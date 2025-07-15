¶áÆ£¿¿É§¡Ö¥ä¥ó¥Á¥ã¤Ç¤¤¤¿¤¤¡×¤Ë¥®¥ç¡¼¥«¥¤¿ÌÙþ¡ªÅÄ¸¶½ÓÉ§¤ò¤âÎ¿²ï¤¹¤ë¡È¥ê¥¢¥ë¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¡É¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈÎß¡¹
¡¡¶áÆ£¿¿É§¡Ê60¡Ë¤¬7·î19Æü¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òµÇ°¤·¤¿¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ÖBirthday Live 2025¡×¤ò12ÆüÅÔÆâ¤Ç½éÆü¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿ºÝ¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤ÆÏÃÂê¤À¡£
ÉÔÅÔ¹ç¤Ê¿¿¼Â¤òÊó¤¸¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¤òÅ¨ÂÐ»ë¡Ä¥á¥ê¡¼»á¤Î¹Í¤¨Êý¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤¬À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿º£¤â·Ñ¾µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¡¡Æ±¤¸¸µ¡Ö¤¿¤Î¤¤ó¥È¥ê¥ª¡×¤ÎÅÄ¸¶½ÓÉ§¡Ê64¡Ë¤¬6·î15ÆüÀ¸ÊüÁ÷¤ÎTBS¥é¥¸¥ª¤Ç¡¢½÷À¥¢¥Ê¤«¤éÂ¤ò¹â¤¯¾å¤²¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¡Ö¿¿¤óÃæ¤ÎÂ¤Ï¤â¤Ã¤È¾å¤¬¤ë¤ó¤À¤±¤É¤Í¡£¥«¥Ã¥Á¥«¥Á¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¯¸À¤·¼Õºá¤·¤³¤È¤Ë¡¢¶áÆ£¤Ï¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÌÀÆü¤Ï²æ¤¬¿È¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤¿¤Á¤Î»þÂå¤ÇÄÌÍÑ¤·¤¿¤â¤Î¤¬ÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¤·¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Îµ¤»ý¤Á¤â¡¢Á´¤Æ¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö»þÂå¤¬»þÂå¤Ê¤Î¤Ç¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¸å¡¢¡Ö¤Ç¤âËÍ¤Ï¥ä¥ó¥Á¥ã¤Ç¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¾Ð¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÈ¯¸À¤òÃÎ¤Ã¤¿¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¶Ã¤¡¢Êò¤ì¤Æ¤¤¤ë¸þ¤¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¶áÆ£¤Ïµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»þÂå¤«¤é¤Î¡Ø²¶ÍÍ¡Ù°Õ¼±¤È´Ö°ã¤Ã¤¿ÆÃ¸¢°Õ¼±¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î»Å»ö¤ò¸«²¼¤·¡¢º£¤Î´ð½à¤Ê¤é°ìÈ¯¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¸ÀÆ°¤Ç·ù¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£¤½¤¦¤·¤¿¤³¤È¤¬¡Ø¥ä¥ó¥Á¥ã¡Ù¤ä¡Ø¥®¥ã¥°¡Ù¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ø¥¹¥¿¡¼µ¤¼Á¡Ù¤È¤·¤Æ´Ç²á¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬º£¤âÈ´¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¶Ã¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¤Ï¡¢Ä¹¤¯¶áÆ£¤ò¼èºà¤¹¤ë¥Þ¥¹¥³¥ß´Ø·¸¼Ô¡£
¡ÖÍê¤Þ¤ì¤¿¥µ¥¤¥ó¤Ë±þ¤¸¤º¡¢¤ä¤Ã¤È½ñ¤¤¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¡Ø¾¾ÅÄÀ»»Ò¡Ù¤È½ñ¤¤¤¿¤ê¡¢º¤ÏÇ¤¹¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¡Ø¤³¤ó¤Ê»Å»ö¤·¤Æ¤Æ·ù¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¡Ù¤È¤¢¤¶¤ï¤é¤Ã¤¿¤ê¡£¹âµé¼Ö¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤ò¸«¤»¤Ó¤é¤«¤·¤Æ¡Ø¤É¤¦¤»¤ª¤Þ¤¨¤Ï°ìÀ¸¾è¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¤é±¿Å¾¤µ¤»¤Æ¤ä¤í¤¦¤«¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤Ç¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤Ç¡ØÄ¹ÃËË·¡Ù¤Ê¤É¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢ÆÃÊÌ°·¤¤¤È²áÊÝ¸î¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢¶È³¦¤Ç¤Ï¡Ø¥ê¥¢¥ë¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¡Ù¤È°ìÉô¤ÇÙèÙé¤µ¤ì¡¢·ù¤ï¤ì¡¢¿ÍË¾¤Î¤Ê¤µ¤ÏÍÌ¾¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡2020Ç¯¤Ë25ºÐÇ¯²¼¤Î½÷À¤È¤Î5Ç¯ÉÔÎÑ¤òÊó¤¸¤é¤ì¤¿ÍâÇ¯¡¢40Ç¯°Ê¾åºßÀÒ¤·¤¿¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤«¤éÂà½ê¤·¤¿¤È¤¤â¡¢¸åÇÚ¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë°ìÀÚ¤ÎÀâÌÀ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Åì»³µªÇ·¤ÏÅö»þ¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼LIVE!!¡×¡Ê¥Æ¥ìÄ«·Ï¡Ë¤Ç¡¢¡ÖÂà½ê¤Î»ÅÊý¤ËÂç¤¤Êµ¿Ìä¤¬»Ä¤ë¡£¡Ø¼«Ê¬¤òµ¾À·¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î»×¤¤¤ò¥Þ¥Ã¥Á¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤ë¤Î¤«¡£Âà½ê¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÇö¤Ã¤Ú¤é¤¯´¶¤¸¤ë¡×¤ÈÄËÎõÈãÈ½¤·¤¿¡£
¢£Ãæ¿¹ÌÀºÚ¤È¸òºÝ»þ¤«¤éÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤¤¿½÷À¤Ø¤Î¥º¥µ¥ó¤ÊÀÜ¤·Êý
¡ÖÂÐ½÷À¤Ç¤â¡¢ÅÄ¸¶¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î½÷À¤ò¥¨¥¹¥³¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Þ¥Ã¥Á¤Ë¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¹¤éÊ¹¤¤Þ¤»¤ó¡£Ãæ¿¹ÌÀºÚ¤È¸òºÝÃæ¡¢ÌÀºÚ¤¬¡Ø¾Íè2¿Í¤Ç½»¤à¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¤¿¤á¡Ù¤È¡¢Ãù¤á¤¿¥®¥ã¥éÌó¿ôÀéËü±ß¤ò¥«¡¼¥ì¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤®¹þ¤ó¤À¤Î¤ÏÍÌ¾¤ÊÏÃ¡£¿®Íê¤äÌ´¤òÎ¢ÀÚ¤ê¡¢¶âÁ¬Åª¤Ë¤âÀº¿ÀÅª¤Ë¤âÄÉ¤¤¤Ä¤á¤¿¸å¤â¡¢ÌÀ³Î¤Ê¥Õ¥©¥í¡¼¤ä¼Õºá¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤â¤Ã¤Ñ¤é¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î¥Þ¥¹¥³¥ß´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡ÅÄ¸¶¤Ï¤½¤Î¸ÀÆ°¤«¤é¡Ö°¤·¤¾¼ÏÂ¤Î°äÊª¡×¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¶áÆ£¤âÆ±¤¸·ê¤Î¥à¥¸¥Ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë´Ö°ã¤¤¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡ÛÉÔÅÔ¹ç¤Ê¿¿¼Â¤òÊó¤¸¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¤òÅ¨ÂÐ»ë¡Ä¥á¥ê¡¼»á¤Î¹Í¤¨Êý¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤¬À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿º£¤â·Ñ¾µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ä¤Ê¤É¤âÉ¬ÆÉ¤À¡£