¤³¤Îµ­»ö¤Ï°Ê²¼¤ÎÆ°²è¤ò´ð¤Ë¡¢Æ°²èÅê¹Æ¼Ô¤Î¾µÂú¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¼¹É®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹

YouTuber¤Î¤Á¤¨¤Û¤ó¤¬¡¢¡ÖÀ¤³¦ºÇ¶¯¥«¥á¥é¥¹¥Þ¥Û¥­¥¿¥¡ー¡ªvivo X200 Ultra¤¬ºÇ¹â¤¹¤®¤ë£÷£÷£÷¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤Ç¡¢vivoÀ½¤ÎºÇ¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¡ÖX200 Ultra¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤¿¤À¤¿¤À³«Éõ¤¹¤ëÆ°²è¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢µðÂç¤Ç¹âÀ­Ç½¤Ê¥«¥á¥éµ¡Ç½¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¤¢¤ë¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

Æ°²èÆâ¤Ç¤Ï¡¢¤Á¤¨¤Û¤ó¤¬¡ÖÁÛÁü¤Î10ÇÜ¤Ç¤«¤¤¡×¤È¶Ã¤¯µðÂç¤Ê³°È¢¤ò¼ê¤Ë¤·¡¢ÄØ¤¬¡ÖÀäÂÐ¤Ë¥À¥á¤¸¤ã¤ó¡×¤ÈÒì¤¯¾ìÌÌ¤â¡£¤³¤Îvivo X200 Ultra¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Ç¤ÏÌ¤È¯Çä¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¶¯ÎÏ¤Ê¥«¥á¥éµ¡Ç½¤«¤é¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥«¥á¥é¤¬¶¯¤½¤¦¡×¡Ö¹ñÆâ¤Ë¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤­¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡×¤È¡¢¤Á¤¨¤Û¤ó¤Ë¤è¤ë´üÂÔ´¶¹â¤Þ¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬Â³¤¤¤¿¡£

¤Þ¤¿¡¢³«Éõ¤Î½Ö´Ö¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï´°àú¤Ç¤¹¤è¡¢¥«¥á¥é¤Ç¤·¤ç¡×¤È¡¢ÆÃ¤Ë³°ÉÕ¤±Ë¾±ó¥ì¥ó¥º¤ò¶¯Ä´¡£ÁáÂ®¡¢¥«¥á¥é¥­¥Ã¥È¤È³°ÉÕ¤±Ë¾±ó¥ì¥ó¥º¤òÁõÃå¤·¤Æ³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡Ö200mm¤«¤éºÇÂç5400mm¤Þ¤Ç¹Ô¤±¤ë¤Ã¤Ý¤¤¡×¤È¶Ã¤­¤ÎÀ¼¤â¡£ÍÍ¡¹¤Ê¥âー¥É¤Ç¤¹¤°¤ì¤¿¥ºー¥àµ¡Ç½¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£

Æ°²è¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¤Ï¡¢¤Á¤¨¤Û¤ó¤¬¡ÖÀ¤³¦ºÇ¶¯¤Î¥«¥á¥é¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡×¤È¸Ø¤ê¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡Ö¥ì¥Ó¥åー¤Ï½Ð¤»¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢X¤Ê¤ó¤«¤ÇÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×¤È¡¢º£¸å¤Î»ÈÍÑ¥ì¥Ó¥åー¤Ë¤â°ÕÍß¤ò¸«¤»¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£¿·¤¿¤Ê¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ê¿Ô¤¯¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë¡Ö¤¼¤Ò¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¤È¤¤¤¤¤Í¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤ÆÆ°²è¤ò½ª¤¨¤¿¡£

YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ

02:00

¾×·âÅª¤ÊÂç¤­¤µ¤È½Å¤µ¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó
04:25

¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥óÉÕÂ°ÉÊ¤ÎÅ°Äì³ÎÇ§
14:20

¶Ã°Û¤ÎË¾±ó¥ì¥ó¥ºµ¡Ç½¤È¤½¤Î°ÒÎÏ

´ØÏ¢µ­»ö

¥¹¥Þ¥ÛYouTuber¤Á¤¨¤Û¤ó¡¢¥·¥ãー¥×ºÇ¿·µ¡¼ï¡ÖAQUOS Sense9¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ë¡ª¡Ö¤³¤ì¥³¥¹¥Ñ¤á¤Ã¤Á¤ãÎÉ¤¤¡×

¥¹¥Þ¥ÛYouTuber¤Á¤¨¤Û¤ó¡¢¥·¥ãー¥×ºÇ¿·µ¡¼ï¡ÖAQUOS Sense9¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ë¡ª¡Ö¤³¤ì¥³¥¹¥Ñ¤á¤Ã¤Á¤ãÎÉ¤¤¡×

 Ìó40Ëü±ß¡ªÀ¤³¦½é¤Î»°¤ÄÀÞ¤ê¥¹¥Þ¥Û¤Ë´¶Æ°¡ªHUAWEI Mate XT¤ÏÌ¤Íè¤òÂÎ¸³¤Ç¤­¤ë°ìÂæ

Ìó40Ëü±ß¡ªÀ¤³¦½é¤Î»°¤ÄÀÞ¤ê¥¹¥Þ¥Û¤Ë´¶Æ°¡ªHUAWEI Mate XT¤ÏÌ¤Íè¤òÂÎ¸³¤Ç¤­¤ë°ìÂæ
¤â¤Ã¤È¸«¤ë

´ØÏ¢Æ°²è¡Ê³°Éô¥ê¥ó¥¯¡Ë

¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó

¥â¥Ð¥¤¥ë¥É¥Ã¥È¥³¥àTV_icon

¥â¥Ð¥¤¥ë¥É¥Ã¥È¥³¥àTV

YouTube ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô 13.80Ëü¿Í 747 ËÜ¤ÎÆ°²è
¥¹¥Þ¥ÛÂç¹¥¤­¤Á¤¨¤Û¤ó¤È¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ÎÄØ¤¬¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ë¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥â¥Ð¥¤¥ë¥É¥Ã¥È¥³¥àTV¡×¡£ºÇ¿·¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ä¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤òÇã¤Ã¤Æ¤É¤ó¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Þ¥ÛÀìÌç¥ì¥Ó¥å¡¼¥µ¥¤¥È¡Ö¥â¥Ð¥¤¥ë¥É¥Ã¥È¥³¥à¡Êhttps://mobile-com.ne.jp/¡Ë¡×¤â±¿±ÄÃæ¤Ç¤¹¡£
youtube.com/channel/UC-gVzqx-OqiA7YMx4yRkY8g YouTube