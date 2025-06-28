栃木Cvs鹿児島 スタメン発表
[6.28 J3第18節](CFS)
※18:00開始
主審:山岡良介
<出場メンバー>
[栃木シティ]
先発
GK 31 相澤ピーター・コアミ
DF 5 奥井諒
DF 15 佐藤喜生
DF 22 鈴木裕斗
DF 42 マテイ・ヨニッチ
MF 10 岡庭裕貴
MF 16 加藤丈
MF 20 土佐陸翼
FW 77 田中パウロ淳一
FW 79 齋藤恵太
FW 99 平岡将豪
控え
GK 1 原田欽庸
DF 33 乾貴哉
MF 8 森俊貴
MF 13 大嶌貴
MF 14 関野元弥
MF 26 宇都木峻
MF 28 小西慶太郎
FW 23 吉田篤志
FW 90 ピーター・ウタカ
監督
今矢直城
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 1 藤嶋栄介
DF 3 杉井颯
DF 7 千布一輝
DF 21 相馬丞
DF 44 青木義孝
MF 6 渡邉英祐
MF 11 福田望久斗
MF 14 吉尾虹樹
MF 27 山口卓己
FW 18 河村慶人
FW 92 ンドカ・チャールス
控え
GK 31 熊倉匠
DF 28 ヘナン
MF 5 ジョアオ
MF 19 稲葉修土
MF 20 圓道将良
MF 73 田中稔也
FW 9 アンジェロッティ
FW 13 近藤慶一
FW 36 米澤令衣
監督
相馬直樹
※18:00開始
主審:山岡良介
<出場メンバー>
[栃木シティ]
先発
GK 31 相澤ピーター・コアミ
DF 5 奥井諒
DF 15 佐藤喜生
DF 22 鈴木裕斗
DF 42 マテイ・ヨニッチ
MF 10 岡庭裕貴
MF 16 加藤丈
MF 20 土佐陸翼
FW 77 田中パウロ淳一
FW 79 齋藤恵太
FW 99 平岡将豪
控え
GK 1 原田欽庸
DF 33 乾貴哉
MF 8 森俊貴
MF 13 大嶌貴
MF 14 関野元弥
MF 28 小西慶太郎
FW 23 吉田篤志
FW 90 ピーター・ウタカ
監督
今矢直城
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 1 藤嶋栄介
DF 3 杉井颯
DF 7 千布一輝
DF 21 相馬丞
DF 44 青木義孝
MF 6 渡邉英祐
MF 11 福田望久斗
MF 14 吉尾虹樹
MF 27 山口卓己
FW 18 河村慶人
FW 92 ンドカ・チャールス
控え
GK 31 熊倉匠
DF 28 ヘナン
MF 5 ジョアオ
MF 19 稲葉修土
MF 20 圓道将良
MF 73 田中稔也
FW 9 アンジェロッティ
FW 13 近藤慶一
FW 36 米澤令衣
監督
相馬直樹