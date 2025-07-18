Galaxy A25 5G SCG33

写真拡大

　「BCNランキング」2025年7月7日〜13日の日次集計データによると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　Galaxy A25 5G SCG33（SAMSUNG）

2位　POCO X7 Pro 256GB（Xiaomi）

3位　Pixel 9a 128GB(NTT docomo)（Google）

4位　AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）

5位　POCO M7 Pro 5G 256GB（Xiaomi）

6位　Pixel 9a 128GB(au)（Google）

7位　Reno13 A 限定BOX（OPPO）

8位　moto g64 5G（Motorola Mobility）

9位　Redmi 14C 8GB+256GB（Xiaomi）

10位　moto g66j 5G（Motorola Mobility）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。