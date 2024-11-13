「友人が松本人志から性被害」元アイドルに誹謗中傷殺到しファン怒り女性自身

「友人が松本人志から性被害」元アイドルに誹謗中傷殺到しファン怒り

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 元アイドルが松本人志の性加害疑惑に言及したと「女性自身」が伝えた
  • 友人の性被害を明かすも誹謗中傷を受ける事態となり、Xでは同情の声が
  • 「これはひどい…」「可哀想」「異常なほどの攻撃性」といった声が上がった
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