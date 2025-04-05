Ê¼¸Ë¸©Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¡¢ÊóÆ»µ¡´Ø¤Î¡È¾ðÊó¸»¡É¤òÄ´ºº¡¡½µ´©Ê¸½Õ¤¬ÂÐ¾Ý¤Ë
Ê¼¸Ë¸©¤Ç¸ø±×ÄÌÊó¤ò¤·¤¿¸µ¸©Ì±¶ÉÄ¹¤Î»äÅª¾ðÊó¤È¤µ¤ì¤ëÆâÍÆ¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤ËÏ³¤¨¤¤¤·¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢¸©¤¬Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤òÀßÃÖ¤¹¤ëºÝ¡¢ÊóÆ»µ¡´Ø¤Î¾ðÊó¸»¤âÄ´ºº¤¹¤ë¤è¤¦°ÍÍê¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¼¸Ë¸©¤ÎÊ¸½ñÌäÂê¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤ÏµîÇ¯11·î¡¢¡ÖNHKÅÞ¡×¤ÎÎ©²Ö¹§»Ö»á¤é¤¬¸ø±×ÄÌÊó¤ò¤·¤¿¸µ¸©Ì±¶ÉÄ¹¤Î¸øÍÑ¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ë¤¢¤Ã¤¿»äÅª¾ðÊó¤È¤µ¤ì¤ëÆâÍÆ¤ò¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¼¸Ë¸©¡¡ºØÆ£¸µÉ§ ÃÎ»ö
¡Ö¡ÊQ.¸©Ä£Æâ¤«¤éÎ®½Ð¤·¤¿¾ðÊó¤ò»È¤Ã¤ÆÎ©²Ö»á¤¬ÈðëîÃæ½ý¤·¤¿¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¡Ë¤½¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÇµÄÏÀ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¡×
¤³¤¦¤·¤¿ºØÆ£ÃÎ»ö¤ÎÊý¿Ë¤ò¼õ¤±¡¢¸©¤Ïº£Ç¯1·î¤ËÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¸©¤ÏÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÄ´ººÂÐ¾Ý¤Ê¤É¤ò¼¨¤¹¡ÖÍ×¹Ë¡×¤òÈó¸ø³«¤È¤·¤¿¤¿¤á¡¢Âç³Ø¶µ¼ø¤äÊÛ¸î»Î¤é¤¬¸ø³«¤òµá¤á¤ÆÄóÁÊ¤¹¤ë»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢º£½µ·îÍËÆü¡¢Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤¬Ä´ºº¤ò½ª¤¨¡¢¸©¤ËÊó¹ð½ñ¤òÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¼¸Ë¸© Ë¡Ì³Ê¸½ñ²Ý¡¡Î©ÀÐÍµ°ì ²ÝÄ¹
¡Ö¿¦°÷¤Ë¤è¤ë¾ðÊóÏ³¤¨¤¤¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢Ä¨²ü½èÊ¬¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢½èÊ¬¤Î·èÄê¤Þ¤Ç¤ÏÄ´ºº·ë²Ì¤Î¸øÉ½¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¸©¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢Ä´ºº·ë²Ì¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Í×¹Ë¤ò¸ø³«¡¢¸©¤¬»ØÄê¤·¤¿Ä´ººÂÐ¾Ý¤¬½é¤á¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Î¸©Ì±¶ÉÄ¹¤Î»äÅª¾ðÊó¤Î³È»¶¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢½µ´©Ê¸½Õ¤Î¥Í¥Ã¥Èµ»ö¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Ä´ººÂÐ¾Ý¤È¤µ¤ì¤¿ÊóÆ»¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â¸ø±×ÄÌÊó¤Ø¤Î¸©¤ÎÂÐ±þ¤òÈãÈ½¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÀßÃÖ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÊäÀµÍ½»»¤ò¾µÇ§¤·¤¿¸©µÄ²ñ¤ÏÃÎ»ö¤ËÈãÈ½Åª¤Êµ»ö¤Î¾ðÊó¸»¤òÄ´ººÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°ìÀÚÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¼¸Ë¸©¡¡¾®À¾¹¨Åµ ¸©µÄ
¡Ö¡ÊÄ´ººÍ×¹Ë¤Î¡ËÊÌÉ½¤ÎÈ¯É½¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ê¸½Õ¤ÎÅÅ»ÒÈÇ¤ÎÆâÍÆ¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¾ðÊó¸»´Þ¤á¤ÆÆÃÄê¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦Ä´ºº¤Î¤¢¤êÊý¼«ÂÎ¤¬¤É¤¦¤Ê¤ó¤À¤È´¶¤¸¤ë¡×
Ä´ºº¤ò½ê´É¤¹¤ëË¡Ì³Ê¸½ñ²Ý¤ÏJNN¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¸©ÊÝÍ¤Î¾ðÊó¤¬Ï³¤¨¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ËÌäÂê°Õ¼±¤¬¤¢¤ê¡¢ÊóÆ»µ¡´Ø¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¤½¤ÎÏ³¤¨¤¤¸µ¤òÄ´ºº¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä´ººÍ×¹Ë¤Î³«¼¨¤òµá¤á¤Æ¤¤¿¾åÏÆ¶µ¼ø¤Ï¡Ä
¿À¸Í³Ø±¡Âç³Ø¡¡¾åÏÆÇîÇ· ¶µ¼ø
¡Ö¼èºà¸»¤ÎÈëÌ©¤¬¤ª¤½¤é¤¯ÊóÆ»µ¡´Ø¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÌ¿¡£¤³¤ì¤ò¼«¼£ÂÎ¡ÊÊ¼¸Ë¸©¡Ë¤¬¾ðÊóÄó¶¡¼Ô¤òÃµ¤·½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤ÎÊóÆ»¤Î¼«Í³¡¢¼èºà¤Î¼«Í³¤ËÂÐ¤·¤Æ°µÎÏ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¼«¼£ÂÎ¤È¤·¤Æ¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¿Í¸¢¿¯³²¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ËÅù¤·¤¤¤È»×¤¦¡×
Í×¹Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÄ´ºº¤Ï¡¢¾ðÊóÄó¶¡¤¬¸ø±×ÄÌÊó¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤«¤òÄ´ºº¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢³ºÅö¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Î¤ß¡¢¾ðÊó¸»¤ÎÄ´ºº¤ò¹Ô¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ë¡Ì³Ê¸½ñ²Ý¤ÏJNN¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢½µ´©Ê¸½Õ¤Î¾ðÊó¸»¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤«¤Ï¡ÖÅú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£