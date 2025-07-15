¡ØÊóÆ»ÆÃ½¸¡Ù»³ËÜ·ÃÎ¤²À¥¢¥Ê¤Î¡Ö¿È¶á¤Ê³°¹ñ¿Í¶¼¤«¤¹¡×È¯¸À¤Ë½¸¤Þ¤ë»¿ÈÝ¡ÄÊüÁ÷Á°Æü¤Ë¤ÏÊÌÈÖÁÈ¤¬¡ÖÊüÁ÷ÎÑÍý¡×°ãÈ¿¤ÇTBS¤Ë¸·¤·¤¤ÌÜ
¡¡7·î12Æü¡¢TBS¤ÎÊóÆ»ÈÖÁÈ¡ØÊóÆ»ÆÃ½¸¡Ù¤¬³°¹ñ¿ÍÀ¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÃ½¸¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤Î½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÈ¯¸À¤¬µÄÏÀ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢20Æü¤ËÅê³«É¼¤µ¤ì¤ë»²±¡Áª¤òÁ°¤Ë¡¢¡ÖÁèÅÀ¤ËµÞÉâ¾å ¡È³°¹ñ¿ÍÀ¯ºö¡É ¤ËÉÔ°Â¤ÎÀ¼¡×¤ÈÂê¤·¤¿´ë²è¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Î»³ËÜ·ÃÎ¤²À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¡¢³°¹ñ¿ÍÀ¯ºö¤¬³ÆÅÞ¤ÎÁèÅÀ¤ËÉâ¾å¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢SNS¤Çº¹ÊÌÅª¤Ê¸ÀÍÕ¤¬³È»¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤ò»ØÅ¦¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÈ¯¸À¤¬ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤Ö¤³¤È¤Ë¡£
¡Ö»³ËÜ¥¢¥Ê¤Ï¡¢¡Ø³°¹ñÀÒ¤Î¿Í¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤«¤«¤ï¤é¤º¤ËÀ¸³è¤ò¤¹¤ë¿Í¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡Ù¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¡¢¡Ø¼«Ê¬¤Î1É¼¤¬¡¢¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤é¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¿È¶á¤Ê¿Í¤¿¤Á¤ÎÊë¤é¤·¤ò¶¼¤«¤¹¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÁÛÁüÎÏ¤ò»ý¤Ã¤ÆÅêÉ¼¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¡¢ÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢°ìÉô¤ÎÀ¯ÅÞ¤¬¡ØÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡Ù¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Ä¤Ä¡¢»³ËÜ¥¢¥Ê¤¬³°¹ñ¿Íº¹ÊÌ¤Ë¾Ü¤·¤¤Âç³Ø¶µ¼ø¤ò¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿ºÝ¡¢¡Ø¡ÈÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡É ¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤«¤Ê¤ê¤Ò¤È¤êÊâ¤¤·¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¡£¥Ø¥¤¥È¥¹¥Ô¡¼¥Á¤È¤Ï°ã¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡Ù¤È¡¢¼ÁÌä¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·ë²Ì¡¢³°¹ñ¿Í¤Î¤¿¤á¤ËÅêÉ¼¤¹¤ë¤È¤â¤È¤ì¤ëÈ¯¸À¤¬¡¢SNS¤Ç¡ØÊÐ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤ÈÊªµÄ¤ò¾ú¤·¡¢±ê¾å¤¹¤ë»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡»³ËÜ¥¢¥Ê¤ÎÈ¯¸À¤«¤é¡¢³°¹ñ¿ÍÀ¯ºö¤Ë´Ø¤¹¤ëÈÖÁÈ¤ÎÅÁ¤¨Êý¤Ëµ¿Ìä¤òÊú¤¯¿Í¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£X¤Ç¤Ï¡¢
¡ÔËÜÅö¤Ë¤ª¤Ã¤·¤ã¤ëÄÌ¤ê¤Ç¤¹ÎÞ¡Õ
¡¡¤È¤¤¤Ã¤¿»¿À®¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ë¤¬¡¢
¡ÔTBS¤ÏÊóÆ»ÆÃ½¸¤ò¶¯À©½ªÎ»¤¹¤Ù¤¡Õ
¡ÔTBS¡£°Â½»¤µ¤ó¤Ï¹¥¤¤À¤±¤É¡¢ÊóÆ»ÆÃ½¸¤Ï¤¼¤ÒÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤Ë¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡ª¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢ÈãÈ½¤ÎÀ¼¤âÂ¿¤¯¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö³°¹ñ¿ÍÀ¯ºö¤Ï¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ»¿ÈÝ¤¬Ê¬¤«¤ì¤ëÆâÍÆ¤Î¤¿¤á¡¢ÊóÆ»ÈÖÁÈ¤Ç°·¤¦ºÝ¤Ï¿µ½Å¤Ê¸ÀµÚ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢»³ËÜ¥¢¥Ê¤ÎÈ¯¸À¤«¤é¡¢ÈÖÁÈ¤¬ ¡ÈÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡É ¤ò·Ç¤²¤ëÆÃÄê¤ÎÀ¯ÅÞ¤ËÈÝÄêÅª¤Ê°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤ë»ëÄ°¼Ô¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÜÍè¡¢ÃæÎ©À¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÊóÆ»ÈÖÁÈ¤Î»ÑÀª¤Ë¡¢°ãÏÂ´¶¤ò»ý¤¿¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¤¯¤·¤¯¤â¡¢TBS¤Ç¤Ï¡¢¡ØÊóÆ»ÆÃ½¸¡Ù¤ÎÊüÁ÷Á°Æü¡¢ÅÁ¤¨Êý¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢À¤´Ö¤òÁû¤¬¤»¤ë½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¡£
¡Ö7·î11Æü¡¢ÊüÁ÷ÎÑÍý¡¦ÈÖÁÈ¸þ¾åµ¡¹½¡ÊBPO¡Ë¤ÎÊüÁ÷ÎÑÍý¸¡¾Ú°Ñ°÷²ñ¤¬¡¢2024Ç¯10·î¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØÇ®¶¸¥Þ¥Ë¥¢¤µ¤ó¡ª¡Ù¤Ç²È¶ñÂç¼ê¡Ø¥Ë¥È¥ê¡Ù¤Î¾¦ÉÊ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë´ë²è¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢´ë¶È¤Î¹¹ðÊüÁ÷¤È¸íÇ§¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¡¢ÊüÁ÷ÎÑÍý°ãÈ¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÇ§Äê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·ï¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢TBS¤Î»ÑÀª¤Ëµ¿Ìä¤òÊú¤¯¸þ¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡BPO¤¬Ãí°Õ´µ¯¤·¤¿ÍâÆü¡¢º£ÅÙ¤ÏÊóÆ»ÈÖÁÈ¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î·ï¤Ï¡¢BPO¤¬¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë»ö°Æ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢TBS¤Ë¸·¤·¤¤ÌÜ¤¬Ãí¤¬¤ì¤ë»öÂÖ¤¬Â³¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡ÈÊóÆ»¤ÎTBS¡É ¤Ï¡¢¸øÊ¿À¤òÊÝ¤Ä½ÅÍ×À¤ò¤Ê¤Ë¤è¤ê¤âÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£