ºØÆ£ÃÎ»ö¤é¤òÇØÇ¤ÍÆµ¿¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¡¡Í¥¾¡¥Ñ¥ì¡¼¥ÉÉÔÀµµ¿ÏÇ¡¢Ê¼¸Ë¸©·Ù
¡¡2023Ç¯¤ËÊ¼¸Ë¸©¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¥×¥íÌîµåºå¿À¡¦¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Í¥¾¡¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Î·ÐÈñÉÔÀµµ¿ÏÇ¤ò½ä¤ë»ÔÌ±ÃÄÂÎ¤Î¹ðÈ¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸©·Ù¤¬13Æü¡¢ÇØÇ¤¤Îµ¿¤¤¤ÇºØÆ£¸µÉ§Ê¼¸Ë¸©ÃÎ»ö¤ÈÊÒ»³°Â¹§¸µÉûÃÎ»ö¤ò½ñÎàÁ÷¸¡¤·¤¿¤³¤È¤¬ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£ºØÆ£»á¤Ïµ¿ÏÇ¤ò°ì´Ó¤·¤ÆÈÝÄê¡£¸©·Ù¤Ï¸¡»¡¤Ëµá¤á¤ë½èÊ¬¤Î°Õ¸«¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¿À¸ÍÃÏ¸¡¤¬¸©·Ù¤ÎÁÜºº·ë²Ì¤ò¿µ½Å¤Ë¸«¶Ë¤á¤ë¸«ÄÌ¤·¡£
¡¡¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ò½ä¤ëµ¿ÏÇ¤Ï¡¢¸µ¸©À¾ÇÅËá¸©Ì±¶ÉÄ¹¤¬ºîÀ®¡¢ÇÛÉÛ¤·¤¿¹ðÈ¯Ê¸½ñ¤ÎÃæ¤ÇµºÜ¡£¸©Æâ¤Î»ÔÌ±ÃÄÂÎ¤Ê¤É¤¬ºòÇ¯10·î¤Ë¹ðÈ¯¾õ¤ò¸©·Ù¤ËÄó½Ð¤·¡¢º£Ç¯1·î¤Ë¼õÍý¤µ¤ì¤¿¡£·º»öÁÊ¾ÙË¡¤Ç¤Ï¹ðÁÊ¡¦¹ðÈ¯¤ò¼õÍý¤·¤¿·Ù»¡¤Ï½ñÎà¤ò¸¡»¡¤ËÁ÷¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ÈÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£