ÍûºßÌÀ»á¡¢ÀÐÇË»á¤È£²£µÊ¬´Ö¤ÎÅÅÏÃ²ñÃÌ¡¡¡Ö´ÚÊÆÆü¤ÎÏÈÁÈ¤ßÆâ¤Ç´íµ¡¤ËÂÐ±þ¡×
´Ú¹ñ¤ÎÍûºßÌÀ¡Ê¥¤¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡ËÂçÅýÎÎ¤¬£¹Æü¡¢ÆüËÜ¤ÎÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤È½¢Ç¤¸å½é¤á¤ÆÅÅÏÃ²ñÃÌ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Î¾¼óÇ¾¤Ï¡ÖÁê¸ßÂº½Å¤È¿®Íê¡¢ÀÕÇ¤¤¢¤ë»ÑÀª¤ò´ð¤Ë¡¢¤è¤ê·ø¸Ç¤ÇÀ®½Ï¤·¤¿´ÚÆü´Ø·¸¤òÃÛ¤³¤¦¡×¤È¤¤¤¦Êý¸þ¤Ç°Õ¸«¤ò°ìÃ×¤µ¤»¤¿¤È´Ú¹ñÂçÅýÎÎ¼¼¤ÎÕªÍ³腊¡Ê¥«¥ó¡¦¥æ¥¸¥ç¥ó¡ËÊóÆ»´±¤¬¤³¤ÎÆüÅÁ¤¨¤¿¡£
Íû»á¤Ï¤³¤ÎÅÅÏÃ²ñÃÌ¤Ç¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤ÎÀïÎ¬Åª´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç´ÚÆü´Ø·¸¤Î½ÅÍ×À¤¬¤è¤ê°ìÁØÁýÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡Ö´ÚÆüÎ¾¹ñ¤¬Áê¸ß¹ñ±×¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÌ¤Íè¤ÎÄ©Àï²ÝÂê¤Ë¶¦¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¶¦À¸¤Ç¤¤ëÊý¸þ¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£Íû»á¤ÏÀÐÇË»á¤ÎÂçÅýÎÎ½¢Ç¤½Ë²ì¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ËÂÐ¤·¤Æ¼Õ°Õ¤âÉ½¤·¤¿¡£ÀÐÇË»á¤Ï£´Æü¡¢¡Ö´Ú¹ñ¤ÎÌ±¼ç¼çµÁ¤Î·ë²Ì¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢´Ú¹ñÌ±¤ÎÁªÂò¤Ë·É°Õ¤òÉ½¤·¡¢ÅöÁª¡¦½¢Ç¤¤Ë¤ª½Ë¤¤¤ò¿½¤·¾å¤²¤ë¡×¤È¤·¡¢Íû»á¤ÎÅöÁª¤È½¢Ç¤¤ò½Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Î¾¼óÇ¾¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´ÚÊÆÆü¶¨ÎÏ¤ÎÀ®²Ì¤òÉ¾²Á¤·¡¢º£¸å¤â´ÚÊÆÆü¶¨ÎÏ¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤ÎÃæ¤ÇÂ¿ÍÍ¤ÊÃÏÀ¯³ØÅª´íµ¡¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤ÎÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç°ìÃ×¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ëº£Ç¯¤¬´ÚÆü¹ñ¸òÀµ¾ï²½£¶£°¼þÇ¯¤Ë¤¢¤¿¤ë¤³¤È¤«¤éÎ¾¹ñ¹ñÌ±´Ö¤Î³èÈ¯¤Ê¸òÎ®¤ÎÎ®¤ì¤ËÃíÌÜ¤·¡¢Åö¶É´Ö¤Î°Õ»×ÁÂÄÌ¤â¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£Â³¤¤¤ÆÎ¾¼óÇ¾¤Ïº£¸åÄ¾ÀÜ²ñ¤Ã¤Æ´ÚÆü´Ø·¸¤ÎÈ¯Å¸Êý¸þ¤Ê¤É¤ËÂÐ¤¹¤ë¤è¤êÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÀÏÃ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤ÈÕª»á¤ÏÅÁ¤¨¤¿¡£Íû»á¤¬£±£µÆü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤Ë¥«¥Ê¥À¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¼çÍ×£·¥«¹ñ¡Ê£Ç£·¡Ë¼óÇ¾²ñµÄ¡Ê¥µ¥ß¥Ã¥È¡Ë¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤ÎÀÊ¤Ç´ÚÆü¼óÇ¾²ñÃÌ¤¬¼Â¸½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
ÆüËÜ¤Î¼óÁê´±Å¡¤â´ÚÆü¼óÇ¾ÅÅÏÃ²ñÃÌ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÁ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢ÀÐÇË»á¤¬¡ÖÙÇÃ×ÌäÂê¤ò´Þ¤àËÌÄ«Á¯¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶ÛÌ©¤ËÏ¢·È¤·¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¤³¤ÎÉôÊ¬¤ÏÕª»á¤¬ÅÁ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤À¡£ÆüËÜ¤Ï£±£¹£·£°¡Á£¸£°Ç¯Âå¤ËÆüËÜ¿Í£±£·¿Í¤¬ËÌÄ«Á¯¤ËÙÇÃ×¤µ¤ì¤¿¤ÈÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤ÏËÌÄ«Á¯¡¦ÆüËÜ´Ö¤Î¼çÍ×³°¸òÁèÅÀ¤À¡£²áµî»ËÌäÂê¤ËÂÐ¤¹¤ëÏÃ¤¬¤ä¤ê¼è¤ê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢ÂçÅýÎÎ¼¼¤Î³Ë¿´´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¸ß¤¤¤Ë¸ü¤¤´Ø·¸¤òÃÛ¤¯ºÇ½é¤ÎÄÌÏÃ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë´ÚÆü´Ø·¸È¯Å¸¤ÎÊý¸þÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
º£²ó¤Î¼óÇ¾ÅÅÏÃ²ñÃÌ¤ÏÀµ¸á¤«¤é»Ï¤á¤ÆÌó£²£µÊ¬´ÖÂ³¤¤¤¿¡££¶Æü¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÊÆ¹ñÂçÅýÎÎ¤È¤Î½é¤Î¼óÇ¾ÅÅÏÃ²ñÃÌ¤ËÂ³¤£²ÈÖÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£Íû»á¤¬¤É¤Î¹ñ¤Î¼óÇ¾¤È£²ÈÖÌÜ¤ÎÅÅÏÃ²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¦¤«¤Ï´Ø¿´»ö¤À¤Ã¤¿¡£Ê¸ºßÆÒ¡Ê¥à¥ó¡¦¥¸¥§¥¤¥ó¡Ë¸µÂçÅýÎÎ¤Ï½¢Ç¤¤·¤Æ¤«¤éÃæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤È£²ÈÖÌÜ¤Î¼óÇ¾ÅÅÏÃ²ñÃÌ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢Õú¼â±Ù¡Ê¥æ¥ó¡¦¥½¥¯¥è¥ë¡ËÁ°ÂçÅýÎÎ¤Ï´ßÅÄÊ¸Íº¼óÁê¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤ÎÅÅÏÃ²ñÃÌ¤ÇÍû»á¤ÏÂÐÆü³°¸ò¤Ë¸þ¤±¤¿Âè°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¡£Íû»á¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÆüËÜ¤È¤Î´Ø·¸¤ËÂÐ¤·¤Æ²áµî»Ë¤Ï²áµî»Ë¤Ç¸¶Â§ÅªÂÐ±þ¤ò¹Ô¤¤¡¢·ÐºÑ¡¦°ÂÁ´ÊÝ¾ã¶¨ÎÏ¤Ê¤É¤Ë¤Ï¼ÂÍø¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÂÐ±þ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡Ö¥Ä¡¼¥È¥é¥Ã¥¯¡×´ðÄ´¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡£Íû»á¤ÏÀÐÇË»á¤ÈÅÅÏÃ²ñÃÌ¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¡Öº£Ç¯¤Ï´ÚÆü´Ø·¸Àµ¾ï²½£¶£°¼þÇ¯¡¢¸÷Éü¡Ê²òÊü¡Ë£¸£°¼þÇ¯¤Ë¤¢¤¿¤ë°ÕÌ£¤¢¤ëÇ¯¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¿·»þÂå¤¬µá¤á¤ëÌ¤Íè»Ö¸þÅª¤Ê´ÚÆü´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡×¤Èµ¤·¤¿¡£