【ビューティーポップ Returns-リターンズ-】 4月27日 連載開始

小学館は、あらいきよこ氏によるマンガ「ビューティーポップ Returns-リターンズ-」の連載を4月27日にちゃおプラスにて開始する。

本作は2004年より2008年にかけてちゃおで連載されていた「ビューティーポップ」の続編。鳴海と結婚した綺里のもとに S・P(シザーズ・プロジェクト)メンバーの落合と啓が遊びにくる。相変わらずの2人をみて、鳴海と結婚した理由が気になった啓は、綺里に結婚した理由をたずねる……。

【前作「ビューティーポップ」あらすじ】

小柴綺里は平凡な女の子。

彼女の通う高校の名物は、普通の女の子を男の子 3 人でヘアカットとメイクで可愛くしちゃう S・P(シザーズ・プロジェクト)!

ところが、3 人の知らないところで彼らを上回る”魔法のようなテクニック”でとびっきりの美人に変身した女の子が現れて…!?

