¥é¥¯¥À¤ò¤á¤°¤ëËÁ¸±2¡Á¥¢¥Ö¥À¥Ó¡Ê2¡Ë¡Ú¡Ö¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹³Ø¼Ô¡×¤ÎÊ¿ËÞ¤ÊÆü¾ï¡Û
¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¹ñºÝ¶õ¹Á¤Ç¤è¤¯¸«¤«¤±¤ë¡¢¥¿¥Ð¥³¤ÎÌÃÊÁ¡ÖCamel¡×¤¬¶¨»¿¤¹¤ëµÊ±ì¥¹¥Ú¡¼¥¹¡£
Ï¢ºÜ¡Ú¡Ö¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹³Ø¼Ô¡×¤ÎÊ¿ËÞ¤ÊÆü¾ï¡ÛÂè103ÏÃ
¤½¤â¤½¤â¡¢¤Ê¤¼ÃæÅì¥¢¥Ö¥À¥Ó¤Ë¡¢¥é¥¯¥À¤Î¸¡ÂÎ¤òµá¤á¤ÆË¬¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤«¡©¡¡º£²ó¤Ï¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¥¢¥Ö¥À¥Ó¤òË¬¤ì¤¿ÍýÍ³¤È¸¦µæ¤ÎÌÜÅª¡¢¤½¤·¤Æ¡¢´¶À÷¾É¸¦µæ¤Î¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤µ¡×¤ä¡¢É®¼Ô¤Î¸¦µæ¼¼¤ÎÌ¾Á°¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ö¥·¥¹¥Æ¥à¥¦¥¤¥ë¥¹³Ø¡×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¢£»ä¤¬¥¢¥Ö¥À¥Ó¤Þ¤ÇÍè¤¿ÍýÍ³
Î¹¤ÎÏÃ¤ò¿Ê¤á¤ëÁ°¤Ë¡¢»ä¤¬¥¢¥Ö¥À¥Ó¤Þ¤ÇÍè¤¿ÍýÍ³¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤â¤¦¤¹¤³¤·ÀâÌÀ¤ò¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¤È»×¤¦¡£
¤Þ¤º¡¢¤³¤ÎÏ¢ºÜ¥³¥é¥à¤Ç¤â²¿ÅÙ¤«¿¨¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¡Ö¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡ÊÂç³Ø¶È³¦¡Ë¡×¤Ë¿È¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤ÎÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡¢¡Ö³¤³°¤Î¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤È¤³¤í¤Ë½ÐÄ¥¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
»ä¤¬ÆÃ¤ËÀìÌç¤È¤¹¤ë¡ÖÊ¬»Ò¥¦¥¤¥ë¥¹³Ø¡×¤È¤¤¤¦Ê¬Ìî¡¢ÆÃ¤Ë¥¨¥¤¥º¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î¤½¤ì¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÆÈÃÅ¾ì¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤«¤®¤é¤º¡¢¥¨¥¤¥º¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î¸¦µæ¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤òÃæ¿´¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤½¤ì¤Ï¡¢¥¨¥¤¥º¸¦µæ¤Î»Ï¤Þ¤ê¤«¤é¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤º¤Ã¤È¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦Ìõ¤Ç¡¢µþÅÔ»þÂå¤Î»ä¤Î½ÐÄ¥Àè¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤À¤Ã¤¿¡Ê52ÏÃ¡¢62ÏÃ¤Ê¤É¤ò»²¾È¡Ë¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Çî»Î¸¦µæ°÷¤«¤é½õ¶µ¤¯¤é¤¤¤Îº¢¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò³è¤«¤·¡¢¤Û¤«¤Î¹ñ¤Ë¹Ô¤¯¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÃµ¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥ª¥é¥ó¥À¡¢¥¹¥¤¥¹¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹ñ¤ÇÏÃ¤¹¸À¸ì¤â°ã¤¦¤·¡¢¿©¤ÙÊª¤ÎÊ¸²½¤â¡¢·úÊª¤Î¸«¤¿ÌÜ¤â°ã¤¦¡£
¸¦µæ¤òÄÌ¤·¤Æ¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÖÊ¸²½¤Î°ã¤¤¡×¤ËÄ¾¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¡Ö¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡ÊÂç³Ø¶È³¦¡Ë¡×¤Ç¸¦µæ¤ò¤¹¤ëÂé¸ïÌ£¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡ÖºÇÀèÃ¼¤Î¸¦µæ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë½ÐÄ¥¡×¤Î¥È¥ê¥Ã¥¯
¡½¡½¤·¤«¤·¡£´ª¤ÎÎÉ¤¤ÆÉ¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤¦¡¢¤½¤¦¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¹Ô¤Àè¤Ï¤Û¤Ü¡Ö²¤ÊÆ¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö¡Ø¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡ÊÂç³Ø¶È³¦¡Ë¡Ù¤Ë¤¤¤ì¤Ð³¤³°¤Î¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤â¼Â¤ÏÀµ³Î¤ÊÉ½¸½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡ÖºÇÀèÃ¼¤Î¸¦µæ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø²¤ÊÆ½ô¹ñ¡Ù¤Ë¹Ô¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¹ç¤¤¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡½¡½¡Ê¤µ¤é¤Ë¡Ë¤·¤«¤·¡¢¸í²ò¤ò¶²¤ì¤º¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢´¶À÷¾É¸¦µæ¤Î¤ª¤â¤·¤í¤¤¤È¤³¤í¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¼Â¤Ï¤³¤³¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢´¶À÷¾ÉÍ»ö¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¡¢¡ÖÀè¿Ê¹ñ°Ê³°¤Î¹ñ¡×¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÀè¿Ê¹ñ¤Ë¤è¤ëºÇÀèÃ¼¤Î´¶À÷¾É¸¦µæ¡×¤È¡Ö´¶À÷¾É¤ÎÈ¯¿®¸»¤Ç¤Î¸¦µæ¡×¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÐªÎ¥¤¬¤¢¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ì¤³¤½¤¬¡¢´¶À÷¾É¸¦µæ¤ò¿Ê¤á¤ë¾å¤Ç¤ÎÂç¤¤Ê¾ãÊÉ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È»ä¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡ÖºÇÀèÃ¼¤Î¸¦µæ¡×¤Ï¡¢¤È¤â¤¹¤ì¤ÐG7¤Î¤è¤¦¤ÊÀè¿Ê¹ñ¤À¤±¤Ç´°·ë¤¹¤ë¤â¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö´¶À÷¾É¤Î¸¦µæ¡×¤Ï¡¢É¬¤º¤·¤â¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¹ñ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤ëÉÂ¸¶ÂÎ¤Ï°ã¤¦¤·¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸¦µæ¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤â¹ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Þ¤ë¤Ç°Û¤Ê¤ë¡£
¢£¡Ö´¶À÷¾É¤Î¸¦µæ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë½ÐÄ¥¡×¤Î±äÄ¹Àþ¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î
¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿µ¤¤Å¤¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¸¦µæ¤ò»Ï¤á¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¡¢»ä¼«¿È¤¬½¾»ö¤¹¤ë¸¦µæÊ¬Ìî¤ò¹¤²¤¿¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢Ë¬¤ì¤ë¹ñ¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Áý¤¨¤¿¡£¥Ù¥È¥Ê¥à¡Ê11ÏÃ¡Ë¡¢¥¿¥¤¡Ê12ÏÃ¡¢79ÏÃ¡Ë¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡Ê71ÏÃ¡Ë¡¢¤½¤·¤Æº£²ó¤ÎUAE¤Ê¤É¤¬¤½¤¦¤À¡£
¤³¤ì¤Ï¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢ÏÃ¤ÎÎ®¤ì¤È¤·¤Æ¤³¤³¤Ç½ê¿®É½ÌÀ¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¸¦µæ¤òµ¡¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î»ä¤Î¥é¥Ü¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹Á´ÈÌ¤Ë´Ø¤ï¤ë¸¦µæ¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¼Ò²ñÅª¤ËÌäÂê°Õ¼±¤Î¹â¤¤¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ï3¤Ä¤¢¤ë¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¡¢SARS¥¦¥¤¥ë¥¹¡¢¤½¤·¤ÆMERS¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ç¤¢¤ë¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¡Ê¤½¤ÎÀµ¼°Ì¾¾Î¤Ï¡ÖSARS-CoV-2¡×¡Ë¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤ÎÄÌ¤ê¡¢2019Ç¯¤ËÃæ¹ñ¡¦Éð´Á¤òÈ¯¿®¸»¤È¤·¤Æ¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤¿¡£
SARS¥¦¥¤¥ë¥¹¡ÊÀµ¼°Ì¾¾Î¤Ï¡ÖSARS-CoV¡×¡Ë¤Ï¹á¹Á¤ò¸¼´Ø¸ý¤È¤·¤Æ¡¢2002Ç¯¤Ë¥¢¥¦¥È¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤¿¡Ê11ÏÃ¡¢75ÏÃ¤Ê¤É¡Ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤Õ¤¿¤Ä¤Î¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ï¼ç¤Ë¡¢¡ÖÅì¥¢¥¸¥¢¡×¤òÈ¯¿®¸»¤È¤·¤Æ´¶À÷¾ÉÍ»ö¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤¿¥¦¥¤¥ë¥¹¤¿¤Á¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤ì¤é¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢MERS¥¦¥¤¥ë¥¹¡ÊÀµ¼°Ì¾¾Î¤Ï¡ÖMERS-CoV¡×¡Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¾Á°¤½¤Î¤â¤Î¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡ÖÃæÅì¡ÊMiddle East¡Ë¡×¤Î¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤òÈ¯¿®¸»¤È¤·¤Æ¡¢»¶È¯Åª¤Ê¥¢¥¦¥È¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ç¤¢¤ë¡Ê¡ÖMERS¡×¤È¤Ï¡¢¡ÖMiddle East Respiratory Syndrome¡áÃæÅì¸ÆµÛ´ï¾É¸õ·²¡×¤ÎÎ¬¡Ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¸¦µæÂÐ¾Ý¤ò¹¤²¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ë¬¤ì¤ë¤Ù¤¹ñ¡¹¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ì¤é¤Î¹ñ¡¹¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤¬¤¿¤á¤Ë¸¦µæÂÐ¾Ý¤òÊÑ¤¨¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç·ë²ÌÏÀ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö´¶À÷¾É¤Î¸½¾ì¡×¤Ë½Ð¤ë¤È¡¢Àè¿Ê¹ñ¤À¤±¤Ç´°·ë¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤È»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¡¢»×¤¤¤â¤è¤é¤Ê¤¤Å¸³«¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤Þ¤Þ¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥¨¥¤¥º¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÎÊ¬»Ò¥¦¥¤¥ë¥¹³Ø¸¦µæ¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÖºÇÀèÃ¼¤Î¸¦µæ¡×¤ËËÛÁö¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿Âé¸ïÌ£¤â¤¢¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢»ä¤Î¥é¥Ü¤ÎÌ¾Á°¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢»ä¤Î¥é¥Ü¤¬É¸ÜÖ¤¹¤ë¡Ö¥·¥¹¥Æ¥à¥¦¥¤¥ë¥¹³Ø¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¡Ø´¶À÷¾É¤Î¸½¾ì¡Ù¤È¡ØºÇÀèÃ¼¤Î¥¦¥¤¥ë¥¹¸¦µæ¡Ù¤ò¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤Ë·Ò¤¤¤Ç¡¢¤½¤ì¤é¤òÁ´Éô¤ä¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¿·¤·¤¤¸¦µæÊ¬Ìî¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¸¦µæ¼¼¤ÎÃæ¤ÇºÇÀèÃ¼¤Î¼Â¸³¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´¶À÷¾É¤Î¸½¾ì¤Ë¤âÂ¤ò±¿¤Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¤½¤ì¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡¢¥¨¥¤¥º¥¦¥¤¥ë¥¹¤Îµ¯¸»¤òÃµ¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î±üÃÏ¤Þ¤ÇGPS¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÃµ¸¡¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¥«¥á¥ë¡¼¥óÆîÅì¤ËÀ¸Â©¤¹¤ë¥Á¥ó¥Ñ¥ó¥¸¡¼¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¦¥¤¥ë¥¹¤³¤½¤¬¤½¤Îµ¯¸»¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÆÍ¤»ß¤á¤¿¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢Âç³Ø¤Î¥Ù¥¢¥È¥ê¥¹¡¦¥Ï¡¼¥ó¡ÊBeatrice Hahn¡Ë¶µ¼ø¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ê5ÏÃ¡Ë¡£
¢£MERS¤Î¸½¾ì¤È¡¢¤½¤³¤ÇÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î
¤Ä¤Þ¤ê¡¢MERS¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î¸¦µæ¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¡Ö¸½¾ì¡×¤òÃÎ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ÎMERS¤Î¡Ö¸½¾ì¡×¤Î¤Ò¤È¤Ä¤³¤½¡¢»ä¤¬¤¤¤ÞÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÃæÅì¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢MERS¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¸¦µæ¤ò¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤òÃÎ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¡½¡½MERS¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ï¤É¤³¤«¤é¤¤¿¤Î¤«¡©
¼Â¤Ï¤³¤ÎÅú¤¨¤Ï¤Û¤ÜÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢MERS¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ï¡¢¥é¥¯¥À¤«¤é¥Ò¥È¤Ë°Û¼ï´ÖÅÁÇÅ¡Ê¥¹¥Ô¥ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¡Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ò¥È¤ËMERS¤È¤¤¤¦ÉÂµ¤¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¡¢»þÀÞ¥¢¥¦¥È¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
»ä¤Î¥é¥Ü¤Ï¡¢¾å½Ò¤Î¤è¤¦¤Ê¥Þ¥ë¥Á¥¹¥±¡¼¥ë¤Ê¸¦µæ¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö´¶À÷¾É¤Î¸½¾ì¡×¤È¡ÖºÇÀèÃ¼¤Î¥¦¥¤¥ë¥¹¸¦µæ¡×¤ò¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤°¤è¤¦¤Ê¸¦µæÂÎ·Ï¤ò¡¢¡Ö¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î¡Ø¥¹¥Ô¥ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¡Ù¤Î¸¶Íý¤ÎÍý²ò¡×¤È¤¤¤¦¼´¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¶ú¤ÇÄÌ¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¹½Â¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢»ä¤Î¥é¥Ü¤ÎÌ¾Á°¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥·¥¹¥Æ¥à¥¦¥¤¥ë¥¹³Ø¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê³ØÌäÂÎ·Ï¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤¹¸ÀÍÕ¡¦ÍÑ¸ì¤È¤·¤Æ»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¤½¤³¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡¢100ÏÃ¤ò»²¾È¡Ë¡£
¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î¡Ö¥¹¥Ô¥ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¡×¤Î¸¶Íý¤òÍý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥Ò¥È¤Î¸¦µæ¤À¤±¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â»Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¸¦µæ¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤³¤½¡¢¤½¤Î¡Ö¸½¾ì¡×¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¡¢MERS¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î¡Ö¥¹¥Ô¥ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¡×¤Î¸¶Íý¤ò¸¦µæ¤¹¤ë¤½¤ÎÂÐ¾Ý¤³¤½¤¬¡¢¥é¥¯¥À¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢¨4·î26ÆüÇÛ¿®Í½Äê¤Î¡Ê3¡Ë¤ËÂ³¤¯
Ê¸¡¦¼Ì¿¿¡¿º´Æ£ ²Â