¡Ö¥È¥Ã¥×¥×¥í¤Ø¤ÎÅÐÎµÌç¡×¥¸¥å¥Ë¥¢¥´¥ë¥Õ¹ñÊÌÂÐ¹³À¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤¬·èÄê¡¡½÷»Ò3Áª¼ê¤ÏµÜÎ¤Íõ¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥ì¥Ç¥£¥¹¤Ë¤â½Ð¾ì
24Æü¤«¤é°¦ÃÎ¤Ç¡Ö¥È¥è¥¿¥¸¥å¥Ë¥¢¥´¥ë¥Õ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥× Supported by JAPAN AIRLINES¡×
¡¡À¤³¦21¤«¹ñ¡ÊÃË»Ò12¤«¹ñ¡¢½÷»Ò9¤«¹ñ¡Ë¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢¥´¥ë¥Õ¡¦¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¤¬»²²Ã¤¹¤ë¹ñÊÌÂÐ¹³À¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ö2025 ¥È¥è¥¿¥¸¥å¥Ë¥¢¥´¥ë¥Õ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥× Supported by JAPAN AIRLINES¡× ¤¬¡¢º£·î24Æü¤«¤é27Æü¤Þ¤Ç°¦ÃÎ¸©ËÅÄ»Ô¤ÎÃæµþGCÀÐÌîC¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ÎÂç²ñ¤Ï1992Ç¯¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¡¢º£Ç¯¤Ç31²óÌÜ¤Î³«ºÅ¡£2002Ç¯Âç²ñ¤«¤é¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤¬ÆÃÊÌ¶¨»¿¤·¡¢¸ÞÎØ¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ç¤â¤¢¤ë¾¾»³±Ñ¼ù¡¢°ð¸«Ë¨Ç«¤â¤³¤ÎÉñÂæ¤ò·Ð¸³¡£Ê¸»úÄÌ¤ê¡Ö¥È¥Ã¥×¥×¥í¤Ø¤ÎÅÐÎµÌç¡×¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Âç²ñ¤â¾ÍèÍË¾¤ÊÃË½÷6Áª¼ê¤¬ÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡ûÃË»ÒÂåÉ½
Ä¹ºêßê¿´¡Ê¤Ê¤¬¤µ¤¡¦¤³¤¦¤·¤ó¡¢Æü¾Ï³Ø±à¹â3Ç¯¡Ë
¾¾»³çýÀ¸¡Ê¤Þ¤Ä¤ä¤Þ¡¦¤Þ¤ª¡¢Ê¡°æ¹©ÂçÉíÂ°Ê¡°æ¹â2Ç¯¡Ë
Ä¹ºêÂçÀ±¡Ê¤Ê¤¬¤µ¤¡¦¤¿¤¤¤»¤¤¡¢Í¦»Ö¹ñºÝ¹â1Ç¯¡Ë
¡û½÷»ÒÂåÉ½
´ä±Ê°ÉÆà¡Ê¤¤¤ï¤Ê¤¬¡¦¤¢¤ó¤Ê¡¢Âçºå¶Í°þ¹â2Ç¯¡Ë
¿·ÃÏ¿¿Èþ²Æ¡Ê¤·¤ó¤Á¡¦¤Þ¤ß¤«¡¢¶¦Î©½÷»ÒÂèÆó¹â2Ç¯¡Ë
Ä¹ß·°¦Íå(¤Ê¤¬¤µ¤ï¡¦¤¢¤¤¤é¡¢¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹¹â3Ç¯)
¡¡Ä¹ß·¤Ïº£Ç¯¡¢ÆüËÜÃÏ¶èÍ½Áª²ñ¤¬¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æº£Ç¯¤ÎÁ´ÊÆ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Áª¼ê¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¡£´ä±Ê¤Ïº£Ç¯¡¢JLPGA¡ÊÆüËÜ½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¶¨²ñ¡Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ä¥¢¡¼¤Î»î¹ç½Ð¾ì¤ò½Å¤Í¡¢º£·î¤Ï¥ê¥¾¡¼¥È¥È¥é¥¹¥È¥ì¥Ç¥£¥¹¡¢¥è¥Í¥Ã¥¯¥¹¥ì¥Ç¥£¥¹¤ÇÍ½ÁªÄÌ²á¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¿·ÃÏ¤â´Þ¤á¤¿3Áª¼êÁ´°÷¤¬¡¢º£½µ¤ÎµÜÎ¤Íõ¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥ì¥Ç¥£¥¹¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜÂç²ñ¤Î²áµî¤ÎÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤Ë¤Ï¡¢ÃË»Ò¤Ç¤Ï2021Ç¯¤Î¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¤ÇÆüËÜ¿Í½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¾¾»³¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ ¶âÃ«Âó¼Â¡¢ÃæÅç·¼ÂÀ¡¢µ×¾ïÎÃ¤é¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£³¤³°¤«¤é¤â¡¢2016Ç¯¤Î¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥í¡¼¥º¡Ê±Ñ¹ñ¡Ë¤ä¥¸¥ç¥ó¡¦¥é¡¼¥à(¥¹¥Ú¥¤¥ó)¡¢¥ë¥¤¡¦¥¦¡¼¥¹¥È¥Ï¥¤¥¼¥ó¡ÊÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¡Ë¤éÂ¿¿ô¤ÎÁª¼ê¤¬½Ð¾ì¡£2015Ç¯¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿½÷»ÒÉôÌç¤Ç¤â¡¢°ð¸«¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ ¸Å¹¾ºÌ²Â¡¢À¾Â¼Í¥ºÚ¡¢»³²¼ÈþÌ´Í¤éOG¥×¥íÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢ºòÇ¯24Ç¯¤ÎÂè30²óÂç²ñ¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤ÏÃË»Ò¡¢½÷»Ò¤È¤â¤Ë3°Ì¡¢ÃË»Ò¤Î¾¾»³çýÀ¸¤¬¸Ä¿ÍÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë