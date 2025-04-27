³Ú¤·¤ó¤´¡¢·Ù»¡¤ËÈï³²ÆÏÄó½Ð¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¿´ÇÛ¤ÎÀ¼½¸¤Þ¤ë¡Ö¹ó¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÂçÃÀ¤ÊÈÈ¹Ô¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÇÀ°ÂÎ»Õ¤Î³Ú¤·¤ó¤´¡Ê46¡Ë¤¬27Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£·Ù»¡¤ËÈï³²ÆÏ¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¤·¤ó¤´¤Ï¡ÖºòÆü¥ê¥å¥Ã¥¯¤Ë¤¤¤ì¤Æ¤¿35Ëü¸½¶âÉõÅûÅð¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ½Ò¡£¡ÖËÍ¤¬¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤ª²È¤ÇåºÎï¤ËÉõÅû¤À¤±È´¤¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¾õ¶·¤òÊó¹ð¤·¡¢¡Ö·Ù»¡¤ÇÈï³²ÆÏ½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡Ö¤â¤Ï¤äÄ¹ºâÉÛ¤È¤«¸½¶â¤È¤«´í¸±¤Ê¤À¤±¤ä¤Í¡£»ý¤ÁÊâ¤¯¤Î¤Ï¾®Á¬Æþ¤ì¤À¤±¤Ë¤·¤È¤³¤Ã¤È¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤·¤ó¤´¤Ï¡ÖÃ¯¤«35Ëü¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÊÖÅú¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡Ö¤¨¤§¤§¤§¥Þ¥¸¤Ç¤¹¤«¡Ä¹ó¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¤¹¤«¡ª¡ª¤á¤Á¤ãºÒÆñ¤À¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡ª¡ª¤¨¤é¤¤¤³¤Ã¤Á¤ã¡×¡ÖÈÈ¿Í¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ»ö¤Ç¤¹¤è¤Í¡¡¹ó¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÉõÅû¤´¤È¡©¤¹¤´¤¤ÂçÃÀ¤ÊÈÈ¹Ô¤ä¤Ê¡×¡Ö¥³¥ì¤ÏÈÈ¿ÍÆÃÄê¤µ¤ìÊá¤Þ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤Ê¤É¤È¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£