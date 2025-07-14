Âô¸ýÌ÷»Ò¡¡¡Ø²ÊÁÜ¸¦¡Ù¤¬ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ç»ö¼Â¾å¤ÎÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¡Ä¥Õ¥¸·î9ÏÈ¡Ö²Ê³ØÁÜºº¥É¥é¥Þ¡×¤Ç¼ç±é¤Î¡È°ÈÂØ¤¨¡É·èÃÇ
¡Öº£Æü¤ÏÂçÊÑ³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
6·î12Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ø¤¯¤Ë¤Þ¤ë¿©Æ²¡Ù¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¤Î¤Ï½÷Í¥¤ÎÂô¸ýÌ÷»Ò¡Ê60¡Ë¡£
¤³¤ÎÆü¡¢Èà½÷¤Ï¡Ø²ÊÁÜ¸¦¤Î½÷¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ÇÄ¹Ç¯¶¦±é¤·¤Æ¤¤¿ÆâÆ£¹ä»Ö¡Ê70¡Ë¤È¶¦¤Ë¡¢Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î½Ð²ñ¤¤¤«¤éÆ±¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÉñÂæÎ¢¤Þ¤Ç¡¢Ìó30Ê¬¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡Ö¡Ø²ÊÁÜ¸¦¤Î½÷¡Ù¤Ï¡¢ºòÇ¯¤ËÊüÁ÷25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Âô¸ý¤µ¤ó±é¤¸¤ëµþÅÔÉÜ·Ù²Ê³ØÁÜºº¸¦µæ½ê¤Îºç¥Þ¥ê¥³¤¬Æñ»ö·ï¤ËÄ©¤à¤³¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢²Ê³ØÁÜºº¤È¤¤¤¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤¿¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢ÅªÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢Éý¹¤¤Ç¯ÎðÁØ¤«¤é°¦¤µ¤ì¡¢ºÆÊüÁ÷¤â¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¤·¤«¤·¡¢Âô¸ý¤Î¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤³¤ÎÄ¹¼÷¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«ÆüÆâ¤Ç¤Ï¡È¤¹¤Ç¤Ë½ªÎ»¤·¤¿ºîÉÊ¡É¤ÈÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Á°½Ð¤Î·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡ÖÆÃ¤Ë¡ÈºÇ½ª²ó¡É¤È¤Ï¹ðÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ºòÇ¯²Æ¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿season 24¤¬Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¤È¤·¤ÆºÇ¸å¤È¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Æ±¥É¥é¥Þ¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢¡Ç23Ç¯°Ê¹ß¤Ï¿åÍË21»þÏÈ¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£²Æ¤ÎÆ±ÏÈ¤Ë¤Ï¸½ºß¡¢ÊÌ¤Î·º»ö¥É¥é¥Þ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÈÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¡É¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëµþÅÔ¤Ë¤¢¤ëÅì±Ç»£±Æ½ê¤Ç¤Î¹â³Û¤Ê¥í¥±ÈñÍÑ¤ä¡¢»ëÄ°Î¨¤ÎÄã²¼¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
Âô¸ý¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ô¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¢¤ë¸Â¤ê¡¢»ä¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤¤¡Õ¤È¡¢Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤Ø¤Î°¦¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÂô¸ý¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤â¤Ã¤ÈÂ³¤±¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«ÆüÂ¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢Ä¹Ç¯¤Î¸ùÏ«¼Ô¤Ç¤¢¤ëÈà½÷¤Ë¡È²ÊÁÜ¸¦¤Î½ªÎ»¡É¤ò¤Ï¤Ã¤¤êÅÁ¤¨¤Å¤é¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤â¡¢²ÊÁÜ¸¦¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥ÞÈÇ¤ÎÀ©ºî¤Î²ÄÇ½À¤òÂô¸ý¤µ¤ó¤Ë¤Ë¤ª¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¶ñÂÎÅª¤Ê·×²è¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Âô¸ý¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ê¾õ¶·¤ËÊ£»¨¤Ê¿´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¤½¤ó¤ÊÂô¸ý¤¬·èÃÇ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¤Ê¤ó¤ÈÂ¾¶É¤Ø¤Î¡È°ÈÂØ¤¨¡É¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¥É¥é¥Þ´Ø·¸¼Ô¤¬ÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö10·î´ü¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·îÍË9»þÏÈ¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢Âô¸ý¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢²Ê³ØÁÜºº¤òÍÑ¤¤¤ÆÈÈºá¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦·Ù»¡ÁÈ¿¥¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢¾Íè¤Î¥·¥ê¡¼¥º²½¤â¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
·î9¤Ø¤Î½Ð±é·èÄê¤Ï¡¢ºÇ¶á¤Î½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Õ¥¸¤Î°ìÏ¢¤ÎÁûÆ°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢½Ï¹Í¤ÎËö¡¢Âô¸ý¤µ¤ó¤¬¥Õ¥¸¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ï7·î¤Î¾å½Ü¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Èà½÷¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ø²ÊÁÜ¸¦¡Ù¤ÇÄ¹¤é¤¯±é¤¸¤Æ¤¤¿¡È¥Þ¥ê¥³¡É¤Ø¤Î°¦Ãå¤â¤¢¤ê¡¢Æ±¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎºîÉÊ¤Î½Ð±é¤òí´í°¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡Ø²ÊÁÜ¸¦¡Ù¤Ø¤ÎÌ¤Îý¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢·î9¼ç±é¤ÎÄ©Àï¤ò·è¿´¤·¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥É¥é¥Þ´Ø·¸¼Ô¡Ë
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ËÂô¸ý¤Î·î9¥É¥é¥Þ½Ð±é¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢¡ÔÀ©ºî¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤ªÅú¤¨¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡Õ¤È¤¤¤¦²óÅú¤À¤Ã¤¿¡£
º£Ç¯6·î¤Ë´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤¿Âô¸ý¤Ï¡¢¥Õ¥¸¤Ç¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£