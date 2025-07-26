群馬vs鹿児島 スタメン発表
[7.26 J3第22節](正田スタ)
※19:00開始
主審:清水修平
<出場メンバー>
[ザスパ群馬]
先発
GK 13 近藤壱成
DF 3 大畑隆也
DF 22 高橋勇利也
DF 30 小柳達司
MF 7 西村恭史
MF 8 山内陸
MF 18 田中翔太
MF 19 モハマド・ファルザン佐名
MF 36 安達秀都
MF 37 瀬畠義成
FW 32 河田篤秀
控え
GK 21 キム・ジェヒ
DF 14 菊地健太
DF 43 野瀬翔也
MF 15 風間宏希
MF 35 玉城大志
MF 49 小竹知恩
FW 9 青木翔大
FW 10 高澤優也
FW 38 小西宏登
監督
沖田優
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 1 藤嶋栄介
DF 3 杉井颯
DF 7 千布一輝
DF 21 相馬丞
DF 44 青木義孝
MF 8 藤村慶太
MF 20 圓道将良
MF 27 山口卓己
MF 73 田中稔也
FW 13 近藤慶一
FW 18 河村慶人
控え
GK 16 山内康太
DF 23 小島凛士郎
DF 29 岡崎慎
MF 5 ジョアオ
MF 14 吉尾虹樹
FW 9 アンジェロッティ
FW 10 武星弥
FW 11 福田望久斗
FW 36 米澤令衣
監督
相馬直樹
※19:00開始
主審:清水修平
<出場メンバー>
[ザスパ群馬]
先発
GK 13 近藤壱成
DF 3 大畑隆也
DF 22 高橋勇利也
DF 30 小柳達司
MF 7 西村恭史
MF 8 山内陸
MF 18 田中翔太
MF 19 モハマド・ファルザン佐名
MF 36 安達秀都
MF 37 瀬畠義成
FW 32 河田篤秀
控え
GK 21 キム・ジェヒ
DF 14 菊地健太
DF 43 野瀬翔也
MF 15 風間宏希
MF 49 小竹知恩
FW 9 青木翔大
FW 10 高澤優也
FW 38 小西宏登
監督
沖田優
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 1 藤嶋栄介
DF 3 杉井颯
DF 7 千布一輝
DF 21 相馬丞
DF 44 青木義孝
MF 8 藤村慶太
MF 20 圓道将良
MF 27 山口卓己
MF 73 田中稔也
FW 13 近藤慶一
FW 18 河村慶人
控え
GK 16 山内康太
DF 23 小島凛士郎
DF 29 岡崎慎
MF 5 ジョアオ
MF 14 吉尾虹樹
FW 9 アンジェロッティ
FW 10 武星弥
FW 11 福田望久斗
FW 36 米澤令衣
監督
相馬直樹