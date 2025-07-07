¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¡¢MFÆ£ËÜ´²Ìé¤Î³ÍÆÀ¤òÈ¯É½¡ª¡¡´äÅÄÃÒµ±¡¢¸Å¶¶µü¸è¤ÎÆ±Î½¤Ë
¡¡¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É2Éô¡Ë¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤Ï6Æü¡¢¥¸¥ë¡¦¥ô¥£¥»¥ó¥Æ¡Ê¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë1Éô¡Ë¤È·ÀÌóËþÎ»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿MFÆ£ËÜ´²Ìé¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢·ÀÌó´ü´Ö¤Ï2028Ç¯6·î30Æü¤Þ¤Ç¤Î3Ç¯¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¸½ºß26ºÐ¤ÎÆ£ËÜ¤Ï¡¢ÅìµþV¤Î°éÀ®ÁÈ¿¥½Ð¿È¡£2018Ç¯¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¸ø¼°ÀïÄÌ»»50»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£³ÆÇ¯Âå¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¡¢2019Ç¯²Æ¤Ë¤ÏFIFA U¡Ý20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥Ý¡¼¥é¥ó¥É2019¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡2020Ç¯8·î5Æü¤Ë1Ç¯´Ö¤Î´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤Ç¥¸¥ë¡¦¥ô¥£¥»¥ó¥Æ¤Ë²ÃÆþ¡£ÍâÇ¯²Æ¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ´ü´Ö¤¬1Ç¯±äÄ¹¤µ¤ì¤¿¸å¡¢2022Ç¯7·î¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2024¡Ý25¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥×¥ê¥á¥¤¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¡Ê¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë1Éô¡Ë¤Ç30»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢5¥´¡¼¥ë6¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢5Ç¯ºßÀÒ¤Î¥¯¥é¥ÖÄÌ»»¤Ç¤Ï¸ø¼°Àï181»î¹ç½Ð¾ì¤Ç15¥´¡¼¥ë24¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡º£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç7¿ÍÌÜ¤Î¿·²ÃÆþÁª¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿Æ£ËÜ¤Ï¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤Î¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë°Õµ¤¹þ¤ß¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤³¤ËÍè¤é¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£º£26ºÐ¤Ç¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Î¤¬Ì´¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ìî¿´¤È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤ËÍè¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤³¤³¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤ËÍè¤¿ÆüËÜ¿Í¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤Î¥×¥ì¡¼¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤âÈà¤é¤ÈÆ±¤¸¤«¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Î¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¤³¤³¤ËÍè¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡ÖËÍ¤Ï¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¥×¥ì¥¤¥á¡¼¥«¡¼¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¸åÊý¤«¤éÁ°Àþ¤Þ¤Ç·Ò¤®¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¼éÈ÷¤Ë¤â¹×¸¥¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬ËÍ¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤·¡¢¤â¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤Ë¤ÏMF´äÅÄÃÒµ±¤¬½êÂ°¤·¡¢2024¡Ý25¥·¡¼¥º¥ó¤ÏEFL¥ê¡¼¥°1¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É3Éô¡Ë¤ò¾¡¤ÁÅÀ¡Ö111¡×¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É2Éô¡ËÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£5Æü¤Ë¤Ï¥ì¥ó¥Ì¤«¤éÆüËÜÂåÉ½FW¸Å¶¶µü¸è¤¬²ÃÆþ¤·¤¿¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢Æ£ËÜ¤Î²ÃÆþ¤â·èÄê¤·¡¢¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Ï3¿Í¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬ºßÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ºß26ºÐ¤ÎÆ£ËÜ¤Ï¡¢ÅìµþV¤Î°éÀ®ÁÈ¿¥½Ð¿È¡£2018Ç¯¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¸ø¼°ÀïÄÌ»»50»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£³ÆÇ¯Âå¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¡¢2019Ç¯²Æ¤Ë¤ÏFIFA U¡Ý20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥Ý¡¼¥é¥ó¥É2019¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡º£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç7¿ÍÌÜ¤Î¿·²ÃÆþÁª¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿Æ£ËÜ¤Ï¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤Î¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë°Õµ¤¹þ¤ß¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤³¤ËÍè¤é¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£º£26ºÐ¤Ç¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Î¤¬Ì´¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ìî¿´¤È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤ËÍè¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤³¤³¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤ËÍè¤¿ÆüËÜ¿Í¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤Î¥×¥ì¡¼¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤âÈà¤é¤ÈÆ±¤¸¤«¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Î¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¤³¤³¤ËÍè¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡ÖËÍ¤Ï¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¥×¥ì¥¤¥á¡¼¥«¡¼¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¸åÊý¤«¤éÁ°Àþ¤Þ¤Ç·Ò¤®¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¼éÈ÷¤Ë¤â¹×¸¥¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬ËÍ¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤·¡¢¤â¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤Ë¤ÏMF´äÅÄÃÒµ±¤¬½êÂ°¤·¡¢2024¡Ý25¥·¡¼¥º¥ó¤ÏEFL¥ê¡¼¥°1¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É3Éô¡Ë¤ò¾¡¤ÁÅÀ¡Ö111¡×¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É2Éô¡ËÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£5Æü¤Ë¤Ï¥ì¥ó¥Ì¤«¤éÆüËÜÂåÉ½FW¸Å¶¶µü¸è¤¬²ÃÆþ¤·¤¿¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢Æ£ËÜ¤Î²ÃÆþ¤â·èÄê¤·¡¢¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Ï3¿Í¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬ºßÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£