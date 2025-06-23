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Following attacks on three nuclear sites in Iran - including Fordow - the IAEA can confirm that no increase in off-site radiation levels has been reported as of this time.
IAEA will provide further assessments on situation in Iran as more information becomes available.— IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) June 22, 2025