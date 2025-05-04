¡Ö¤Ø¤±¤Ã¡ª¡×¤È¤Ã¤È¤³¥Ï¥àÂÀÏº¤¬ABEMA¤ÇÁö¤ê½Ð¤¹¡¡ÊüÁ÷25¼þÇ¯µÇ°¤ÇÇÛ¿®¤Ø
¡¡¥¢¥Ë¥á¡Ö¤È¤Ã¤È¤³¥Ï¥àÂÀÏº¡×¤¬2025Ç¯7·î¤ËÊüÁ÷³«»Ï¤«¤é25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤òµÇ°¤·¡¢¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥ä¡¼¤¬¤¤¤è¤¤¤è¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎËë³«¤±¤È¤·¤Æ¡¢Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖABEMA¡×¤Ë¤Æ¥¢¥Ë¥á¥·¥ê¡¼¥º¤¬6·î20Æü¤«¤éÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤¸µ¤Îµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
¡¡¤³¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ï¥à¤Á¤ã¤ó¤º¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤³¤¦¤·¤¯¤ó¡×¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¢¤ë5·î3Æü¤Î¤³¤È¡£¿©¤¤¤·¤óË·¤Î¤³¤¦¤·¤¯¤ó¤ÎµÇ°Æü¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢25¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¾þ¤ë¾ðÊó¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¡ÖABEMA¡×¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¤È¤Ã¤È¤³¥Ï¥àÂÀÏº¡×¡ÊÁ´193ÏÃ¡Ë¤ÈÂ³ÊÔ¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¤È¤Ã¤È¤³¥Ï¥àÂÀÏº ¤Ï¤à¤Ï¤à¤Ñ¤é¤À¤¤¤Á¤å¡×¡ÊÁ´103ÏÃ¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆOVAÁ´4ºîÉÊ¡¢·à¾ìÈÇÁ´4ºîÉÊ¤È¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È¥Ï¥àÂÀÏº¤Å¤¯¤·¡É¤Î¹ë²Ú¤Ê¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤â¡ÖABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¹¹ð¤Ä¤ABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Ë¤Æ¸«ÊüÂêÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢TV¥·¥ê¡¼¥º¤Î°ìÉô¤äOVA¡¦·à¾ìÈÇ¤Ï¡ÖABEMA¡×ÆÈÀêÀè¹Ô¤Ç¤Î¸ø³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÆ±Æü¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤Ä¤«¤·¥¢¥Ë¥á00¡Çs¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë¤ÆTV¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÌµÎÁÊüÁ÷¤â¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï1½µ´Ö¸ÂÄê¤ÇÌµÎÁÇÛ¿®¤â¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢²û¤«¤·¤Î¡È¥Ï¥àÂÀÏº¥ï¡¼¥ë¥É¡É¤Ëµ¤·Ú¤Ë¤Õ¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ï¥à¤Á¤ã¤ó¤º¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¤Ë¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â²¿¤«¡È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡É¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ö¤È¤Ã¤È¤³¥Ï¥àÂÀÏº¡×¤Ï¡¢¹¥´ñ¿´²¢À¹¤Ê¥Ï¥à¥¹¥¿¡¼¡¦¥Ï¥àÂÀÏº¤È¤½¤Î»ô¤¤¼ç¥í¥³¤Á¤ã¤ó¡¢¤½¤·¤Æ¸ÄÀË¤«¤ÊÃç´Ö¤¿¤Á¡È¥Ï¥à¤Á¤ã¤ó¤º¡É¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢¤Ë¤®¤ä¤«¤Ç¤Û¤Î¤Ü¤Î¤È¤·¤¿ËèÆü¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¡£
¡¡2000Ç¯¤ÎÊüÁ÷³«»Ï¤«¤é°ìÌö¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¡¢¡Ö¤Ø¤±¤Ã¡×¤Ê¤É¤Î¡È¥Ï¥à¸ì¡É¤ä¡¢¼ª¤Ë»Ä¤ë³Ú¶Ê¡Ö¥Ï¥àÂÀÏº¤È¤Ã¤È¤³¤¦¤¿¡×¡Ö200%¤Î¥¸¥å¥â¥ó¡×¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤¤â¤¢¤¤¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Ê¿À®¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¿´¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤Ä¤«¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ï¥àÂÀÏº¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤¿À¤Âå¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢º£¤ä¿Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Åö»þ¤ò²û¤«¤·¤ó¤Ç°ì¿Í¤Ç³Ú¤·¤à¤Î¤â¤è¤·¡¢¿Æ»Ò¤Ç°ì½ï¤Ë»ëÄ°¤·¤Æ¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦¤Î¤â¤è¤·¡£ÎáÏÂ¤Îº£¡¢ºÆ¤ÓÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
(C)²Ï°æ¥ê¥Ä»Ò¡¿¾®³Ø´Û¡¦SMDE
(C)²Ï°æ¥ê¥Ä»Ò¡¿¾®³Ø´Û¡¦SMDE¡¦¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¡(C)¤È¤Ã¤È¤³£¸£¶£¸£¶¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¡2001
¾ðÊóÄó¶¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¾®³Ø´Û½¸±Ñ¼Ò¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó(ShoPro)Publisher By ¤ª¤¿¤¯¤Þ·ÐºÑ¿·Ê¹ | Edited By ¤ª¤¿¤¯¤ÞÊÔ½¸Éô | µ»ö¸µURL https://otakuma.net/archives/2025050403.html