20ºÐ¤ÎÆüËÜÂåÉ½DF¹â°æ¹¬Âç¤¬¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à´°Á´°ÜÀÒ¤Ø¡ª¡¡ÀîºêF¤È¹ç°ÕÊóÆ»¡¢°ÜÀÒ¶â¤ÏÌó10²¯±ß¤«
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÎÌ¾Ìç¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤¬¡¢Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½DF¹â°æ¹¬Âç¤Î´°Á´°ÜÀÒ¤Ë¤è¤ë³ÍÆÀ¤Ç¹ç°Õ¤ËÃ£¤·¤¿ÌÏÍÍ¤À¡£Ê£¿ô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬°ìÀÆ¤ËÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡ØBBC¡Ù¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤ÈÀîºêF¤Ï500Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó9²¯9000Ëü±ß¡Ë¤È¸«¤é¤ì¤ë°ÜÀÒ¶â¤Ç¡¢¥¯¥é¥Ö´Ö¹ç°Õ¤ËÃ£¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ËÀºÄÌ¤¹¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¿Íµ¼Ô¤Î¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ä¥£¥ª¡¦¥í¥Þ¡¼¥Î»á¤â¡¢Æ±ÍÍ¤Î¶â³Û¤Ç¤Î¥¯¥é¥Ö´Ö¹ç°Õ¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥¯¥é¥Ö¤ËÀºÄÌ¤¹¤ë¡Ø¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¦¥í¥ó¥É¥ó¡Ù¤Î¥¢¥é¥¹¥Æ¥¢¡¦¥´¡¼¥ë¥Éµ¼Ô¤â¹â°æ¤Î°ÜÀÒ¤ò¡Ö¥µ¥×¥é¥¤¥º¡×¤È¾Î¤·¡¢´û¤Ë¸ò¾Ä¤¬¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»ØÅ¦¡£¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡ÊTD¡Ë¤òÌ³¤á¤ë¥è¥Ï¥ó¡¦¥é¥ó¥²»á¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥Á¡¼¥à¤¬¡¢¹â°æ¤ò¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤·¡¢¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯¿·´ÆÆÄ¤Î¾µÇ§¤ò·Ð¤Æ¡¢³ÍÆÀ¤¬Àµ¼°¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¹â°æ¤ÏÌó2½µ´Ö¸å¤Ë¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ë¹çÎ®Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤Ë½Ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ç¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÁè¤¤¤Ë¿È¤òÃÖ¤¯Í½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¹â°æ¤Ï2004Ç¯9·î4ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¸½ºß20ºÐ¡£Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Î°éÀ®ÁÈ¿¥½Ð¿È¤Ç¡¢U¡Ý12¤«¤é½çÄ´¤Ë¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤òÆ§ÇË¤·¡¢2022Ç¯2·î¤Ë¤Ï¹â¹»2Ç¯À¸¤Ë¤·¤Æ¡ÈÈô¤Óµé¡É¤Ç¥×¥í·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¡£Æ±Ç¯4·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿AFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡Ê¸½¡§AFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡¼¥È¡Ë¤Î¹½£FCÀï¤Ç¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ë¤È¡¢2023¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Î¼çÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï19»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ2¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤ë¤Ê¤É¡¢ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤ÎÃì¤Ë·¯Î×¡£AFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡¼¥È¤Ç¤â9»î¹ç¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Á¡¢ÀîºêF¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÀîºêF¤Î¸ø¼°ÀïÄÌ»»¤Ç¤Ï78»î¹ç½Ð¾ì4¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ºòÇ¯²Æ¤Ë¤ÏU¡Ý23ÆüËÜÂåÉ½¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯2024¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢3»î¹ç¤Ë¥Õ¥ë½Ð¾ì¡£Æ±Ç¯8·î¤Ë¤ÏAÂåÉ½¤Ë¤â½é¾·½¸¤µ¤ì¤ë¤È¡¢9·î5Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¡¦¥°¥ë¡¼¥×CÂè1Àá¤ÎÃæ¹ñÂåÉ½Àï¡Ê¡û7¡Ý0¡Ë¤Ç¡¢4ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤¿¸åÈ¾ÅÓÃæ¤«¤é½Ð¾ì¤·¡¢ÆüËÜÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥ÁÄÌ»»¤Ç¤Ï4»î¹ç½Ð¾ì¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ï2024¡Ý25¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¡¢11¾¡5Ê¬22ÇÔ¤Î¾¡¤ÁÅÀ¡Ö38¡×³ÍÆÀ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤¬20¥Á¡¼¥àÀ©¤È¤Ê¤Ã¤Æ°Ê¹ß¤ÎºÇÄã½ç°Ì¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤ë17°Ì¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¡ÊEL¡Ë¤Ç¤ÏÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Íèµ¨¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¡£Íèµ¨¤Ï3¥·¡¼¥º¥ó¤Ö¤ê¤ËCL¤Ø»²Àï¤¹¤ë¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¥¢¥ó¥¸¥§¡¦¥Ý¥¹¥Æ¥³¥°¥ë¡¼´ÆÆÄ¤¬ÂàÇ¤¤·¡¢¿·¤¿¤Ë¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥É¤«¤é¥Õ¥é¥ó¥¯¿·´ÆÆÄ¤ò¾·¤Ø¤¤¡£º£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢ºòµ¨ÅÓÃæ¤è¤ê¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿U¡Ý21¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½FW¥Þ¥Æ¥£¥¹¡¦¥Æ¥ë¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢ÂåÉ½DF¥±¥ô¥£¥ó¡¦¥À¥ó¥½¤Î´°Á´°ÜÀÒ¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤¬·èÄê¡£È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï2023Ç¯9·î¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ï¥¤¥É¥¥¥¯¡¦¥¹¥×¥ê¥È¤«¤é18ºÐ¤Î¥¯¥í¥¢¥Á¥¢ÂåÉ½DF¥ë¥«¡¦¥ô¥·¥å¥³¥ô¥£¥Ã¥Á¤Î¹çÎ®¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½ã¿è¤Ê¡È¿·ÀïÎÏ¡É¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¹â°æ¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æº£²Æ2¿ÍÌÜ¤ÎÊä¶¯¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¸½ºß¡¢¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ë¤Ï¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½DF¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥í¥á¥í¡¢¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½DF¥ß¥Ã¥¡¼¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ç¡¦¥Õ¥§¥ó¡¢¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢ÂåÉ½DF¥é¥É¥¥¡¦¥É¥é¥°¥·¥ó¡¢¥À¥ó¥½¤é¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤¬ºßÀÒ¡£º£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Î¤Ê¤«¤ÇÁª¼ê¤ÎÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¹â°æ¤ÏÈà¤é¤È¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÁè¤¤¤Ë¿È¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡ØBBC¡Ù¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤ÈÀîºêF¤Ï500Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó9²¯9000Ëü±ß¡Ë¤È¸«¤é¤ì¤ë°ÜÀÒ¶â¤Ç¡¢¥¯¥é¥Ö´Ö¹ç°Õ¤ËÃ£¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ËÀºÄÌ¤¹¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¿Íµ¼Ô¤Î¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ä¥£¥ª¡¦¥í¥Þ¡¼¥Î»á¤â¡¢Æ±ÍÍ¤Î¶â³Û¤Ç¤Î¥¯¥é¥Ö´Ö¹ç°Õ¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹â°æ¤Ï2004Ç¯9·î4ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¸½ºß20ºÐ¡£Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Î°éÀ®ÁÈ¿¥½Ð¿È¤Ç¡¢U¡Ý12¤«¤é½çÄ´¤Ë¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤òÆ§ÇË¤·¡¢2022Ç¯2·î¤Ë¤Ï¹â¹»2Ç¯À¸¤Ë¤·¤Æ¡ÈÈô¤Óµé¡É¤Ç¥×¥í·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¡£Æ±Ç¯4·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿AFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡Ê¸½¡§AFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡¼¥È¡Ë¤Î¹½£FCÀï¤Ç¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ë¤È¡¢2023¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Î¼çÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï19»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ2¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤ë¤Ê¤É¡¢ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤ÎÃì¤Ë·¯Î×¡£AFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡¼¥È¤Ç¤â9»î¹ç¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Á¡¢ÀîºêF¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÀîºêF¤Î¸ø¼°ÀïÄÌ»»¤Ç¤Ï78»î¹ç½Ð¾ì4¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ºòÇ¯²Æ¤Ë¤ÏU¡Ý23ÆüËÜÂåÉ½¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯2024¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢3»î¹ç¤Ë¥Õ¥ë½Ð¾ì¡£Æ±Ç¯8·î¤Ë¤ÏAÂåÉ½¤Ë¤â½é¾·½¸¤µ¤ì¤ë¤È¡¢9·î5Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¡¦¥°¥ë¡¼¥×CÂè1Àá¤ÎÃæ¹ñÂåÉ½Àï¡Ê¡û7¡Ý0¡Ë¤Ç¡¢4ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤¿¸åÈ¾ÅÓÃæ¤«¤é½Ð¾ì¤·¡¢ÆüËÜÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥ÁÄÌ»»¤Ç¤Ï4»î¹ç½Ð¾ì¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ï2024¡Ý25¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¡¢11¾¡5Ê¬22ÇÔ¤Î¾¡¤ÁÅÀ¡Ö38¡×³ÍÆÀ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤¬20¥Á¡¼¥àÀ©¤È¤Ê¤Ã¤Æ°Ê¹ß¤ÎºÇÄã½ç°Ì¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤ë17°Ì¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¡ÊEL¡Ë¤Ç¤ÏÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Íèµ¨¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¡£Íèµ¨¤Ï3¥·¡¼¥º¥ó¤Ö¤ê¤ËCL¤Ø»²Àï¤¹¤ë¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¥¢¥ó¥¸¥§¡¦¥Ý¥¹¥Æ¥³¥°¥ë¡¼´ÆÆÄ¤¬ÂàÇ¤¤·¡¢¿·¤¿¤Ë¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥É¤«¤é¥Õ¥é¥ó¥¯¿·´ÆÆÄ¤ò¾·¤Ø¤¤¡£º£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢ºòµ¨ÅÓÃæ¤è¤ê¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿U¡Ý21¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½FW¥Þ¥Æ¥£¥¹¡¦¥Æ¥ë¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢ÂåÉ½DF¥±¥ô¥£¥ó¡¦¥À¥ó¥½¤Î´°Á´°ÜÀÒ¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤¬·èÄê¡£È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï2023Ç¯9·î¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ï¥¤¥É¥¥¥¯¡¦¥¹¥×¥ê¥È¤«¤é18ºÐ¤Î¥¯¥í¥¢¥Á¥¢ÂåÉ½DF¥ë¥«¡¦¥ô¥·¥å¥³¥ô¥£¥Ã¥Á¤Î¹çÎ®¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½ã¿è¤Ê¡È¿·ÀïÎÏ¡É¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¹â°æ¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æº£²Æ2¿ÍÌÜ¤ÎÊä¶¯¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¸½ºß¡¢¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ë¤Ï¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½DF¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥í¥á¥í¡¢¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½DF¥ß¥Ã¥¡¼¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ç¡¦¥Õ¥§¥ó¡¢¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢ÂåÉ½DF¥é¥É¥¥¡¦¥É¥é¥°¥·¥ó¡¢¥À¥ó¥½¤é¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤¬ºßÀÒ¡£º£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Î¤Ê¤«¤ÇÁª¼ê¤ÎÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¹â°æ¤ÏÈà¤é¤È¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÁè¤¤¤Ë¿È¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£