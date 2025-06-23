»ÖËà»Ô¤Î½»Âð¤Ç98ºÐ½÷À¤¬·ì¤À¤é¤±¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ë »¦¿Í»ö·ï¤ÈÃÇÄê ¿ÆÂ²½÷À¤«¤é»ö¾ð¤òÊ¹¤¯Êý¿Ë »°½Å
º£·î20Æü¡¢»°½Å¸©»ÖËà»Ô¤Î½»Âð¤Ç98ºÐ¤Î½÷À¤¬·ì¤À¤é¤±¤Î¾õÂÖ¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ï»¦¿Í»ö·ï¤ÈÃÇÄê¤·¡¢Æþ±¡¤·¤Æ¤¤¤ë¿ÆÂ²¤«¤é»ö¾ð¤òÄ°¤¯Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û»ÖËà»Ô¤Î½»Âð¤Ç98ºÐ½÷À¤¬·ì¤À¤é¤±¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ë »¦¿Í»ö·ï¤ÈÃÇÄê ¿ÆÂ²½÷À¤«¤é»ö¾ð¤òÊ¹¤¯Êý¿Ë »°½Å
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤Èº£·î20Æü¤Î¸áÁ°¡¢»ÖËà»Ô°ëÉôÄ®ÅªÌð¤Î½»Âð¤Ç¡¢¤³¤Î²È¤Ë°ì¿Í¤Ç½»¤àÃ«µ±»Ò¤µ¤ó98ºÐ¤¬ÉÛÃÄ¤Î¾å¤Ç·ì¤À¤é¤±¤Î¾õÂÖ¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¡¢¶á¤¯¤Ë½»¤à94ºÐ¤ÎÄï¤¬È¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¤ç¤¦¹Ô¤ï¤ì¤¿»ÊË¡²òË¶¤Î·ë²Ì¡¢Ã«¤µ¤ó¤Î»à°ø¤Ï´é¤Ê¤É¤ò²¥¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë³°½ýÀ¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¡¢³Ü¤äÏÓ¤â¹üÀÞ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ã«¤µ¤ó¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤ëÁ°Æü¤Ë¤Ï¡¢¸À¤¤Áè¤¦À¼¤ä½÷À¤¬Î©¤Áµî¤ëÍÍ»Ò¤ò¡¢¶á½ê¤Î¿Í¤¬Ê¹¤¤¤¿¤ê¸«¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ï»¦¿Í»ö·ï¤ÈÃÇÄê¤·¡¢¸½ºß¡¢¸©Æâ¤ÎÉÂ±¡¤Ë»ýÉÂ¤ÇÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤ë¿ÆÂ²¤Î½÷À¤¬²¿¤é¤«¤Î»ö¾ð¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¯Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
ºë¶Ì,
¥Í¥¸,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
¾²ÃÈË¼,
À¸²Ö,
Åìµþ,
¥À¥¤¥¹,
ÇÛÀþ,
Áòµ·