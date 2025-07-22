Æ£ÌÚÄ¾¿Í¡ßÇòÀÐËã°á¡ß¾¾ÀãÂÙ»Ò¡ØºÇ¸å¤Î´ÕÄê¿Í¡ÙÂè1ÏÃ¡¢TVer¤Ç200Ëü²óºÆÀ¸ÆÍÇË
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤Î¿å10¥É¥é¥Þ¡ØºÇ¸å¤Î´ÕÄê¿Í¡ÙÂè1ÏÃ¤ÎTVerºÆÀ¸¿ô¤¬200Ëü²ó¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£¡Ê¢¨¡Ë
»²¹Í¡§Æ£ÌÚÄ¾¿Í¡¢¡È¥¥ã¥ê¥¢30Ç¯ÌÜ¡É¤ÇÌ¥¤»¤ëÇÐÍ¥Áü¡¡¡Ø²Ö¤è¤êÃË»Ò¡Ù¤«¤é¡ØºÇ¸å¤Î´ÕÄê¿Í¡Ù¤Ø
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢´ä°æ·½Ìé¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥ß¥¹¥Æ¥êー¡£¡Ø¥¶¡¦¥¯¥¤¥º¥·¥ç¥¦¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÎµÚÀîÂóÏº¡¢¡ØÇòÊë¤Î¥¯¥í¥Ë¥¯¥ë¡Ù¡ÊWOWOW¡Ë¤Î»³ºêÂÀ´ð¡¢¡ØÌäÂêÊª·ï¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÎËÌ±º¾¡Âç¡¢¡ØÂÐ´ß¤Î²È»ö～¤³¤ì¤¬¡¢»ä¤ÎÀ¸¤¤ëÆ»¡ª～¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ÎÀÄÄÍÈþÊæ¤¬µÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ²ÊÁÜ¸¦¤Î¥¨ー¥¹¤À¤Ã¤¿ÉÒÏÓ´ÕÄê¿Í¡¦ÅÚÌçÀ¿¤òÆ£ÌÚÄ¾¿Í¡¢ÅÚÌç¤Î½õ¼ê¤Ç¡È¥¦¥½¡É¤¬¸«È´¤¯¤Î¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¸¦µæ°÷¡¦¹âÁÒÉ¢»Ò¤òÇòÀÐËã°á¤¬¤½¤ì¤¾¤ì±é¤¸¤ë¡£
¢¨·×Â¬´ü´Ö¡§2025Ç¯7·î9Æü～7·î20Æü¢¨TVer¤Ë¤ª¤±¤ëVOD¤Î¤ß¤ÎÈÖÁÈÆ°²èºÆÀ¸¿ô¡ÊTVer DATA MARKETINGÄ´¤Ù¡Ë¢¨¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÇÛ¿®¡¦ÄÉ¤Ã¤«¤±ºÆÀ¸¤Ë¤è¤ëºÆÀ¸¿ô¤Ï½ü³°¢¨ÊüÁ÷¶É¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¥µー¥Ó¥¹¤ÈÂ¾¼Ò¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àÅù¤Ï½ü³°
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë