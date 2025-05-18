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Northern District of California | Former Delivery Driver Pleads Guilty To Defrauding San Francisco Food Delivery Company Of More Than $2.5 Million | United States Department of Justice
How a DoorDash driver scammed the company out $2.5 million | The Verge
https://www.theverge.com/news/669140/doordash-driver-convicted-delivery-scam
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Northern District of California | Four Defendants Charged With Multi-Million-Dollar Fraud Targeting San Francisco Delivery Company | United States Department of Justice
https://www.justice.gov/usao-ndca/pr/four-defendants-charged-multi-million-dollar-fraud-targeting-san-francisco-delivery