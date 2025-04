The Tabelog Award 2025の「Best New Entry」受賞店をご紹介！ 生粋の日本料理から遊び心が光る品々まで、緩急あるコースが味わえる京都・岡崎の名店

「The Tabelog Award 2025」。初めてノミネートされた店舗の中でも特に「食べログユーザーから注目されている店」に贈られる「Best New Entry」を受賞したお店を紹介していく本連載。2021年に京都・岡崎にオープンし、連日予約が困難な「日本料理 研野」をご紹介。

Best New Entry受賞店をご紹介

料理ごとにBGMが流れる割烹

京都・岡崎に2021年に開店した「日本料理 研野」。オープン時から話題となり、料理ごとに異なるBGMが流れ、1本の映画を見ているようなストーリー性のある体験ができるカウンター割烹として、予約困難な状態が継続中だ。

店は岡崎エリア、平安神宮近く

店主の酒井研野さんは、1990年生まれで青森県出身。「人に喜んでもらうことが好き」と、料理人を志したという。調理師学校卒業後、日本を代表する料亭「菊乃井」へ。10年間研鑽を重ね、関連店「無碍山房 サロン・ド・ムゲ」では料理長も務めた。独立前には自分の引き出しを増やすために、ニューヨークのレストランで働き、イノベーティブ「LURRA°」や中国料理「京 静華」で、日本料理以外のジャンルの料理を学ぶなど約2年間、独自の修業を積んだ。

料理はコースのみの一斉スタートで、10品ほどがいただける。生粋の日本料理である造りや八寸、中国料理のエッセンス溢れるラーメンや七輪で炙るチャーシューなど、緩急ある品々が供される。「来店してお帰りになるまでの約2時間半、とにかく良い時間を過ごしていただきたいのです。おいしい料理はもちろん、気持ちよく過ごしていただけるよう、細部に至るまで行き届くように心がけています。料理や季節に合わせたBGMを流すことや、文化や習慣、季節を感じられるなど、記憶に残るような体験をしていただきたいですね」(酒井さん)

音楽好きの酒井さん。お客様の年齢層や様子を見て、DJさながらその場でBGMのセレクトを変えることも

開店から4年を迎えて、より料理への解像度が上がったとのこと。どうしたらおいしくなるか、味について常に考えてきた結果だと話す。また「変わりゆく美しい風景を見ながらのジョギングが良いですよね。マラソンはしんどいです」と。その例え通り、食べ疲れさせないこと、特に塩味とうまみに配慮し“しみじみおいしい”料理を目指す。

カウンター8席のみ。予約は毎月1日にインターネットにて開始だが、瞬時になくなることも

「Best New Entry」はありがたいこと

「Best New Entry」受賞に関しては、授賞式には不参加だったため「素直にうれしいですし、インスタのストーリーを見て知って、びっくりしました」とのこと。「実際に当店を使ってくださる方からの評価はありがたいことです! お客様から“おめでとう”という言葉をいただきましたよ」と話す。

22,000円のコースから4品ご紹介

今回料理は、22,000円(税込、サービス料なし)のコースから4品をご紹介する。

まずは造り。日本一と名高い、明石の水口商店の鯛だ。「食材そのもののおいしさを味わっていただく料理です。水口さんの目利きや、“活け越し”“活締め”といった技術の高さには敬意を抱いています」と酒井さん。

鯛は、まずは塩で。目を閉じていただくと、たこやえびなど様々な海の味が感じられる。次は浜名湖のあおさのりを使った、のり醤油を添えて

“季節や情景が見える”八寸。「八寸は季節感が一番あり、日本料理の系譜も感じられる、今後も守り継ぐべき一皿です」と。

素揚げしたモロコ、タラの芽の天ぷら、穴子の八幡巻、バターで炒めたホタルイカと菜の花、煮蛤の飯蒸し、タケノコの木の芽和え

炊き立てのご飯はエルガー作曲の「威風堂々」とともに。酒井さんが「オープニングセレモニーです。おいしく炊けたお米に感謝!」とお釜を開けるシーンもこの店の名物となっている。米は地元青森県の農家から玄米で届く青天の霹靂。精米仕立てを近所の米屋で精米し、フレッシュな状態で提供している。

インスタでも話題のごはん釜のオープニングセレモニー

「最後のご飯をおいしく食べられるように」と、ご飯のお供のおかずもバラエティ豊か。きゅうりの粕漬け、大根の糠漬け、白菜の浅漬け、自家製海藻佃煮にはバターを添えて。マグロの納豆醤油和え、蕗とレンコンとホタルイカの炒め物

こちらも〆で定番のラーメン。子供の頃に青森で食べていたようなちぢれ麺を自家製の手打ちで作成。スープは清湯。鶏、豚、牛、金華ハムなどをじっくり煮込み、脂を丁寧にとり澄みきっている。

〆にふさわしい、深みがありながらもあっさりしたキレイなスープが見事

“おいしい”だけではなく、“文化”を感じることができる料理を

2025年3月27日付で京都市芸術新人賞も受賞した酒井さん。「おいしいはもちろん大切だけど、文化を感じられる店を目指したい」と語る。

日本各地の郷土料理や生活に根付く家庭料理などからもインスピレーションを得ながら、日本文化のメッカである京都で、伝統と革新が息づく料理をこれからも作り続けていく心構えだ。

酒井さんの次の試みがどう展開するか期待大だ

<店舗情報>◆日本料理 研野住所 : 京都府 京都市左京区岡崎徳成町28-22TEL : 050-3647-2912

取材・文:木佐貫久代 撮影:福森公博

