「Galaxy A25 5G」が強い！ Androidスマホ人気ランキングTOP10 2025/7/18
「BCNランキング」2025年7月7日〜13日の日次集計データによると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Galaxy A25 5G SCG33（SAMSUNG）
2位 POCO X7 Pro 256GB（Xiaomi）
3位 Pixel 9a 128GB(NTT docomo)（Google）
4位 AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）
5位 POCO M7 Pro 5G 256GB（Xiaomi）
6位 Pixel 9a 128GB(au)（Google）
7位 Reno13 A 限定BOX（OPPO）
8位 moto g64 5G（Motorola Mobility）
9位 Redmi 14C 8GB+256GB（Xiaomi）
10位 moto g66j 5G（Motorola Mobility）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Galaxy A25 5G SCG33（SAMSUNG）
2位 POCO X7 Pro 256GB（Xiaomi）
3位 Pixel 9a 128GB(NTT docomo)（Google）
4位 AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）
6位 Pixel 9a 128GB(au)（Google）
7位 Reno13 A 限定BOX（OPPO）
8位 moto g64 5G（Motorola Mobility）
9位 Redmi 14C 8GB+256GB（Xiaomi）
10位 moto g66j 5G（Motorola Mobility）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。