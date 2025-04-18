¤ª¼êº¢¥µ¥¤¥º¤¬¿·ÅÐ¾ì¡ª ¡Ø¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥×¥í ¥É¥Ã¥°¡Ù¤Ç°¦¸¤¤Î·ò¹¯¤ò»Ù¤¨¤è¤¦¡ª
ÂçÀÚ¤Ê°¦¸¤¤Î¥«¥é¥À¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥±¥¢¤Ç¤¤ë¤´¤Ï¤ó¤òÁª¤Ó¤¿¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬¡¢¼Â´¶¤òÄÉµá¤·¤¿±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç·ò¹¯°Ý»ý¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ø¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥×¥í ¥É¥Ã¥°¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡£±ÉÍÜ¤ò¡ÖÆÏ¤«¤»¤ë¡×¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¥³¥é¡¼¥²¥ó¤¬¥«¥é¥À¤ÎÆâÂ¦¤«¤éÌÓÀè¤Þ¤Ç¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£ËÉÙ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¿Íµ¤¤Î¥É¥Ã¥°¥Õ¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ò¤´¾Ò²ð¡£
¢£°¦¸¤¤Î¥«¥é¥À¤ÎÆâÂ¦¤«¤é·ò¹¯¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È
ÆüËÜ¤ÇÊë¤é¤¹¥Ú¥Ã¥È¤ÎÀ¸³è´Ä¶¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥É¥Ã¥°¥Õ¡¼¥É¤ò¸¦µæ¡¦³«È¯¤·¡¢1960Ç¯¤ËÆüËÜ½é¤Î¹ñ»º¥É¥Ã¥°¥Õ¡¼¥É¤òÈ¯Çä¤·¤¿ÆüËÜ¥Ú¥Ã¥È¥Õ¡¼¥É¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë¡£¡Ö¥Ú¥Ã¥È¤Ï²ÈÂ²¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Î¤â¤È¡¢¡Ö¿©¤Ù·Ñ¤¬¤ì¤ë¾¦ÉÊ¡×¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤ë¥Ú¥Ã¥È¥Õ¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤À¡£
¡Ø¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥×¥í ¥É¥Ã¥°¡Ù¡Ê200g/2.3Ô/4.7Ô¡¦¥ª¡¼¥×¥ó²Á³Ê¡¦È¯ÇäÃæ¡Ë¤Ï¡¢±ÉÍÜ¤ò¡ÖÆÏ¤«¤»¤ë¡×¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥É¥é¥¤¥¿¥¤¥×¤Î¥É¥Ã¥°¥Õ¡¼¥É¡£½Ã°å»Õ´Æ½¤¤Î¸µ¡¢ÆüËÜ¤ÇÊë¤é¤¹°¦¸¤¤ËÅ¬¤·¤¿±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¥ì¥·¥Ô¤òºÎÍÑ¡£¥«¥é¥À¤ÎÆâÂ¦¤«¤é·ò¹¯¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
º£²ó¤Ï¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤È¤·¤Æ¡¢200g¤Î¾®ÂÞ¥¿¥¤¥×¤¬¿·ÅÐ¾ì¡£¤è¤ê¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¤ª¼êº¢¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢¥Õ¡¼¥É¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¸¡Æ¤¤ÎºÝ¤Ê¤É¤â¤ª»î¤·¤·¤ä¤¹¤¤ÍÆÎÌ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡ÖÆÏ¤«¤»¤ë¡×¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¥Þ¥ê¥ó¥³¥é¡¼¥²¥ó¤òÇÛ¹ç
¡Ø¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥×¥í ¥É¥Ã¥°¡Ù¤Ï¡¢¥«¥é¥À¤ò¹½À®¤¹¤ë¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤È¤·¤Æ·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥³¥é¡¼¥²¥ó¤òËèÆü¤Î¤´¤Ï¤ó¤ÇÊä¤¦¤³¤È¤ËÃåÌÜ¡£¥«¥é¥À¤Î¤¹¤ß¤º¤ß¤Þ¤Ç¡ÖÆÏ¤«¤»¤ë¡×¤³¤È¤ò½Å»ë¤·¤Æ¡¢Å·Á³µûÍ³Íè¤ÎÄãÊ¬»Ò¥Þ¥ê¥ó¥³¥é¡¼¥²¥ó¤òÇÛ¹ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Þ¥ê¥ó¥³¥é¡¼¥²¥ó¤Ï°ß¤ÇÁÇÁá¤¯Ê¬²ò¤µ¤ì¡¢¥«¥é¥À¤Ë¸úÎ¨¤è¤¯µÛ¼ý¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£ÈþÌ£¤·¤¯¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢°¦¸¤¤ËÅ¬¤·¤¿±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤´¤Ï¤ó¤ÇËèÆü¤³¤Þ¤á¤Ë¥³¥é¡¼¥²¥ó¤òÀÝ¼è¤Ç¤¤ë¡£
½Ã°å»Õ´Æ½¤¤Î±ÉÍÜÀß·×¤Ë¤è¤ê¡¢Í¥¤ì¤¿±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç·ò¹¯¤òÊÝ¤Ä¼«Á³ÌÈ±Ö¤ò¥±¥¢(¢¨1)¡£¤µ¤é¤Ë¥È¥Þ¥ÈÍ³Íè¤Î¥ê¥³¥Ô¥ó¤ä¥ª¥ê¥´Åü¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼Í³Íè¤Î¥¢¥ó¥È¥·¥¢¥Ë¥ó¤òÇÛ¹ç¡£¤¦¤ë¤ª¤¦Æ·¤äÄ²Æâ¥Õ¥í¡¼¥é¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¶ÚÆù¤Ê¤É¡¢¥«¥é¥À¤ÎÆâÂ¦¤«¤é·ò¹¯°Ý»ý¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¹áÎÁ¡¦Ãå¿§ÎÁ¡¦ÊÝÂ¸ÎÁ(¢¨2)ÌµÅº²Ã¤Î¹ñ»º¥Õ¡¼¥É¤Ç¡¢Ë°¤¤Ê¤¤ÈþÌ£¤·¤µ¤Î¥Á¥¥ó¤Èµû¤ò¸·Áª¡£¥Ï¥¦¥¹¤ÎÆý»À¶ÝL¡¾137TM¤òÇÛ¹ç¡£·ò¹¯¤ÇÈþÌ£¤·¤¤ËèÆü¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¢¨¡ØL-137¡Ù¤Ï¥Ï¥¦¥¹¿©ÉÊ¥°¥ë¡¼¥×ËÜ¼Òê¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¥Ï¡¼¥È·¿¤Î¥µ¥¯¥µ¥¯Î³¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤â¥¥å¡¼¥È¡£2.3kg¤È2.5kg¥¿¥¤¥×¤Ï¡¢ºî¤ê¤¿¤Æ¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ò¥¡¼¥×¤Ç¤¤ë¾®Ê¬¤±¥Ñ¥Ã¥¯¤¬6ÂÞÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£200g¡¦4.7kg¡¦5.2kg¤ÎÂÞ¤Ë¤Ï¥Á¥ã¥Ã¥¯¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÊÝ´É¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£
(¢¨1)¼«Á³ÌÈ±Ö¤È¤Ï¡¢¥Ú¥Ã¥È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Ä¤È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Á³¤«¤é¼ø¤«¤Ã¤¿ÌÈ±Öµ¡Ç½¤Ç¤¹(¢¨2)¥É¥é¥¤¥Õ¡¼¥É¤Ç¤¹¤Î¤ÇÊÝÂ¸ÎÁ¤Ï»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢£Á´10¼ïÎà¤ÎËÉÙ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡ª
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÏÁ´10¼ï¤ÈËÉÙ¡£
12¥õ·îº¢¤Þ¤Ç¤Î»Ò¸¤ÍÑ¤Ï1¼ïÎà¡£
À®Ä¹´ü¤Î·ò¹¯¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿±ÉÍÜÀß·×¤¬ÆÃÄ§¤À¡£
1ºÐ¤«¤é¤ÎÀ®¸¤ÍÑ¤Ï¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ÊÀ®¸¤´ü¤ËÉ¬Í×¤Ê±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ËÆÃ²½¤·¤¿¤â¤Î¡£¾®Î³/ÂçÎ³¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
ÈòÇ¥¡¦µîÀª¸å¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÄã»éËÃ¥¿¥¤¥×¡£
¥«¥í¥ê¡¼¤È»éËÃÊ¬¤ò¥«¥Ã¥È¡Ê¢¨À®¸¤ÍÑÈæ¡Ë¤·¤¿¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥¿¥¤¥×¡£
³ú¤ó¤Ç»õ¹¤¤ò½üµî¤¹¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë·Á¾õ¤Î¡¢»õ¤Î·ò¹¯¤ò¥±¥¢¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¡£
¿©ÊªÁ¡°Ý¤¬ËÉÙ¤Ê¤ª¤Ê¤«¤Î·ò¹¯¥±¥¢¤Î¥¿¥¤¥×¡£
¿©Êª¥¢¥ì¥ë¥²¥ó¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¥¿¥¤¥×¤Î7¼ïÎà¡£
10ºÐ°Ê¾åÍÑ¤Ï¥·¥Ë¥¢´ü¤ËÆÃ²½¤·¤¿±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹Àß·×¤Ç¡¢¥Á¥¥óÌ£¤ÎÄÌ¾ï¥¿¥¤¥×¤Ë²Ã¤¨¡¢¹ñ»ºÊÆ¤Èµû¡¢ÂçÆ¦¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¿©Êª¥¢¥ì¥ë¥²¥ó¤ËÇÛÎ¸¡×¤Î2¼ïÎà¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¿·ÅÐ¾ì¤Î¤ª¼êº¢¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢10ºÐ°Ê¾å¤Î¿©Êª¥¢¥ì¥ë¥²¥ó¤ËÇÛÎ¸¤ÈÂçÎ³¥¿¥¤¥×¤ò½ü¤¯Á´8¼ïÎà¡£°¦¸¤¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¹¥¤ß¤Î¥É¥Ã¥°¥Õ¡¼¥É¤òµ¤·Ú¤Ë¤ª¤¿¤á¤·¤Ç¤¤ë¡£
¢£ÂçÀÚ¤Ê°¦¸¤¤Î·ò¹¯¤ÏËèÆü¤Î¿©»ö¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È
¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°¦¸¤¤Î·ò¹¯¤òÆâÂ¦¤«¤é¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ø¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥×¥í ¥É¥Ã¥°¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡£¹¥¤ß¤äÂÎÄ´¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ëËÉÙ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¡¢ËèÆü¤Î¿©»ö¤¬¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¡£¥É¥Ã¥°¥Õ¡¼¥É¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢200g¤Î¤ª¼êº¢¥µ¥¤¥º¤Ç¿ô¼ïÎà¤ò¤ª¤¿¤á¤·¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤À¡£
¾¦ÉÊ¤ÏÁ´¹ñ¤ÎÎÌÈÎÅ¹¡¦¥Ú¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡¦EC¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡£