¡Ö¤¤¤¶¡ÈÀïÁè¡É¤ò¤·¤¿¤é¶¯¤¤¤Î¤Ï¿Ê¼¡Ïº¤À¤Í¡×º®ÌÂ¤¹¤ë¡È¥Ý¥¹¥ÈÀÐÇË¡É¥ìー¥¹¤Î¹ÔÊý ¡Ö¼«¸ø¹ñ¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤ÎÃæ¤Ç¡È¶ÌÌÚÁíÍý¡É¤â¸½¼ÂÌ£¡×
»²±¡Áª¤ÇÎò»ËÅªÇÔËÌ¤òµÊ¤·¤¿ÀÐÇËÀ¯¸¢¤ËÂÐ¤·¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤«¤é¤ÏÂà¿Ø¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬Ê®½Ð¤·¡¢¡È¥Ý¥¹¥ÈÀÐÇË¡É¤ò½ä¤ëÆ°¤¤¬³èÈ¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼¡´üÁíºÛ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Á°²ó¤ÎÁíºÛÁª¤Ë¤â½ÐÇÏ¤·¤¿¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤ä¹â»ÔÁáÉÄ»á¤é¤ÎÌ¾¤¬µÞÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¸·¤·¤¤¾õ¶·¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿ÅÞ¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹¤Î¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤Ã¯¤Ê¤Î¤«¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥Ý¥¹¥ÈÀÐÇË¥ìー¥¹¡Öº£¤Ï¡ÉÍðÀ¤¡É¤Ê¤Î¤ÇÈà¤Î¤è¤¦¤Ê¼ÂÌ³·¿¤Ë¤ÏÉ÷¤¬¿á¤¤Ë¤¯¤¤¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ëµÄ°÷
¡ÖÌîÅÞ¤ËÀ¯¸¢¤ò¤ä¤é¤»¤ë¤Ù¤¤À¡×¡È²¼ÌîÏÀ¡É¤Þ¤ÇÈô¤Ó½Ð¤¹»öÂÖ¤Ë
¡Ö¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¥¢¥¤¥Ä¤Ï²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤è¡×
7·î23Æü¿¼Ìë¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î½ÅÍ×³ÕÎ½·Ð¸³¼Ô¤ÏÉ®¼Ô¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÅÇ¤¼Î¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£¡È¥¢¥¤¥Ä¡É¤È¤Ï¡¢ÀÐÇËÌÐÁíÍý¡Ê68¡Ë¤Î¤³¤È¤À¡£
½°±¡Áª¡¢ÅÔµÄÁª¤ËÂ³¤¡¢7·î20ÆüÅê³«É¼¤Î»²±¡Áª¤Ç¤âÎò»ËÅªÂçÇÔ¤òµÊ¤·¤¿ÀÐÇËÀ¯¸¢¡£½°±¡¤ËÂ³¤¡¢»²±¡¤Ç¤âÍ¿ÅÞ¤¬²áÈ¾¿ô¤ò³ä¤ê¹þ¤à·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼«Ì±ÅÞÂçÇÔ¤Ï¡¢¾ÃÈñ¸ºÀÇ¤Ê¤É¤Ë¸å¤í¸þ¤¤Ç¡¢¥¢¥Ôー¥ëÎÏ¤ÎË³¤·¤¤Êª²Á¹âÂÐºö¤Ë½ª»Ï¤·¤¿ÀÐÇËÁíÍý¤ÎÀÕÇ¤¤¬¶Ë¤á¤ÆÂç¤¤¤¤Ç¤¹¡£ÌîÅÞ¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤à¤±¤¿Æ°¤¤âÆß¤¯¡¢¤â¤Ï¤äÀ¯¸¢¤òÃ´Åö¤¹¤ë»ñ³Ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
À¯¸¢Â¦¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤È¤Î´ØÀÇ¸ò¾Ä¤ò¡¢15¡ó¤ÎÁê¸ß´ØÀÇ¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿¤³¤È¤ò¥¢¥Ôー¥ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢µð³Û¤ÎÂÐÊÆÅê»ñ¤¬¾ò·ï¤È¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É·è¤·¤Æ¸Ø¤ì¤ëÆâÍÆ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦½ÅÍ×³ÕÎ½·Ð¸³¼Ô¡Ë
39µÄÀÊ¤·¤«¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¼«Ì±ÅÞ¤ä¡¢²áµîºÇ¾¯¤Î8µÄÀÊ¤À¤Ã¤¿¸øÌÀÅÞ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤â²þÁªÁ°¤ÈÆ±¤¸22µÄÀÊ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤À¤±¤Ë½ª¤ï¤ë¤Ê¤É¿¤ÓÇº¤ó¤À¡£
¤½¤ÎÈ¾ÌÌ¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ÏÌîÅÞ¤ÇÈæÎãºÇÂ¿ÆÀÉ¼¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢»²À¯ÅÞ¤Ï¤½¤ì¤Ë¼¡¤°¤È¤¤¤¦Ìö¿Ê¤Ö¤ê¤ò¤ß¤»¤¿¡£Í×¤Ï¡È´ûÂ¸À¯ÅÞ¡É¤ËÂÐ¤¹¤ëº¬¶¯¤¤È¿È¯¤¬Í¸¢¼Ô¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤Ï7·î23Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢À¯¼£²òÀâ¼Ô¤Î¼Ä¸¶Ê¸Ìé»á¤¬¼çºË¤¹¤ë¡ÖÄ¾·â¡ª¥Ë¥Ã¥Ý¥ó½Î¡×¤Ç¹Ö±é¤·¡¢¡Ö¤³¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ïº£¸å¤âÂ³¤¯¡£¼«Ì±¤ÈµìÌ±¼ç¤ÎÂÐÎ©¤Î»þÂå¤«¤é¡¢Â¿ÅÞÀ©¤Î»þÂå¤ËÆþ¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
ÆüËÜÀ¯¼£¤ÎÊ¬´ôÅÀ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ë¤Ï²òÅÞÅª½ÐÄ¾¤·¤¬Ç÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤Ï7·î21Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¤Ï¡ÖÈæ³ÓÂè°ìÅÞ¤ÎµÄÀÊ¤òÄºÂ×¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡ÖÊÆ¹ñ¤Î´ØÀÇÁ¼ÃÖ¡×¤ä¡ÖÆî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¤Î²ÄÇ½À¡×¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤Ëµó¤²¡¢Â³Åê°ÕÍß¤òÌÀ¸À¡£²¿¤éÀÕÇ¤¤ò¤È¤í¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¼¹¹ÔÉô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤«¤é¤Ï¸øÁ³¤ÈÈ¿È¯¤¬½Ð¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞÀÄÇ¯¶É¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÀÄÇ¯¶ÉÄ¹¤òÌ³¤á¤ëÃæÁ¾º¬¹¯Î´½°±¡µÄ°÷¤Ï25Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«Ì±ÅÞËÜÉô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤ØÂà¿Ø¤Ê¤É¤òµá¤á¤ë¶ÛµÞÄó¸À¤ò¼«Ì±ÅÞÀÄÇ¯¶É¤È¤·¤Æ¿½¤·Æþ¤ì¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖºòÆü¡¢Á´¹ñ¤Î47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÎÀÄÇ¯¶ÉÀÄÇ¯Éô¤¬½¸¤Þ¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñµÄ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀÐÇË¼óÁê¤Î½Ð¿ÈÃÏ¤Ç¤¢¤ëÄ»¼è¸©¤ä¡¢¿¹»³´´»öÄ¹¤Î½Ð¿ÈÃÏ¤Ç¤¢¤ë¼¯»ùÅç¸©¤Ï¡¢¡Ø¤¹¤°¤Ë¤Ï»¿À®¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ù¤Ê¤É¤ÈÆñ¿§¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤ì¤É¤â¡¢ÂçÂ¿¿ô¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ï»¿À®¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÀÄÇ¯¶É¤ÎÁí°Õ¤È¤·¤Æ¡¢¸½ÁíÍý¤ËÂÐ¤·¤ÆÂà¿Ø¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç½Ð¤¿°Õ¸«¤È¤·¤Æ¡¢¸½ÁíÍý¤ËÂÐ¤·¤ÆÂà¿Ø¤òµá¤á¤ë¤â¤Î¤ä¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁÈ¿¥ÂÎÀ©¤Î¸«Ä¾¤·¡¢¤Ê¤¼ÊÝ¼éÁØ¤ÎÉ¼¤¬Æ¨¤²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤Î¸¡¾Ú¤ÎÉ¬Í×À¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤³¤¬¥¿ー¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÀÄÇ¯¶É¤Î¿Í¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤ÈËÜÅö¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¯¤é¤¤¤Î´íµ¡´¶¤òÅÞÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ»ý¤Ä¤Ù¤¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤Þ¤¿¡¢ÀÄÇ¯¶É¤Î¿½¤·Æþ¤ì¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ó¤ÊµºÜ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¼«Ì±ÅÞÀÄÇ¯¶É¤Ï¡¢º£Ç¯¡¢»ÍÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ÃÏ°è¤ä¸½¾ì¤Î¼Â¾ð¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿Äó¸À¤òÅÞËÜÉô¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤é¤¬ÅÞ±¿±Ä¤äÀ¯ºö¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤¿¤«¤Ï°ìÀÚÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¼ê±þ¤¨¤Î¤Ê¤¤¤Þ¤Þº£²ó¤Î»²±¡Áª¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
ÆÃ¤Ë10Âå¤«¤é40Âå¤Î¼ãÇ¯ÁØ¤Î»Ù»ýÎ¥¤ì¤¬¸²Ãø¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½¾ì¤Ç²¿ÅÙ¤â·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤¬Ìµ»ë¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
Âç¿Ã¥¯¥é¥¹¤âÆ°¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£²ÏÌîÂÀÏºÁ°¥Ç¥¸¥¿¥ëÁê¤ÏÅÞ¼¹¹ÔÉô¤Îºþ¿·¤òµá¤á¡¢³ÆÃÏ¤Î¼«Ì±¸©Ï¢¤âÀÐÇËÂà¿Ø¤òÁê¼¡¤¤¤ÇÍ×µá¡£
º´Æ£ÊÙ·ÐÍý¶ÉÄ¹¤äÇëÀ¸ÅÄ¸÷°ì¸µÀ¯Ä´²ñÄ¹¤é¤«¤é¤Ï¡ÖÌîÅÞ¤ËÀ¯¸¢¤ò¤ä¤é¤»¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È¤¤¤¦¡È²¼ÌîÏÀ¡É¤Þ¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£
¡ÖÀÐÇËÂà¿Ø¤òµá¤á¤ëÅÞÆâ¤ÎÀ¼¤Ï¤ä¤àµ¤ÇÛ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£³Æ¼Ò¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤â¡¢ÀÐÇËÀ¯¸¢¤Î»Ù»ýÎ¨¤Ï20¡óÄøÅÙ¤Þ¤ÇÍî¤Á¹þ¤ß¡¢¤â¤Ï¤äÂà¿Ø¤ÏÉÔ²ÄÈò¤Ê¾ðÀª¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤Ï23Æü¤ËÅÞËÜÉô¤Ç¡¢ËãÀ¸ÂÀÏººÇ¹â¸ÜÌä¡¢´ßÅÄÊ¸ÍºÁ°ÁíÍý¡¢¿ûµÁ°Î¸µÁíÍý¤È¤¤¤¦ÁíÍý·Ð¸³¼Ô¤é¤ÈÌó1»þ´Ö20Ê¬ÌÌ²ñ¡£ËãÀ¸»á¤Ï¡ØÀÐÇË¼«Ì±ÅÞ¤Ç¤ÏÁªµó¤Ë¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡Ù¤ÈºÇ¸åÄÌ¹ð¤ò¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤Ï²ñÃÌ¸å¤Ë¡Ø»ä¤Î½Ð½è¿ÊÂà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ìÀÚÏÃ¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤È¤Ê¤¼¤«¶¯µ¤¤Ë¸À¤¤Ä¥¤ê¡¢ËèÆü¿·Ê¹¤äÆÉÇä¿·Ê¹¤Ë¤è¤ëÂà¿ØÊóÆ»¤âÈÝÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÀ¯¼£Éôµ¼Ô¡Ë
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ËÀÐÇËÂ³Åê¤òÍÆÇ§¤¹¤ë¥àー¥É¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¯¡¢¤â¤Ï¤äÂà¿Ø¤Ï´ûÄêÏ©Àþ¤È¤µ¤ì¤ë¡£7·î28Æü¸á¸å¤ËÎ¾±¡µÄ°÷º©ÃÌ²ñ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢8·î¸åÈ¾¤Ë¤â¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¤â¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤ë¡£
¡ÖÀÐÇËÁíÍý¤Ï¡¢2007Ç¯¤ËÂè°ì¼¡°ÂÇÜÀ¯¸¢¤¬»²±¡Áª¤ÇÂçÇÔ¤·¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¤ä¤á¤ë¤Ù¤¤À¡£¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¤È¼«Ì±ÅÞ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ù¤ÈÂà¿Ø¤òÇ÷¤Ã¤¿¡£2009Ç¯¤Ë¤â¸½¿¦³ÕÎ½¤Ê¤¬¤é¡ÈËãÀ¸¤ª¤í¤·¡É¤ËµÞÀèË¯¤È¤·¤ÆÎå¤ó¤À¡£¼«Ê¬¤À¤±ÀÕÇ¤²óÈò¤¹¤ë¤³¤È¤Ïµö¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê¼«Ì±ÅÞ´Ø·¸¼Ô¡Ë
¹ñÌ±Ì±¼ç¤Ê¤É¤ò´¬¤¹þ¤ó¤À¤«¤¿¤Á¤Ç¤ÎÏ¢Î©³ÈÂç¤ÎµÄÏÀ¤¬ËÜ³Ê²½¤«
¡È¥Ý¥¹¥ÈÀÐÇË¡É¤ò½ä¤ëµÄÏÀ¤¬ËÜ³Ê²½¤¹¤ëÃæ¡¢Á°½Ð¤Î¼«Ì±ÅÞ¤Î½ÅÍ×³ÕÎ½·Ð¸³¼Ô¤Ï¡¢¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¤¤¶¡ÈÀïÁè¡É¤ò¤·¤¿¤é¶¯¤¤¤Î¤Ï¿Ê¼¡Ïº¤À¤Í¡×
¼«Ì±ÅÞÇÉÈ¶¤ÎÎ¢¶â»ö·ï¤ò¼õ¤±¡¢40¿Í°Ê¾å¤Î¥á¥ó¥Ðー¤òÊú¤¨¤ëËãÀ¸ÇÉ¡Ê»Ö¸ø²ñ¡Ë¤ÏÂ¸Â³¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÎÇÉÈ¶¤Ï²ò¾Ã¤µ¤ì¤¿¡£ÇÉÈ¶ÃÌ¹çÅª¤ÊÆ°¤¤¬¤ä¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ëÃæ¤Ç¤ÎÁíºÛÁª¤Ï¡Ö½ã¿èÅêÉ¼¡×¤ÎÂ¦ÌÌ¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë¡£¡ÈÁªµó¤Î´é¡É¤È¤·¤Æ¡¢ÅÞÆâ¤«¤éÉý¹¤¤»Ù»ý¤òÆÀ¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ï¾®Àô»á¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
À¯¼£²òÀâ¼Ô¤Î¼Ä¸¶Ê¸Ìé»á¤Ï¤³¤¦»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡ÖÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢»þÂå¤¬¥êー¥Àー¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¤¤Þ¤Ï¡ÈÍðÀ¤¡É¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¤ä²ÃÆ£¾¡¿®ºâÌ³Áê¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÂÌ³·¿¤ÎÀ¯¼£²È¤Ë¤ÏÉ÷¤¬¿á¤¤Ë¤¯¤¤¡£
¤½¤ÎÅÀ¡¢¥ê¥Ù¥é¥ë¿§¤Î¶¯¤¤ÀÐÇËÀ¯¸¢¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÊÝ¼éÁØ¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¹â»Ô»á¤ä¾®ÎÓÂëÇ·¸µ·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤ÏÅöÁ³½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¹â»Ô»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï½÷À½é¤ÎÁíÍý¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ï¶¯¤ß¤Ç¤¹¡£Á°²óÁíºÛÁª¤Ç¡¢ËãÀ¸»á¤¬»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¿ÅÀ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ç¡¢·à¾ì·¿¤ÎÍ×ÁÇ¤â¤¢¤ë¾®Àô»á¤ò¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎµßÀ¤¼ç¤È¤·¤Æµá¤á¤ëÀ¼¤â¹â¤Þ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÇÀ¿åÁê¤È¤·¤ÆÊ³Æ®¤·¤¿¾®Àô»á¤Ï¡¢Á°²óÁíºÛÁª¤ÇÀÐÇËÁíÍý¤ò»Ù±ç¤·¤¿ÀªÎÏ¤â¡¢¾è¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¼«¡¦¸ø¤¬½°»²¤Ç²áÈ¾¿ô¤ò³ä¤ë»þÂå¤¬¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤ÏÂ³¤¤Þ¤¹¡£3Ç¯¸å¤Î»²±¡Áª¤Ç¼«Ì±¤Ï75¤Î²þÁªµÄ°÷¤¬¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò°Ý»ý¤·¤¿¾å¤Ç¡¢º£²ó¤Î»²±¡Áª¤Ç¤ÎÉé¤±¤ò¼è¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ïº¤Æñ¤À¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¸½¾õ¤Ç¤Ï¡¢ÌîÅÞ¤¬°ìËç´ä¤È¤Ê¤ê¡¢À¯¸¢¸òÂå¤òÇ÷¤ë¤³¤È¤Ï¥Ïー¥É¥ë¤¬¹â¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ³ÊÅª¤ÊÍ½»»¿³µÄ¤òÁ°¤Ë¡¢½©¤ÎÎ×»þ¹ñ²ñ°Ê¹ß¤Ï¡¢¹ñÌ±Ì±¼ç¤Ê¤É¤ò´¬¤¹þ¤ó¤À¤«¤¿¤Á¤Ç¤ÎÏ¢Î©³ÈÂç¤ÎµÄÏÀ¤¬ËÜ³Ê²½¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢¼«¡¦¸ø¡¦¹ñ¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤ÎÃæ¤Ç¡È¶ÌÌÚÁíÍý¡É¤È¤¤¤Ã¤¿¥×¥é¥ó¤â¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤ë¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢ÌîÅÞ¤¬¾è¤ê¤ä¤¹¤¤¥êー¥Àー¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¼¡´üÁíºÛÁª¤ÎÁèÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¼¡¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤ÏÆñ¤·¤¤ÂÉ¼è¤ê¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¸å¤Ë¤Ï¡¢Áá´ü²ò»¶¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¤¯¤¹¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÍðÀ¤¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤Î¥êー¥Àー¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡£¼«Ì±ÅÞ¤Ï·ãÆ°¤Î»þ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿²ÏÌî²ÅÀ¿¡¡