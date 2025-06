実際に硬貨を入れて使用できるミニ貯金箱『サンリオキャラクターズ ミニ貯金箱』が、2025年6月第2週より全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップ、玩具売場、量販店、家電店などに設置されたガシャポン自販機シリーズにて発売された。「サンリオキャラクターズ」は、サンリオが展開する「ハローキティ」や「マイメロディ」、「シナモロール」などのキャラが、各シリーズの枠を超えて共演するカテゴリー。そんなサンリオのキャラクターの人気投票イベント、「2025年サンリオキャラクター大賞」が現在投票中だ。

本商品は、実際に硬貨を入れて取り出せる全高約8cmの貯金箱。表面は高級感のあるツヤツヤな仕上がりになっており、貯金箱としてはもちろん、飾って楽しむことも可能だ。ラインナップは、ハローキティ、けろけろけろっぴ、ポチャッコの全3種類。そして本商品は、ガシャポン史上最大の「90mmカプセル」シリーズで販売され、100円玉硬貨は約20枚も収納可能な本格仕様だ。これまでの最大カプセルである79mmカプセルと比較すると、直径が約11mm大きくなることで、容量は約150%アップし、実現できた大きさのアイテムだ。サンリオキャラクターズ商品のため、この貯金箱でお金をためましょ!(C) 25 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L660611