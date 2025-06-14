ºØÆ£²í¼ù»á¡Ö22ºÐ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¡¡¥×¥í½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦»ûÀ¾À®µ³¤Î°õ¾Ý¤È¤Ï¡©
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï13Æü¡¢µð¿Í¤È¤Î»î¹ç¡Êµþ¥»¥éDÂçºå¡Ë¤Ë7¡Ý3¤Ç¾¡Íø¡£ÀèÈ¯¤·¤¿¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¥ë¡¼¥¡¼¡¦»ûÀ¾À®µ³¤¬5²ó1¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤Ç¥×¥í½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡5¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²67µå¡¢4°ÂÂÇ¡¢2Ã¥»°¿¶¡¢1¼ºÅÀ¤È¤·¤Ã¤«¤ê¤È»î¹ç¤òºî¤Ã¤¿»ûÀ¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢13ÆüÊüÁ÷¤ÎCS¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤ÇMC¤òÌ³¤á¤¿²òÀâ¼Ô¤ÎÃ«ÈË¸µ¿®»á¤Ï¡Ö¥¿¥¤¥×Åª¤Ë¤Ï¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤òÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤¯¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ºä¸ýÃÒÎ´»á¤Ï¡ÖÂÇ¤¿¤»¤Æ¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¿¥¤¥×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£ºÇ½é¤Ï¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò½Ð¤·¤Æ¥Ð¥¿¤Ä¤¯¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢½ù¡¹¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ»ý¤ÁÌ£¤ò½Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¼¡¤Î»î¹ç¤«¤é¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿²òÀâ¼Ô¤ÎºØÆ£²í¼ù»á¤Ï¡Ö½é²ó¤Î¥Î¡¼¥¢¥¦¥ÈËþÎÝ¤«¤é¥²¥Ã¥Ä¡¼¤ò¼è¤ì¤¿¤Î¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ê¤ó¤«22ºÐ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡£1¾¡¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤â¤Þ¤¿´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥ë¡¼¥¡¼¤é¤·¤«¤é¤ÌÍî¤ÁÃå¤¤Ã¤×¤ê¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2025¡Ù