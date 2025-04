STAR WARS DAY YOKOHAMA MINATOMIRAI 2025:4月26日(土)〜5月6日(火・振休)

2025年5月に横浜市内で行われる イベント を紹介。子どもも一緒に楽しめるキャラクターが登場するものを中心に、横浜ならではの イベント をピックアップしました。ゴールデンウイークのお出かけの参考にしてください(画像はリリース、公式Webサイトより。一部筆者撮影)。5月4日の「スター・ウォーズの日」を記念した イベント がみなとみらいで開催。スター・ウォーズの世界観を体感できる イベント やフォトスポットの設置、スタンプラリー、スター・ウォーズをテーマにした音楽ライブなど、さまざまなコンテンツが用意されています。

地上273mでピングーとまったりしよう! 「まったりピングー」CHILL OUT WITH PINGU(TM):開催中〜5月25日(日)

「魔法少女の軌跡」展:開催中〜6月29日(日)

横浜・八景島シーパラダイス × はぴだんぶい コラボレーションイベント『HAPPY PARADISE LIVE!』:開催中〜7月8日(火)

SEA SIDE CINEMA 2025:5月2日(金)〜5月6日(火・振休)

パウっと開港月間×横浜市:5月3日(土・祝)〜6月2日(月)

横浜開港記念みなと祭 第73回ザよこはまパレード(国際仮装行列):5月3日(土・祝)

称名寺ライトアップ:4月26日(土)〜5月6日(火・振休)

ハマフェスY166:5月24日(土)、25日(日)

第44回 横浜開港祭 Thanks to the Port 2025:5月31日(土)、6月1日(日)、2日(月)

場所:場所:ランドマークプラザ、MARK IS みなとみらい、 グラン モール公園、横浜市役所、桜木町駅周辺ピングーの生誕45周年を記念したコラボ イベント 「地上273mでピングーとまったりしよう!『まったりピングー』CHILL OUT WITH PINGU(TM) 」。「Chill/まったりくつろぐ」をテーマに、見ているだけでまったりとした気分に浸ることができるピングーの展示をはじめ、展望フロア内の一部にクッションやぬいぐるみを配置。ピングーと一緒に撮影しながら、まったりと過ごしては。要入場料。場所:横浜ランドマークタワー69階展望フロア スカイガーデン日本のアニメーションにおいて一大ジャンルを確立した「魔法少女」をテーマとした特別展。1966年の「魔法使いサリー」の放送から始まった「魔法少女」から「ガールヒーロー」へと展開してきた約60年の軌跡をおもちゃやフィギュア、人形とともに振り返ります。要観覧料。場所:横浜人形の家サンリオのキャラクターユニット「はぴだんぶい」との コラボレーション イベント 「HAPPY PARADISE LIVE!」。「はぴだんぶい」は、“ハッピーになりたい男子たち、V字回復をねらう”というテーマのもと、2020年にポチャッコ、タキシードサム、けろけろけろっぴ、バッドばつ丸、ハンギョドン、あひるのペックルの6人の男のコで結成されたユニットです。スタンプラリーやオリジナルフォトスポット、オリジナルフードなどで“ハッピー”に! 入島は無料、水族館・アトラクション利用は有料。場所:横浜・八景島シーパラダイス映画をきっかけに、横浜・みなとみらいの街をもっと楽しんでもらうためのシネマフェスティバル「SEASIDE CINEMA」。横浜赤レンガ倉庫をはじめ、6会場で15作品が上映予定です。アニメ作品からSF アクション映画 、20周年を迎える「ハリーポッター」作品まで、幅広い年代が楽しめる作品を上映します。今回は公開収録ステージも登場。入場無料。場所:横浜⾚レンガ倉庫、MARINE & WALK YOKOHAMA、横浜ベイクォーター、横浜ワールドポーターズ、横浜ハンマーヘッド、パシフィコ横浜市内でさまざまな イベント が開催される横浜開港月間に合わせて、パウ・パトロールと連携した「パウっと開港月間×横浜市」を開催。パレードやステージショーなどにパウ・パトロールが出動します。パウ・パトロールが登場する イベント などを紹介するマップも市内 観光 案内所などで配布されるので、入手して街歩きを楽しんで。(C)2025 Spin Master Ltd. PAW PATROL and all related titles, logos, characters; and SPIN MASTER logo are trademarks of Spin Master Ltd. Used under license. Nickelodeon and all related titles and logos are trademarks of Viacom International Inc.場所:横浜市内各所73回目を迎え、市民に愛されている「ザよこはまパレード」。山下公園中央口〜伊勢佐木町6丁目のコースで総勢63団体、2817名の参加者が華やかなパフォーマンスを披露します。今回はアニメ「パウ・パトロール」との特別企画として同アニメのキャラクターが参加。場所:山下公園中央口〜伊勢佐木町6丁目(キッズパレードは万国橋交差点まで) 鎌倉 時代の北条氏にゆかりのある称名寺。ゴールデンウイークの期間、阿字ヶ池にかかる反橋などがライトアップされます。普段見ることのできない、幻想的な風景が広がります。時間は18:00〜21:00。なお、4月29日(祝・火)は「第28回称名寺薪能」が開催されるため、境内は15:30以降、一部を除き通行止めになりますのでご注意を。場所:称名寺境内横浜開港の 歴史 を伝える5つのエリア(馬車道、関内、山下公園通り、横浜中華街、元町・山手)で、グルメ、音楽やダンスといったエンターテインメントなどを通じて横浜の魅力を届ける多彩なプログラムを実施する「ハマフェスY166」。今回は「若い世代にも来場してほしい」との思いから、横浜バニラのCEOを務める高橋優斗さんがハマフェス次世代ブランドディレクターに就任。新企画「巨大ハマガチャ」など 大学生 が企画した イベント も予定されています。場所:馬車道、関内、山下公園通り、横浜中華街、元町・山手6月2日の横浜開港記念日を祝う市民祭「横浜開港祭」は、Thanks to the port「開港を祝い、港に感謝しよう」というメインテーマのもと、毎年行われています。今回は、横浜ベイエリアで3日間開催されます。メイン会場となる臨港パークを中心に、ステージ イベント やマリン イベント 、ランド イベント が繰り広げられます。場所:臨港パーク周辺この記事の執筆者:田辺 紫 プロフィール神奈川県在住 コピーライター 。2001年2月より総合情報サイト「All About」で横浜ガイドを務める。2009年4月、第3回かながわ検定 横浜ライセンス1級取得。「横浜ウォッチャー」として、ブログ、SNSを運営。(文:田辺 紫)