出版80周年を迎える『ムーミン』のマーケットが松屋銀座にやってくる! 「ムーミンマーケット2025」に遊びに行こう。今年も松屋銀座に『ムーミン』のマーケットがやってきます♪2025年はムーミン小説の出版80周年。80周年となる今回のマーケットのテーマは "The door is always open" 。会場では80周年を記念したグッズや、ムーミン谷の仲間たちが大集合した今年のキーアートを使用したイベント限定商品が松屋銀座の8階に大集合します。

ステーショナリーやファッションアイテム、生活雑貨など多彩なラインナップをお取り揃え。80周年テーマイラストを使用した、「ムーミンマーケット」限定のエコバッグやミニバインダーのほか、松屋先行商品としてアニバーサリータンブラー、「卯三郎こけし」のリトルミイが登場。また、会場にて税込3000円以上お買い上げのお客様に、各日数量限定で缶バッジ(日替わり/サイズ:38mm)がプレゼントされます!ムーミン谷の仲間たちがデザインされたとってもキュート&アニバーサリーな缶バッジもぜひ手に入れてね。そしてリニューアルした 「ムーミンやしき」 などのフォトスポットもご注目!まるでムーミン谷に訪れたようなスペシャル感が味わえそう。「ムーミンマーケット2025」は、2025年6月18日(水)〜6月30日(月)の期間、松屋銀座8階イベントスクエアにて開催。ぜひ遊びに行ってみてね。(C)Moomin Characters(TM)