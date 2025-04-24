¡ÚÆÈ¼«¡Û¡Ö¥¿¥¯¥·¡¼¤ÎÃæ¤Ç°Î¤¤¿Í¤ËÂÎ¤ò¿¨¤é¤ì¡Ä¡×¥¢¥¤¥É¥ê¥ó¥°!!!¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬²áµî¤Ë¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¹Ô°Ù
±óÆ£Éñ¤µ¤ó¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Ê¸åÊÔ¡Ë
¡¡¸µ¡Ö¥¢¥¤¥É¥ê¥ó¥°!!!¡×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¡¢¸½ºß¥Ü¥¤¥¹¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Î±óÆ£Éñ¤µ¤ó¤Ï¡¢2023Ç¯12·î¡¢¼«¿È¤Î¾¤Ç¡ÔÀÎÎã¤Î²ñ¤ËÍ¶¤ï¤ì¤¿»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¤â¤·ÃÇ¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é»ä¤âÎã¤Î¿Í¤Ë¸¥¾å¤µ¤ì¤Æ¤¿¤È¤¤¤¦»ö¡Õ¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡ÚÁ°ÊÔ¡Û¸µ¥¢¥¤¥É¥ê¥ó¥°!!! ±óÆ£Éñ¤µ¤ó ÃÎ¿Í¤¬¡Ö¹âµé¥Û¥Æ¥ë¤Î¥¹¥¤¡¼¥È¥ë¡¼¥à¤Î²ñ¡×¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ¡Ä
¡¡"Îã¤Î²ñ"¤È¤Ï¡¢½µ´©»ï¤ËÃËÀ·Ý¿Í¤ÎÀ²Ã³²µ¿ÏÇ¤ÎÉñÂæ¤È¤·¤ÆÊó¤¸¤é¤ì¤¿¹âµé¥Û¥Æ¥ë¤Î¥¹¥¤¡¼¥È¥ë¡¼¥à¤Ç¤Î°û¤ß²ñ¤Î¤³¤È¤À¡£
¡ÚÁ°ÊÔ¡Û¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÃÎ¿Í½÷À¤ÎÈï³²¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¤¬¡¢±óÆ£¤µ¤ó¼«¿È¡¢²áµî¤Ë¶È³¦¤ÎÃËÀ¤«¤éÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¹Ô°Ù¤ò¼õ¤±¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡ÖÀÎ¤ª»Å»ö¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦¤Ç¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¸¢ÎÏ¤Î¤¢¤ëA¤µ¤ó¤È¤¤¤¦ÃËÀ¤¬¤¤¤Æ¡£Èà¤«¤é¤È¤¢¤ë°Æ·ï¤Î"¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ²ñ"¤ËÍ¶¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î²ñ¤Ë¤ÏA¤µ¤ó¤ÈÃËÀ¥¹¥¿¥Ã¥Õ2Ì¾¤È¡¢»ä¤Î·×4Ì¾¤¬»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£Á´°÷¤¹¤´¤¯Ä¹¤¤ÉÕ¤¹ç¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢½÷À¤Ï»ä¤À¤±¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÆÃ¤Ë·Ù²ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢A¤µ¤ó¤Ï·ë¹½¤ª¼ò¤ò°û¤Þ¤ì¤ëÊý¤Ç¡¢¤½¤ÎÆü¤Ï¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Ë¤Ø¤Ù¤ì¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡Ä¡×
¡¡±óÆ£¤µ¤ó¤Ï¡¢A¤µ¤ó¤òÁ´°÷¤Ç»Ù¤¨¤Æ±Ø¤Þ¤ÇÁ÷¤í¤¦¤È¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÃËÀ¥¹¥¿¥Ã¥Õ2Ì¾¤Ï²¿¤â¤»¤º¡¢±óÆ£¤µ¤ó¤¬Èà¤ò²ðÊú¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¤¿¤ÀËµ´Ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡£¤½¤ó¤ÊÃËÀ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤ÎÍÍ»Ò¤òÉÔ¿³¤Ë»×¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¤Ò¤È¤Þ¤º±óÆ£¤µ¤ó¤¬¿ì¤Ã¤¿Èà¤Ë¸ª¤òÂß¤¹¾õÂÖ¤ÇÅ¹¤ò½Ð¤¿¡£
¢£¸¢ÎÏ¼Ô¤È2¿Í¤¤ê¤Ë¤·¤¿ÃËÀ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤Ï¼ê´·¤ì¤Æ¤¤¤Æ
¡Ö±Ø¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤â¡¢ÃËÀ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤Ï¤¿¤À¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤·¤Ê¤¬¤é¤³¤Á¤é¤ò¸«¤ë¤À¤±¤Ç²¿¤â¤·¤Æ¤¯¤ì¤º¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤Ê¤ó¤È¤«±Ø¤ËÃå¤¤¤Æ¥¿¥¯¥·¡¼¤ò¸Æ¤Ó¡¢A¤µ¤ó¤ò¾è¤»¤Æ¡¢»ä¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÅÅ¼Ö¤Çµ¢¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈµÞ¤ËÃËÀ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤¬¡¢»ä¤òA¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¾è¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â»ä¤â¡¢¿ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò¤Ò¤È¤ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ïµ¤¤¬°ú¤±¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¶¯¤¯µñÀä¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡»ÅÊý¤Ê¤¯¤ª¸ß¤¤¤ÎºÇ´ó¤ê±Ø¤ò¹ð¤²¤ÆÆ±¾è¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤¬Áö¤ê½Ð¤·¤¿Ä¾¸å¤ËA¤µ¤ó¤«¤é¤¤¤¤Ê¤êÂÎ¤ò¿¨¤é¤ì¤Æ¡£¶Ã¤¤È¶²ÉÝ¤Ç¹ÅÄ¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¡Ø¤³¤ó¤Ê¤Ë¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ù¤È¡¢¤½¤ÎÊý¤«¤é¶¯¤¯Ç÷¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì°Ê¾å°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ï´í¸±¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢±¿Å¾¼ê¤µ¤ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¡¢É¬»à¤Î»×¤¤¤Ç¥¿¥¯¥·¡¼¤«¤é¹ß¤í¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Ä¹Ç¯¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤ÎÃËÀ¤¿¤Á¤«¤é¼õ¤±¤¿Î¢ÀÚ¤ê¡½¡½¡£±óÆ£¤µ¤ó¤ÏÅö»þ¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤ë¡£
¡Ö»ä¤ò¼Ö¤Ë²¡¤·¹þ¤ó¤ÀÃËÀ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¼ê´·¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¾ï½¬Åª¤Ë¤¢¤¢¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£ºòº£À¤´Ö¤ÇÁû¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë"¾åÇ¼"¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¿È¶á¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤È¡¢¤È¤Æ¤â¶²¤í¤·¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
·ÝÇ½³¦¤Ç"¾åÇ¼"¤¬µ¯¤³¤ëÍýÍ³¡ÖÀ®¸ù¤·¤¿¤È¤¤Î¥ê¥¿¡¼¥ó¤¬Âç¤¤¤¡×
¡¡¤Ê¤¼·ÝÇ½³¦¤Ë¤Ï¡¢½÷À¤ò"¾åÇ¼"¤¹¤ëÊ¸²½¤¬º¬¤Å¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡£±óÆ£¤µ¤ó¤Ï¡¢·ÝÇ½³¦¤Î¸¢ÎÏ¹½Â¤¤ËÀø¤àÌäÂêÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö°ìÈÌ´ë¶È¤Ç¤Ï¡¢¼ÒÄ¹¤È¿·Â´¼Ò°÷¤¬¿ÆÌ©¤Ê´Ø·¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¿·Â´¤«¤é¤¤¤¤Ê¤êÉôÄ¹¤Ë¾º¿Ê¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢·ÝÇ½³¦¤Ç¤Ï¸¢ÎÏ¼Ô¤Ëµ¤¤ËÆþ¤é¤ì¤¿¤é¡¢ÌµÌ¾¤Ê¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¤¤¤¤Ê¤êÍÌ¾¤ÊÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£À®¸ù¤·¤¿¤È¤¤Î¥ê¥¿¡¼¥ó¤¬¡¢°ìÈÌ´ë¶È¤è¤ê¤âÂç¤¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¡¾åÇ¼¤¹¤ëÂ¦¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¾å¤Î¿Í¤Ëµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤·¡¢½÷ÀÂ¦¤Ë¤âÂç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤È¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¤è¤«¤ì¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤òÉð´ï¤Ë¤Î¤·¾å¤¬¤í¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¤¬·ÝÇ½³¦¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤âÈÝÄê¤·¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿·ÝÇ½³¦¤ÎÂÎ¼Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢±óÆ£¤µ¤ó¼«¿È¤â¡Ö¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¡×¤È¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»ä¤âÊÑ¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¶È³¦¤ÎÃæ¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬"¤¢¤ë¤¢¤ë"¤À¤«¤é¡¢Â¿¾¯¤Ï°û¤ß¹þ¤Þ¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢À¤¬Íí¤à¤³¤È¤ÇÃ¯¤«¤¬°Î¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÆÀ¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢»þÂåÅª¤Ë¤â¤Ê¤¯¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ÆÃ¤Ë¡¢»ä¤Ï½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë²Î¾§»ØÆ³¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Î¤è¤¦¤Ê¼ã¤¤À¤Âå¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬ÊÑ¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤À¤±¤Ï²æËý¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×
¢£¡ÖÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¤éÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¡×¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢±óÆ£¤µ¤ó¤Î¸½Ìò»þÂå¤ËÈæ¤Ù¡¢À¤´Ö¤¬¿¿¤ÃÅö¤ÊÊý¸þ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¼Â´¶¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÀè¤Û¤É¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤â¡¢¤¢¤Îº¢¤ÏÍ§Ã£¤Ë¤¹¤é¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¤¹¤´¤¯¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤À¤·¡¢¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÎ¤ò¿¨¤é¤ì¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¡Ù¤È¤º¤Ã¤È²æËý¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ç¤â¡¢À¤¤ÎÃæ¤Î¶õµ¤´¶¤¬½ù¡¹¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ã¯¤¬Áê¼ê¤Ç¤âÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¤éÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¤·¡¢²áµî¤Ë¤¢¤Ã¤¿¿É¤¤½ÐÍè»ö¤âÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤«¤éÌð¤¬Èô¤ó¤Ç¤¯¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢Íý²ò¤·¤Æ´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤ÏÉ¬¤º¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤âDM¤äLINE¤Ê¤É¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó±þ±ç¤ÎÀ¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡±óÆ£¤µ¤ó¤¬·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤·¤Æ¤«¤é7Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð²á¤·¤¿¡£¤¤¤Þ¤Ï½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¤ò°éÀ®¤¹¤ëÎ©¾ì¤È¤·¤Æ¡¢¶È³¦¤òÎ¢Â¦¤«¤é»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£·ÝÇ½³¦¤ËÂÐ¤·¤Æ»×¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¼«¿È¤¬Êâ¤ó¤Ç¤¤¿¥¥ã¥ê¥¢¤ËÈÝÄêÅª¤Êµ¤»ý¤Á¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö²áµî¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¤¤¤Þ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤³¤ì¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï°ì¤Ä¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤Ï¤¹¤´¤¯²Î¤¬¹¥¤¤À¤±¤É¡¢¿ÍÁ°¤¸¤ã¤¦¤Þ¤¯¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤¬Çº¤ß¤Ç¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¿Í¤Ë²Î¤Î³Ú¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤ë¥Ü¥¤¥¹¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¤¤¤¦»Å»ö¤ÏÅ·¿¦¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é·ÝÇ½³¦¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯À¸ÅÌ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¡¢º£¸å¤âÀ¿¿´À¿°Õ¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡áÅÏÊÕ¤¢¤ê¤µ¡Ë
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡±óÆ£¤µ¤ó¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Á°ÊÔ¤Ï¤³¤Á¤é¡ü´ØÏ¢µ»ö¡¡¡Ú¸µ¥¢¥¤¥É¥ê¥ó¥°¡ª¡ª¥ê¡¼¥À¡¼¡¦±óÆ£Éñ¤µ¤óÁ°ÊÔ¡ÛÃÎ¿Í¤¬¡Ö¹âµé¥Û¥Æ¥ë¤Î¥¹¥¤¡¼¥È¥ë¡¼¥à¤Î²ñ¡×¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ¡Ä¡Ä¤âÊ»¤»¤ÆÆÉ¤ß¤¿¤¤