それ持って中に入ってくれない？」「早く食べて」「長く居すぎでは」などの発言をした。

これに対してＡさんは、「わざわざ海辺の空席を探して座ったのに、移動しろと言われて困惑した」「席に座って１８分、料理が出て２分なのに、それが長いというのか」とあきれる様子だった。

該当の動画には、店員が他の客に対しても親切とは言い難い対応をしている場面が映っていた。人数に対して料理の注文が少ない客に対して、店員は「注文すれば１３品は提供する。それにエプロン、ウェットティッシュ、紙コップ、箸、野菜も付けている」と不満を並べ、事実上、退店を促した。結局、その客は店を後にしたとＡさんは説明した。

Ａさんは「親切さを期待するには、ここはあまりにも観光地だった」とし「人によっては嫌な思いをする場所かもしれない」とコメントした。

続けて「いまだに“ワンシーズン商売”が存在するのだと思った。気を使いながら食べるのが嫌で、もう二度とオジンオ乱塵には行かないと思う」と話した。

この動画は、８月５日になってＳＮＳやオンラインコミュニティを通じて拡散され、ネットユーザーたちは「いくら観光地でもひどすぎる」「１人前を頼んだわけでもないのに驚いた」「見てるこっちが不快になった」などの反応を示した。

一方、最近も韓国を代表する観光地である全羅南道麗水市（チョルラナムド・ヨスシ）のある食堂で、一人で訪れた女性客に不親切な対応をしたことが物議を醸し、市は公式に謝罪し、不親切な対応への苦情に備えるための専用マニュアルを準備すると発表していた。