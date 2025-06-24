¡Ö¥ä¥é¥»¤À¤é¤±¤ÎÀ¤³¦¡×Ä¹À¥ÃÒÌé¡¡·ÝÇ½³¦¤Ë¡ÈÀä±ïÀë¸À¡É¤«¡Ä´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÇÐÍ¥Éüµ¢¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿¡ÖÍ£°ì¤Î²ÄÇ½À¡×
Ê£¿ô¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¾å¤ÎÌäÂê¤Ë¤è¤Ã¤Æ½Ð±éÈÖÁÈ¡Ø¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ªDASH¡ª¡ª¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ò¹ßÈÄ¤·¡¢Ìµ´ü¸Â³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¤·¤¿TOKIO¡¦¹ñÊ¬ÂÀ°ì¡Ê50¡Ë¡£6·î20Æü¤ËÆ±ÈÖÁÈ¤òÊüÁ÷¤¹¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÊ¡ÅÄÇîÇ·¼ÒÄ¹¡Ê63¡Ë¤¬µ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¯¤â¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÊÝ¸î¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¶ñÂÎÅª¤ÊÆâÍÆ¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢TOKIO¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
³ô¼°²ñ¼ÒTOKIO¤ÏÆ±Æü¤Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡¢¡Ô¤³¤ÎÅÙ¡¢ÊÀ¼Ò½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤¬È½ÌÀ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤¿¤á¡¢ËÜ¿Í¤È¤â¶¨µÄ¤Î¾å¤ÇÌÔ¾Ê¤òÂ¥¤¹¤Ù¤¯¡¢6·î20ÆüÉÕ¤Ë¤ÆÌµ´ü¸Â¤ÇÁ´¤Æ¤Î³èÆ°¤òµÙ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡Õ¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£
°ìÌëÌÀ¤±¤¿21Æü¤Ï¡¢¾¾²¬¾»¹¨¡Ê48¡Ë¤¬ÀÐÀî¸©¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤¿¼ç±éÉñÂæ¡Ø²ÈÀ¯É×¤Î¥ß¥¿¥¾¥Î THE STAGE ¥ì¡¦¥ß¥¼¥éÉ÷Ï¤¡Ù¤Î½ªÎ»¸å¡¢³Ú²°¸ý¤ÇÂÔ¤Á¹½¤¨¤¿ÊóÆ»¿Ø¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤ÆË¹»Ò¤ò¼è¤ê¡¢¿ÀÌ¯¤ÊÌÌ»ý¤Á¤Ç¿¼¡¹¤È°ìÎé¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¾¾²¬¤È¾ëÅçÌÐ¡Ê54¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼ÒTOKIO¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¹ñÊ¬¤¬½Ð±é¤¹¤ëÈÖÁÈ¤äCM¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¼Õºá¹ÔµÓ¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÉô¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤ä½µ´©»ï¤Ç¤Ï¹ñÊ¬¤Î¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥Èµ¿ÏÇ¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¿ÍÊª¤¬¡£¤½¤ì¤Ï¡Ç21Ç¯3·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Çµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤òÂà½ê¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤òÃ¦Âà¤·¤¿¸µTOKIO¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦Ä¹À¥ÃÒÌé¡Ê46¡Ë¡£
21Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥â¥Î¥¯¥í¤Î¶á±Æ¤òÅº¤¨¤Æ¡È°ÕÌ£¿¼¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡É¤òÅâÆÍ¤Ë¤³¤¦ÄÖ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡Ô¥ä¥é¥»¤À¤é¤±¤ÎÀ¤³¦¤ËÈè¤ì¤¿¤é¥ì¡¼¥¹¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤«¤ï¤ê¥ä¥é¥»¤À¤é¤±¤ÎÀ¤³¦¤ËÌá¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥Ê¥¬¥»¡Õ
¸½ºß¤Ï¥ª¡¼¥È¥Ð¥¤¥ì¡¼¥¹¤ä¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖKode Talkers¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦¥®¥¿¡¼¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É¤Ø¤Î½Ð±é¤Ï¤Ê¤¯·ÝÇ½³¦¤«¤é¤Ï±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÄ¹À¥¤µ¤ó¤Ï¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»þÂå¤ËÇÝ¤Ã¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÊºÍÇ½¤ò¤¤¤«¤·¤Æ¡¢¡ÈÎ¢Êý¤È¤·¤Æ¥¼¥í¤«¤é¿·¤·¤¤»Å»ö¤Î·Á¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡É¤ÈºÆ½ÐÈ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âà½êÄ¾¸å¤Ï¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Á¥é¥·¤ä¥Ð¥¤¥¯»¨»ï¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¤Ê¤É¤·¡¢¡ÈÉ½¸½¼Ô¡É¤È¤·¤ÆÃ±È¯¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£°ìÉô¤Ç¤Ï¼«¼ç±Ç²è¤ÎÀ½ºî¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï°ìÀÚÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¡£
¹ñÊ¬¤µ¤ó¤¬½Ð±éÈÖÁÈ¤òÁ´¤Æ¹ßÈÄ¤·¡¢¼«½ÍÀ¸³è¤ËÆþ¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿È¯¿®¤Ï²¿¤«¤·¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿äÂ¬¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¿¿°Õ¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¸½ºß¤ÎÄ¹À¥¤µ¤ó¤Ï·ÝÇ½³¦¤È¤Ïµ÷Î¥¤ò¼è¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ô¥ä¥é¥»¤À¤é¤±¤ÎÀ¤³¦¡Õ¤ÈÈéÆù¤ò¹þ¤á¤¿¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¡È·ÝÇ½³¦¤Ø¤ÎÃÇÀäÀë¸À¡É¤È¤â¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤ÆÀ¤¤Ë½Ð¤¿Ä¹À¥¤À¤¬¡¢¹ª¤ß¤Ê±éµ»¤ÇÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÇÐÍ¥Éüµ¢¤òË¾¤àÀ¼¤ÏÀä¤¨¤Ê¤¤¡£ºÇ¸å¤Î¼ç±é¥É¥é¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ç21Ç¯1·î´ü¤Î¡Ø²¶¤Î²È¤ÎÏÃ¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¤â¿Í´Ö¹ñÊõ¤ÎÉã¤ò»ý¤Ä¸½Ìò¥ì¥¹¥é¡¼Ìò¤ò¹¥±é¤·¡¢Âè107²ó¥¶¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥ó¥É¥é¥Þ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Ç¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£
¤È¤ê¤ï¤±ËÜºî¤ÇµÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¡È¥¯¥É¥«¥ó¡É¤³¤ÈµÜÆ£´±¶åÏº¡Ê54¡Ë¤Ï¡¢Ä¹À¥¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡È²¸»Õ¡É¤È¤â¸À¤¨¤ëÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö½é¤ÏÁ¡ºÙ¤ÊÈþ¾¯Ç¯¤ÎÌòÊÁ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿Ä¹À¥¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢µÜÆ£¤µ¤ó¤¬µÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¡Ç00Ç¯ÊüÁ÷¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÃÓÂÞ¥¦¥¨¥¹¥È¥²¡¼¥È¥Ñ¡¼¥¯¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¤Ç¥³¥ß¥«¥ë¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¡¢Ìò¼Ô¤È¤·¤ÆÂç¤¤¯Éý¤ò¹¤²¤ëÅ¾µ¡¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ç½é¤ÎÏ¢¥É¥é¤ò¼ê¤¬¤±¤¿µÜÆ£¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¿Íµ¤µÓËÜ²È¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤â2¿Í¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥¿¥¤¥¬¡¼¡õ¥É¥é¥´¥ó¡Ù¡Ê¡Ç05Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¤¦¤Ì¤Ü¤ì·º»ö¡Ù¡Ê¡Ç10Ç¯¡¢¤È¤â¤ËTBS·Ï¡Ë¡¢±Ç²è¡ØTOO YOUNG TO DIE! ¼ã¤¯¤·¤Æ»à¤Ì¡Ù¡Ê¡Ç16Ç¯¡Ë¡¢¡Ø²¶¤Î²È¤ÎÏÃ¡Ù¤È¤Û¤Ü5Ç¯¼þ´ü¤Ç¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿µÜÆ£¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤¿Ä¹À¥¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÈÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¤Ê¤é¥¯¥É¥«¥ó¡É¤È¸ø¸À¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Û¤É¿®Íê¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
¤½¤ó¤ÊÄ¹À¥¤À¤¬¡¢ºÆ¤ÓÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÉ½ÉñÂæ¤ËÎ©¤Äµ¡²ñ¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¤¢¤ë¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢¡ÈÍ£°ì¤Î²ÄÇ½À¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡ÖºòÇ¯7·î¤Ë¸µTBS¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ç¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆµÜÆ£¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿°ë»³¾½¤µ¤ó¡Ê57¡Ë¤¬Netflix¤È5Ç¯´Ö·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Netflix½é¤È¤Ê¤ë¥É¥é¥Þ¤ÏµÜÆ£¤µ¤ó¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢Ìò½ê¹»Ê¤µ¤ó¡Ê69¡Ë¤¬¼ç±é¤ò¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡¦ÉÍÅÄ²í¸ù¤µ¤ó¡Ê62¡Ë¤¬¥é¥¤¥Ð¥ëÌò¤Ç½Ð±é¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ë»³¤µ¤ó¤ÏÄ¹À¥¤µ¤ó¤È¤â¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿Êý¤Ç¡¢µÜÆ£¤µ¤ó¤ÈÄ¹À¥¤µ¤ó¤È¤Î¥É¥é¥Þºî¤ê¤Ï¡È»ä¤Î¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¡É¤À¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø²¶¤Î²È¤ÎÏÃ¡Ù¤â°ë»³¤µ¤ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ÎºîÉÊ¤Ç¡¢Ä¹À¥¤µ¤ó¤È»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÁêÃÌ¤·¹ç¤Ã¤¿´ë²è¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Ä¹À¥¤µ¤ó¤ËÇÐÍ¥Éüµ¢¤òË¾¤àÀ¼¤Ï¤¤¤Þ¤âº¬¶¯¤¯¡¢Netflix¤Ê¤é¥Æ¥ì¥Ó¤È¤Ï°Û¤Ê¤Ã¤Æ¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼Åù¤Î¤·¤¬¤é¤ß¤â¤Ê¤¯¡¢ºîÉÊ¤½¤Î¤â¤Î¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·¡¢Ä¹À¥¤µ¤ó¤Î¿´¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢°ë»³¤µ¤ó¤ÈµÜÆ£¤µ¤ó¤Î¥¿¥Ã¥°¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡Ø²¶¤Î²È¤ÎÏÃ¡Ù¤«¤é´Ö¤â¤Ê¤¯5Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤¬¡¢¡È²«¶â¥¿¥Ã¥°¡É¤¬¼Â¸½²½¤¹¤ëÆü¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ¡½¡½¡£