¡ÖZoff¡×¥ß¥Ã¥¡¼¡õ¥ß¥Ë¡¼¡È¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡É¥³¥é¥Ü¡¡·î¤Î¾å¤ÇÌ²¤ë¥ß¥Ã¥¡¼¡¢¥ß¥Ë¡¼¤Î¥á¥¿¥ë¡È¥ê¥Ü¥ó¡ÉÉÕ¤¡¡Á´16¼ï
¡¡¥á¥¬¥Í¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖZoff¡Ê¥¾¥Õ¡Ë¡×¤¬¡¢¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡ÖDisney Collection created by Zoff ¡ÈMickey¡õMinnie¡É¡×¤òÈ¯ÇäÃæ¤Ç¤¹¡£¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ê¤É¤Ë¥ß¥Ã¥¡¼¤ä¥ß¥Ë¡¼¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ä¥¢¥¤¥³¥ó¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿4¥â¥Ç¥ëÁ´16¼ï¤¬¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖMickey Mouse Model¡×¤Ï¡¢·î¤Î¾å¤Ç¤¹¤ä¤¹¤ä¤ÈÌ²¤ë¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¤Î³¨ÊÁ¤¬¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£³°Â¦¤Ë¤Ï¥ß¥Ã¥¡¼¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥á¥¿¥ë¥Ñ¡¼¥Ä¤¬¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖMinnie Mouse Model¡×¤Ç¤Ï¥ß¥Ë¡¼¥Þ¥¦¥¹¤ÈÀ±¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¡¼¥È¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢³°Â¦¤Ë¤Ï¥ê¥Ü¥ó¤Î¥á¥¿¥ë¥Ñ¡¼¥Ä¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÀìÍÑ¤Î¥á¥¬¥Í¥±¡¼¥¹¤È¥á¥¬¥Í¿¡¤¤¬ÉÕÂ°¡£²Á³Ê¤Ï¡¢¥»¥Ã¥È¥ì¥ó¥ºÂå¹þ¤ß¤Ç7700¡Á9900±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤Ç¤¹¡£