◆今回のテーマは「For U」

【モデルプレス=2025/05/16】ファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2025 AUTUMN&WINTER」が、8月6日に開催されることが決定。第1弾出演者が発表された。関西から世界へ日本のカルチャーを発信し続ける、日本最大級のファッションイベント「関西コレクション」。AUTUMN&WINTERは、ハロウィン、クリスマス、NEW YEAR、バレンタインなどプレゼントを贈ることが多い季節。贈る相手を思い、プレゼントを探す時間はワクワクに満ちている。来場者を思いながら、用意するスタッフ一同が愛を込めて「For U」をテーマとしたキービジュアルを掲げた。

◆豪華出演者が決定 第1弾ランナップ発表

◆「KANSAI COLLECTION 2025 AUTUMN&WINTER」概要

2022年にリリースされた楽曲「アイドルライフスターターパック」が TikTok で人気を博し、同曲のMVはYouTube再生数1000万回超え。先日、3人の新メンバーを迎えた新体制が発表されたばかりで、2025年8月には初の 日本武道館 ワンマンライブを予定しているiLiFE!が初登場し、会場を沸かせる。話題曲「最上級にかわいいの!」で一気に知名度を上げ、現在バラエティーでも活躍中、2025年に結成10周年を迎えた超ときめき◆宣伝部(※◆は正式には「ハートマーク」)の菅田愛貴、坂井仁香が前回に続きモデルとしてランウェイに登場。前回初出演時は、話題曲「とくべチュ、して」などを披露し大いに会場を盛り上げた、指原莉乃プロデュースの 声優 アイドル =LOVE の大谷映美里、齋藤樹愛羅、 =LOVE の姉妹グループ≠MEの鈴木瞳美、谷崎早耶、モデルとしても活躍中の松本ももな(高嶺のなでしこ)、“AI画像疑惑”と2児のシングルマザー公表で話題になり、過去出演時にその美貌で観客を魅了した藤咲凪(最終未来少女)など、今をときめくアイドルが出演する。また「MORE」専属モデルや女優、バラエティー、初の短編小説を出版するなど多方面で活躍する大友花恋、出演するたびにストイックに鍛え上げられたスタイルが話題になり、自身がプロデュースするアイドルPretty Chuuのメンバーをお披露目したばかりの インフルエンサー ゆりにゃら豪華出演者がランウェイを彩る。Pretty Chuuは今回の関西コレクションのオープニングアクトを務める。5月4日に行われた国内女子ゴルフの「パナソニックオープンレディース」で優勝し、注目度急上昇中の菅沼菜々、2024年の国内女子ツアーで初優勝、前回の「関西コレクション」でランウェイデビューを果たした臼井麗香も出演。プロゴルファーとして活躍しながら、2月にアイドルユニット「Chell7(ちぇるなな)」として初ライブを開催するなど、ゴルフ界では異例の注目を集める2人が登場する。「わくわくパクパク しなこワールド」でお馴染み。人気 タピオカ 店「ベビタピトーキョー」原宿店店長、動画クリエイター、アーティストなど様々な顔を持つしなこ、小中 高校生 YouTuber グループ「めるぷち」の元メンバーで「おさくみみ」の愛称で親しまれるおさき、さくら、MINAMIのほか、恋愛トークが人気の YouTuber ・になにが初登場する。(modelpress編集部)開催日程:2025年8月6日(水)開催時間:11時30分開場/13時開演(全て予定)開催場所: 京セラ ドーム大阪<MODEL> 井手上漠 、大谷映美里( =LOVE )、大友花恋、加藤ナナ、齋藤樹愛羅( =LOVE )、坂井仁香(超ときめき◆宣伝部)、白間美瑠、鈴木瞳美(≠ME)、菅田愛貴(超ときめき◆宣伝部)、谷崎早耶(≠ME)、ゆりにゃ and more<GUEST>Kirari、翔、藤咲凪(最終未来少女)、松本ももな(高嶺のなでしこ) and more<ATHLETE GUEST>臼井麗香、菅沼菜々 and more<GLOBAL GUEST>テリ(Taeri) and more<CREATOR>えみ姉、おさき、きりまる、さくら、しなこ、になに、MINAMI、Mumei and more<ARTIST>iLiFE! and more<OPENING ACT>Pretty Chuu and more【Not Sponsored 記事】